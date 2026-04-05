Tamo su svi foliranti: Zorica Marković oplela po Asminu i Staniji, ubeđena da igraju igru, pa otkrila ko tu koga zapravo voli

U novom izdanju emisije "Premijera vikend specijal", voditelj i reporter Nemanja Vujičić je razgovarao sa Zoricom Marković.

Bivša takmičarka Elite 9, Zorica Marković otkrila je kako se oseća nakon operacije koju je imala:

- Sada sam dobro, hvala Bogu, i molimo se Bogu da svi budu dobro, i da je Đani dobro, i Zorica Brunclik, a što se mene tiče, ja sam dobro, analize su dobro i hvala svima koji su mi pomogli. Ja kasnim na sastanke sama sa sobom, ali moramo da se opametimo - rekla je Zorica pa je dodala:

- Svi me zovu da pevam, da otvorim kafanu, Ja sam pevala svuda osim na groblju. Nema gde nisam pevala, i pod šatorom - rekla je Zorica.

Ona se osvrnula na novu vezu u Eliti, Maju i Asmina, te je komentarisala i Aneli i Staniju:

- Tamo su svi lažovi, Aneli voli Asmina, a ni on nije imun. Ružno je što je manipulisao sa njom, ali dobro. On je težak folirant, tamo niko nikoga ne voli, Asmin ne voli nikoga, on juri trof e je, Stanija voli novac, to je sve foliranje. Jako je ružno da se komentariše kakva je ko majka. - Rekla je Zorica pa je komentarisala što je Taki rekao da je bio sa Stanijom:

- MIslim da to nije istina, ali dobro, svi znamo sa kim se Stanija sve muvala, meni je žao Bebice što je opet sam. Moram da dodam da sumnjam da Stanija ima Asmina u šaci, tamo su svi dali gas, osim Aneli, meni je nje žao, ali biće to dobro - rekla je Zorica.

Autor: N.B.