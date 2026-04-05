STANIJA JE ZA MAJU INSTITUCIJA: Filip Car brutalno ponizio bivšu, pa otkrio šta misli o Aneli i Asminu! Evo šta se dešava sa sudskim sporom koji je vodio protiv Marinkovićeve

U najnovijem izdanju emisije "Premijera vikend specijal" voditeljka Bojana Lazić putem video poziva uključila je Filipa Cara nekadašnjeg rijaliti učesnika.

Kako se u "Eliti 9" ponovo potegla tema veze Maje Marinković i Filipa, on je ovom prilikom komentarisao Majin odnos sa Asminom Durdžićem, ali i Staniju Dobrojević i Aneli Ahmić.

- Ja sam imao sud na kom se nisam pojavljivao godinu dana, vezano za rijaliti. Kako se nisam pojavljivao, to je bio problem. Bilo je i lažnih prijava i prvi sud je završen, tako da mogu da dođem i pređem preko granice. Cela porodica sa majčine strane je iz Srbije i zao mi je što nisam mogao da dođem za praznike. Sve je to iza mene i nijedan sudski proces se ne vodi u Srbiji protiv mene. Sve optužbe su pale u vodu -otkrio je Filip.

Filip o vezi Maje i Asmina

- Što se tiče emocija, to ne bih znao, to je kompleksno. Teško je odgovoriti, njoj se dopada svako ko joj pruži pažnju, nije dan kada bih trebao biti vulgaran, ona je osoba niskog morala i lako završi sa bilo kim. Iz kog razloiga ona završava sa svakim ko joj pokloni pažnju, ako se lako tako zaljubljuje ona je fenomen. Mislim da su nezreli i oni su meni idealan par, oboje su dosta podli i toksični. Možda bi bolji partneri izvukli nešto bolje, ali bi oni unuštili njih -rekao je Filip, pa dodao:

- Nema unutra žrtvi, žrtve su na drugim mestima. Mislim da je Aneli najoštećenija i gledajući tu priču, mislim da je Aneli bila najviše ugrožena. Meni je Aneli najdraža i možda sam pristrasan.

- Jako je nezgodno sedeti pored bivših, ali sama se dovela u tu situaciju, mora da nosi taj teret na leđima. Ja mislim da ona ima svoje krivice, ali mislim da je najdobroćudnija osoba unutra. Zamislite da je Maja u Anelinoj poziciji, zamislite šta bi ona radila -rekao je Filip o Anelinom učešću.

Asmin progovorio o vezi sa Majom

- Maja vešto koristi neke stvari u svoju korist, a Stanija nije naivna, a nije ni bez krivice, Stanija je za Maju institucija. Bio sam nezreo, bio sam zaljubljen u nju i u druge učesnice, to mi je sada apsurdno. Nisam mogao upoznati bibliotekarku kakav sam život živeo, moje nedelje su izgledale mamurno i nisam mogao doneti pravi odabir. Nisam posvećivao vreme normalnom životu i porodici, sa tim dolaze i pravi izbori. Porodice su im samovoljno u svemu tome i tu nema sreće, to su ljudi koji su sebi na prvom mesti, Asmin sebe stavlja ispred deteta. Niko prema Maji nije ispao fer kao ja, lažno me optužila i ja ček ne želim ni odštetu. Snosim posledice i sat što mi je razbila i auto i kući, sve. On čas me voli, čas plače, moje mišljenje je kad bih ušao da bi svi pali u nesvest. Sramotno mi je reći da Maja hoće ponovo da bude sa mnom, kakav mi je to uspeh?

- Odnos mene i moje ćerke je super, ali ja i Aleksandra nemamo kontakt -otkrio je Filip za kraj.

Autor: M. Vićović