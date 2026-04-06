Bog zna kakav je Taki bio, pa je...Stanija razvezala jezik o Maji, zalepila je za samo dno: Ako vam je ona dobar čovek, evo vam je, nek vam spava s mužem (VIDEO)

Ne štedi!

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević u nastavku razgovora sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru dotakla se i sukoba sa Majom Marinković, sada već svojom bivšom drugaricom.

- Šta ćemo sa Majom, šta je sve ona izgovorila na njen račun - pitao je Darko.

- Prestrašno, ali Maja nije deo ove priče koju smo komentarisali do sada...Odvojila bih Maju od čitavog ovog trougla, on mene sa njom nije prevario, ona je došla na kraju. Ja njima istinski želim sreću i neka voze svoju vezu, ne bih se ja tu mešala, nemam ni sujetu više...Što se Maje tiče, ona je moja bivša poznanica gde jedino što sam joj zamerila je što ide sa mojim bivšima. Gde je kodeks, gde je granica?! Naravno da sam zamerila i Takiju, koji me ljubi napolju, koji hoće da se slika...Tata to podržava, briga me s kim je upoznaje, nemoj s mojim bivšima, smeta mi. Majo, ne možemo biti drugarice ako opštiš sa mojim bivšima. Davala sam pristup gov*ima u životu, da mi glume prikolice, da sam dala drugu šansu nakon Marka Markovića, jesam, ja sam budala jedna! Ja nikom porodicu dirala nisam, nikome - pričala je Stanija, a potom se osvrnula i na spominjanje njene majke:

Što se tiče njene majke, znamo kakva je njena životna priča. Ispričala mi je da je loš čovek i da je do sukoba došlo zbog maminog dečka. Ne znam šta je bilo, ali je to bio razlog zašto su prekinule komunikaciju, pa je ostvarili nakon "Zadruge 2" i pred ulazak nije lepo pričala o mami jer nije došla da joj pomogne oko stvari. Ja tu ženu ne poznajem, ona sama neka proceni da li je istina ovo što ja tebi pričam ili je laž, ja ženu ne osuđujem. Ne ostavlja se dete tek tako, ko zna kakav je Taki bio, ne zanima me. To što su drugi, pa i sama njegova ćerka, aludirali na neke stvari, to njihovi prljavi mozgovi tako konstruišu, mene to ne zanima. Ne znam, je l' Taki ponosan?!

- Kakvu sliku o sebi Maja šalje napolju - pitao je Darko.

- Baš takvu kao što jeste. Devojka koja je ovde osam godina, koja isključivo ima samo te intimne odnose, koja nije dobar prijatelj i drug. Znamo šta je uradila Subotićki, čuvala joj decu pa joj je bila sa mužem. Znamo šta je uradila Anđeli koja je bila u vezi sa Zvezdanom Slavnićem, samo da povredi devojku. Ja sam joj bila drugarica, pa evo pogledajte kako opšti sa Asminom. I onda kažu da je ona dobar čovek?! Evo, želim vam Maju Marinković da vam opšti sa mužem - rekla je Stanija.

Autor: Nikola Žugić