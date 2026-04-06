Šokirala se kada ga je videla iz aviona, ali kad je dao karticu... Maja zbog Stanijinog pominjanja njene majke GRCALA U SUZAMA, pa je demolirala: Klimakterična baba, otkucava biološki sat! (VIDEO)

Maja Marinković, kao i uvek, bez dlake na jeziku!

Posle odgledanog priloga u kom je prikazan odnos Asmina Durdžića, Maje Marinković i Stanije Dobrojević, voditelj i novinar Darko Tanasijević u Šiša baru porazgovarao je sa Majom.

- Ovu nedelju je, između ostalih stvari, obeležio tvoj brutalni sukob sa Stanijom, šta se zbilo?! Ko je ta osoba, šta si zaključila - pitao je Darko.

- Ispostavilo se da je ozbiljna glumica. Sve ono što je predstavljala u javnosti, ja mislim da sam ja prva osoba koja je njoj skinula masku. Kaže da joj je cilj da stavi tačku na odnos Asmina, Aneli i nje, ali je ona pokazala da je njoj bitnije da skine etiketu ljubavnice sa sebe i da sam joj fokus i rak-rana ja i moja veza sa Asminom. Smatram da je jako loš čovek, folirant, koja iznosi bljuvotine i neistine o mojoj porodici - rekla je Maja.

- Nakon što je Stanija pomenula tvoju majku i njenog izabranika, kakav je bio tvoj odnos sa očuhom ili sa majčinim partnerom?! Da li se vaš odnos menjao pa si zbog toga menjao tvoj odnos sa majkom - pitao je Darko.

- Ja sam svašta doživljavala, ali da neko tako laže o mojoj porodici. Ja imam knedlu kada ovako razgovaram sa tobom. Moja majka nije deo javnog života, moja majka je neko ko je velika gospođa i dama, ima partnera skoro 18 godina. Kada sam bila dete sa njom, meni je bilo nepojmljivo da prihvatim da to nije moj tata, što je i normalno jer sam dete. Znamo svi na šta je Stanija aludirala, kao što je aludirala za Takija na podvođenje, to je toliko nisko, a kada se spominje njena porodica, onda diže famu. To je laž i pozivam svoju majku da tuži Staniju Dobrojević, kao i svog oca, jer najlakše je ići đonom i skrnaviti tuđu porodicu. Kada sam videla na šta to liči, koliko je to jadno i da je to velika nemoć i da nemaš od sujete i zlobe čime da se služiš, pa izmišljaš o mojoj porodici. Vidi, Asmin naravno da poseduje informacije, naravno da ću ga pitati neke stvari, ali ako bih ja uradila isto, ja bih bila ista kao i ona, bila bih smrad i ološ - dodala je Maja.

- Ona se poziva na taj razgovor koji ste vodile u "Zadruzi 2", ti si se tada žalila i jadala se - rekao je Darko.

- Ja sam tada bila devojčica od 23 godine, sada imam skoro 30 godina. Meni udaraju ovde na traume iz detinjstva i to niko ne osuđuje. Žao mi je što ja sebe dovodim u ovu situaciju, jer nisam taj tip koji će da plače, ali da se tako nešto izmišlja je monstruozno. Ja nisam kriva što su se moji razišli kada sam imala 15 meseci, a da sada neko priča da me moj otac podvodi, dokle ide ta granica?! Ja ne volim da sam ovakva, ali ne mogu ni ja da trpim da se ovo iznosi ovde, to je za mene bolesno i monstruozno. Ja definitivno vidim da je neko nju dobro naštelovao, ali na pogrešan način, kada to kažem, mislim na Filipa Cara, jer je on jedan monstrum koji to može da uradi. Moja majka i ja smo se pomirile posle te sezone, sada je sve u najboljem redu. Okej Taki, Taki je neko ko stoji iza mene ceo život, koji je moj najveći zaštitnik. Dokle ide ta ljudska bolest i monstruoznost?! Mene je taj otac kupao, prošao je sa mnom prvu mensturaciju, prvog dečka, roditeljski i sve ostalo, na šta to liči?! Ako ćemo takon da gledamo, Taki ima mnogo prijatelja i prijateljica, valjda je logično da će da se ponosi svojom ćerkom - rekla je Maja.

- Ona kaže da se njoj prevrne želudac kada čuje da neko kaže da si dobar čovek i da ti služiš da momci s tobom sek*ualno opšte - rekao je Darko.

- Šta sam ja radila ove godine što nisam svih prethodnih?! Bolesnica. Ja sam ovde imala i ljubavne odnose i sek*ualne osobe. Ja nikada nisam bila ku*va, nikad nisam bila sponzoruša, nikada nisam bila devojka koju neko može da kupi nečim na bilo koji način. Normalno je da ću kroz osam godina ovde da imam ljubavne odnose i partnere. Kako sam joj bila dobar čovek sve do ljubavnog odnosa sa Asminom?! Šta sam ja sada gore uradila od nečeg pre?! O njoj šta smo čuli, to je da ne zna da bekne reč engleskog jezika, a živi u Majamiju, ne zna tablicu množenja, a radila je kao krupije. Njena zarada, od čega, od Onlifensa?! Matorka od 40 i nešto godina šalje vaginu za 40 dolara, to je za mene ku*va. Ona je ispušena lula, svim argumentima sam je pokosila, a najveća bolna tačka joj je Asmin Durdžić - rekla je Maja.

- Što ako je ona otvorila oči i što, kako je ona rekla, čisti go*na iz svog života - pitao je Darko.

- Najveće go*no je ona! Ja ovde o Staniji nisam lošu reč rekla, ona je samo mene oprala kako ona kaže, rekla je da joj ništa nisam kriva, pričam njene reči, rekla je i da sam došla na kraju priče. Pokazala je da sam joj rak-rana, a sada će ovo da gleda do kraja! Stanija je mislila svojim ulaskom da će, kako je rekla: "ušla sam da pomognem Asminu da smuva Maju", pa je onda rekla: "pravićeš je od blata", pa je rekla: "neću imati komunikaciju sa njim van crnog stola". Ja dolazim u Odabrane i prekidam sve sa limunadom, što me nije prekinuo?! Dokazao je da mu je bitnija moja limunada od velike Stanije Dobrojević, prodavačice vagine za 30 dolara na Onlifensu. Ja ga jesam ponižavala, dok nismo ušli u odnos - rekla je Maja.

- Je l' stvarno misliš da su Taki i Stanija bili zajedno - pitao je Darko.

- Da. Taki je švaler, jeste da je moj, ali je to činjenično stanje. Ima pravo da bude sa ženama, razveo se davnih dana. Teodora je tvrdila da nisu bili zajedno, pa su stigle slike iz stana i kako se ljube...Poznavajući Takija i kako on funkcioniše sa ženama, sve me navodi na to. Čemu ostrašćenost prema Takiju?! Peta decenija života, ovo je za njega baba! Ne znam kako Taki gleda na moj odnos, volela bih da me sasluša sada, jako mi je bitno. Volela bih da mu kažem, sve i da je Asmin tako omražen kako kaže Stanija, on je prema meni dobar. On mene brani od svih. Ja se jesam suzdržavala, neko sam ko ima 30 godina. Taki je do jedne granice otac i može da savetuje, ali kao što se ja ne mešam u njegove ljubavne izbore, volela bih da i on mene razume. Nikada neću sebi dozvoliti neke scene kao što sam imala ranije, to mora da zna, da ako nešto ne bude bilo kako treba, prekinuću taj odnos, ali ako je meni lepo i osećam nešto prema Asminu, definitivno je da sam osećala, hajde Darko, samo se čekalo ovo, mi smo se ponašali kao da smo u vezi...Ja jesam mama i stavila sam je u mišju rupu, objasnila sam joj ko je mama i kraljica rijalitija, neka tamo ćuti i smrdi. Hemija između nas postoji, ne mogu da kažem da sam za njim odlepila - rekla je Marinkovićeva.

- Slušala si na šta je spreman od Aneli, sada sličnu priču priča Stanija koja sada doživljava ovo od njega, da li se zapitaš da ćeš tako proći i ti - pitao je Darko.

- Asmin je jako pogan na jeziku, uf...One su njega unakazile. Kaže ona: "on je kroz pevačice i klubove potrošio naše pare za stan", on je potrošio svoje pare! On im je bio pokretni bankomat. Aneli je negde demantovala određene stvari kada je završila sa njim u hotelu, kao i on, to nisam nikada podržavala. Šta Stanija juče priča za njega i šta je pričao za dete?! To je za mene đon! Ako te je neko odj*bao, onda je najgori, ja to ne volim. Šta si tražila sa takvim čovekom?! Znači bio je pokretni bankomat, i njoj i Aneli. U ovoj priči mi je Aneli gornja, a ova je znala ko je ona i ona je ljubavnica. Ako si ljubavnica, budi to, ja to podržavam, nemoj da se pereš. Asmin im je bio dobar dok im je davao pare. Svi su poludeli od kada smo ušli u vezu - rekla je Maja.

- Imaš potrebu da staneš u njegovu zaštitu i odbranu, a on je u tom slučaju uporedio tebe i Staniju, rekao je da se ona uvek od njega prala i ograđivala - pitao je Darko.

- Ja sam došla na gotov teren kada je Asmin slobodan čovek. Ja sam videla da njega ona stvarno ne intresuje, jer da ga intresuje, obletao bi oko nje. Ona je to i očekivala, ali ne zna žena gde udara, ide kao Pablo, kao kerić. Videla sam kako ozlojađeno gleda na naš odnos, moraće da ga gleda do kraja. Žao mi je, pokazala sam joj ko je mama - rekla je Maja.

- U petak ti je pala roletna, umalo si se zaletela na nju - pitao je Darko.

- Tako je, kada je izmišljala ono za mog oca i majku. Kada je krenulo to oko Takija, pretres, kraj emisije?! To se taložilo, taložilo za Takija, pa je objašnjavala se*s Đukića i mene, pa partneri i na sve to, ovo za majku. Onda me je Asmin smirio, rekao mi je: "ni slučajno". Ona želi da napravim žrtvu od nje, neću to da radim - rekla je Maja.

- Ona kaže: "Maja je pokušaj, ja sam standard" - pitao je Darko.

- Ne, ona je pokazala da je ispušena lula, ja sam nju davnih dana nadmašila. Ne može sa mnom da izađe na kraj nikako, ni vokabularno, na koju foru ona ima diplomu Ekonomskog fakulteta, ne zna tablicu množenja?! Ženu je opalio klimaks, nije joj dobro. Ona je došla da se pere od tih etiketa! Ja nikada nisam bila materijalista, a toliko me hoće. Ja sam kupila samoj sebi stan, kupila sebi Roleks, ne hvalim se time, ali pričam kada neko pokuša da udari na moj moral - rekla je Maja.

- Čime se ona tamo bavi - pitao je Darko.

- Ne mogu da tvrdim, ali mislim da su mutne i sumnjive radnje. Ako prodaje svoju vaginu na Onlifensu za 30 evra, što ne bi telo prodala u Majamiju?! Došla je ovde da se proda, klasična prodaja. Evo i kako, ako ja tebi kažem da me ne zanimaju socijalni slučajevi, ako imate 100.000 dolara, dođite u Majami. Nebitno je da li je staro ili mlado, bitno je da se donese 100.000 dolara. Toliko vam vredi Stanija Dobrojević. Ona je rekla da se šokirala kada je Asmin izašao iz aviona, ali kada je pokazao karticu, sve je bilo okej - rekla je Maja, pa se osvrnula i na priče koje je prate:

- Peca je bio u vanbračnoj zajednici, Janjuš je bio oženjen, ja ništa ne krijem. Taki je tada bio smrtno protiv Janjuša, ma ja sam ga volela kao Boga, ja ne dam! To nije moj problem što si oženjen, ti peglaj tamo, nemam ja ništa s tim...Ona je jedna ljubavnica, neće se nikada oprati od te etikete. Može da gori svet, ja stojim tu.

- Ona je frapirana time što joj udaraš na majčinstvo i na godine u tom smislu - pitao je Darko.

- Kuca biološki sat, normalno da kuca. Ona udara meni na moje traume iz detinjstva kada izmišlja o mom ocu i majici, ja sam rekla da je ona klimakterična baba koja je zaostala. Meni se ona ponaša kao devojčica od 20 godina, nije dovoljno u glavi sazrela, kao da je zaostala. Tako se ponaša, tako hoda, tako se i oblači. Njeno ponašanje je meni jako nejasno i jako čudno, blago retardirano. Mislim da juri zadnji voz - rekla je Maja.

Autor: Nikola Žugić