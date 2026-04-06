Razočarala nas je! Mustafa i Mevlida kivni na bivšu snaju Staniju, istakli da je znala za Anelino postojanje: Kako nije videla dečije igračke? (VIDEO)

U novom izdanju emisije "Pitam za druga", voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda uključili su Mustafu i Mevlidu Durdžić, roditelje Asmina Durdžića.

Oni su ovom prilikom prvenstveno prokomentarisali ulazak bivše snaje Stanije Dobrojević u Elitu 9.

- Što se tiče Stanije i njenog ulaska, jako me razočarala. Nisam očekivala da će onako pristupiti prema njemu. Najviše me iznervirao ulazak, ponižavanje i svakakve reči. Znamo svi da je on nju branio svojim životom. Nas je razočaralo njeno izlaganje još pre ulaska, kad je govorila da je psihić, pa da će ga do kraja zadnjeg dinara - rekla je Mevlida.

Mustafa je priznao šta su zamerili Staniji.

- Ona je rekla da treba da bori svako za sebe, pa je onda došla majka Nada. Ja sam tek kasnije shvatio da se Stanija i Nada ne podnose. Ona je meni rekla da će ljubav trajati do zadnjeg dinara. Meni nije jasno zbog čega lažu Asmin i Stanija. Ja dajem izjavu da imam osećaj da je to već unapred dogovoreno. Ja bih prvo krenuo od trudnoće, oni ne znaju kad je ona ostala trudna. Ne sećaju se da je Mevlida rekla Staniji da Nora ne treba da bude problem - rekao je Mustafa.

Otkrili su da li je Stanija znala za Aneli i Noru.

- Oni su nas zvali kad smo bili u Turskoj na moru i došli smo do teme Aneli i Nore. Aneli tad još nije ušla. Kad je Stanija u Eliti 9 bilo bi fer i koretkno da oni zaista objasne šta je istina, a šta laž - rekla je Mevlida.

- Asmin je njoj rekao da ima dete, a kad je otišao u Majami odmah je rekao da ima Aneli. Mi smo bili u Turskoj baš u tom vremenu. Ovo je sve neki viši interes. Asmin je u Austriji, Stanija u majamiju i oni su bili na video pozivu 24 sata sedmično. Da li je moguće da ona nije primetila dečije igračke i garderobu? Ja i moj sin imamo veliki gubitak u poslednjih pet godina. Prvo je bila Aneli, pa je došla Stanija. Ja kad kažem da više nemamo para za promašaje, one tad odu. On nikad ne bi osvojio ni Aneli ni Staniju da nije imao dobre aute, imao je pare. On je sad pokazao dok osvaja Maju da nije nikakav osvajač. Maju je osvajao sedam meseci. Stanija ne može da troši novac koji ni Asmin nije imao. On nije mogao dobiti vizuasmin jhe otišao za Majami sa najmanje sto hiljada evra. Sto hiljada evra je velika količina novca, on ne zna sa novcem, on dobije od familije. Mi smo imali problem sa Aneli, on jeste Eu drzavljanin, ali u Austriju dolazi kao turista, ona je bila odmah trudna i na osnovu toga je dobila osiguranje - rekao je Mustafa.

Autor: A.Anđić