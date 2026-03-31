Kad bi krenuli da te gazimo CVILIO BI NA KAPIJI! Stanija rastavila Asmina na atome: Imaš li snage i hrabrosti?! (VIDEO)

Žestoko!

Tokom današnje "Igre istine" Asmin Durdžić nije prestajao da se svađa sa Aneli Ahmić i sa Stanijom Dobrojević.

- Kad sam rodila objavljivao si stalno da sam najbolja majka, klošaru jedan, smeće raspalo, treba ti zabraniti da sv*šiš u žene - vikala je Aneli.

- Ovo dvoje ljudi od nje pravljaju žrtve i stavljaju je na tron, ali ja sam tu da je spustim - rekao je Asmin.

- Ti si jedna k*rčina od ljudi, loš čovek, ja ti to kažem u oči, istina pobeđuje, sasula je sve u oči i rekla da nije kriva, ti si kriv gospodine Durdžiću - rekao je Mića.

- Stidim se Aneli Ahmić, najrađe bih se ubio ko mi je rodio dete - rekao je Asmin.

- Pitanje za Daču, kako komentarišeš sinoć, kakav ti je utisak - pitala je Stanija.

- Celom stolu postavljaš ista pitanja - rekao je Durdžić.

- Nemoj da ti budeš p*čka, to je tema, ja te ne gazim, je l' imaš snage i hrabrosti bez štrecanja - rekla je Stanija.

- Svakog pištaš kako komentarišeš moj ulazak - rekao je Asmin.

- Kad bi svi krenuli ti bi cvilio na kapiji - rekla je Stanija.

- Što se tiče tvog ulaska, mislim da si celo veče suptilno ponižavala Maju, i ušla si da ih zbližiš, oni su u poslednjih 24 sata još bliži i ti si tako pokazala da znaš ko je Maja i kako treba igrati sa njom - rekao je Dača.

Autor: R.L.