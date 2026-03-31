'SLEDITE UPUTSTVA, GLEDAMO SE...' TAJNI AGENT TOŠA KRENUO U BOSNU! Evo kako ćete od večeras pratiti SVE PINK KANALE u BiH! (VIDEO)

Direktor i Vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović danas je do detalja objasnio da će svi korisnici BH Telekoma, koji od večeras ostaju bez Pinkovih kanala - moći da nastave da prate omiljeni program preko aplikacije ''APOLLON''.

Upravo ovim povodom, oglasio se i čuveni robot Toša koji je otkrio da se nalazi na "specijalnoj misiji" i da je na putu ka Bosni i Hercegovini.

- Tajni agent Toša je krenuo u Bosnu i Hercegovinu da reši situaciju. Nakon ponoći, svi korisnici BiH Telekoma, ostaju bez Pinkovih kanala. E, pa neće moći ove noći! Toša ima rešenje. Stižem da aktiviram Apollon aplikaciju, preko nje ćete moći da pratite sve Pinkove kanale kao i mene! Sledite uputstva, gledamo se! - rekao je Toša na video snimku.

Podsetimo, s obzirom na veliku gledanost Pinkovih kanala u Bosni i Hercegovini Željko Mitrović je objavio na koji način građani te države mogu da gledaju svoj omiljeni program.

- VAŽNO! Za sve korisnike BH Telekoma, u Bosni i Hercegovini, koji će od ponoći ostati bez svih Pinkovih tv kanala! Od danas na Vašim telefonima, tabletima, SMART televizorima i Android box uređajima sve Pink TV kanale možete pratiti preuzimanjem aplikacije APOLLON. Korisničko ime i lozinku dobićete na veb stranici apollon.ba ili u prostorijama TV Pink BH na adresi Fra Anđela Zvizdovića 1, Sarajevo (UNITIC poslovni centar). Mesečna pretplata iznosi 8 KM, godišnja pretplata 70 KM, a box uređaj 70 KM. Sve cene su sa uračunatim porezom. Dodatne informacije možete dobiti u Sarajevu na broj telefona 033 954 954 - objavio je Mitrović.

Podsetimo, Mitrović je početkom dvehiljaditih dobio pasoš Bosne i Hercegovine kao zaslužni građanin za međuetničko pomirenje, a skoro je i poručio da religijska i politička opredeljenja ne smeju biti ispred interesa gledalaca.

Autor: D.Bošković