Opasna je Matora, a Janjuš je... Ljuba Aličić otkrio da zaspi kad i učesnici Elite, pa se osvrnuo na svoje favorite

Elita 9 iz nedelje u nedelju obara sve rekorde gledanosti, a kako je sada sve neizvesnija situacija u rijalitiju, pevač Ljuba Aličić otkrio je da prati aktuelna dešavanja!

Ljuba je, naime, otkrio da kada učesnici odu na spavanje, da tada i on legne da spava.

- Kad oni zaspu, tada i ja zaspim...Obožavam Elitu, imam čak i dosta prijatelja, recimo Matoru, Janjuša, mnogo ljudi koje cenim i poštujem - rekao je Ljuba, a onda je dodao:

Janjuš je iskusan čovek koji zna šta hoće, zna šta radi i mnogo ga narod voli. Ko god da me sretne, pitaju me: "kako je Janjuš", pitaju me za Matoru. Matora je opasna (smeh)

Autor: Nikola Žugić