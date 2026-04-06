GUŠI SE U SUZAMA! Aneli ne dolazi sebi dok priča o odnosu sa Asminom i Stanijom: Znam da njega Nora ne zanima (VIDEO)

Voditelj pogodio pravo u metu!

Nakon što je ogledan prilog gde Stanija komentariše odnos Asmina i Maje, a ujedno i Aneli Ahmić, Darko Tanasijević ju je večeras ugostio u šiša baru.

- Kakav ti je osećaj kada vidiš staniju zbog koje si isplakala more suza - glasilo je pitanje.

- Čudno mi je i ako se pravim da nije. suzdržavam se da pričam. Kad bij ja pričala ne bi možda došlo do te istine zato hoću da ih pustim da pričaju. Treba da pustim njih dvoje da vidim kakve su oni dogovore imali. Moja tišina u njima izaziva ovo u njima što oni rade. Smatram da ona glumi i da nije cvećka jer mnoge stvari koje on priča, sve je ona znala i kuškala ga je na neke stvari. Smatram da ga jeste slala u emisije. Ja kada sam je juče pitala na nominacijama kakv je on otac, ona je rekla da je loš, zašto je onda ostala u odnosu sa njim, koji je razlog ostanka kada je odma uvidela da je on loš otac prema Nori. Ona je odlučila da dole stavi ključić i pustila si ga ovde, a imala si pristup svim njegovim karticama. Znači tu je bio materijalizam. Istina je da njega Nora ne zanima to ne mora ona da mi kaže. Ja mislim da oni nisu ni počeli da pričaju i zato ja ostajem po strani. Ona kaže da nije tip koji psuje, a malo po malo svašta izlane. Meni su ovde celu porodicu provlačili i nazivali Noru svakakvim imenima. Moja energija nije mogla detetu ništa pozitivno da prenese. Premazana je svim mastima, za sve je znala i hoće ovde da se opere. Za mene je ona ispod mene - ispovedala se Aneli.

- Kada čuješ kakvu je bol ona proživela i to linčovanje - započeo je Darko.

- Ma kakvi, ona bi njega prekrižila posle klupice,a ne nastavila da bude sa njim. Mene ne boli to što je ona nastavila odnos sa njim - rekla je Aneli.

- Jel misliš da te možda taktički spušta kad je rekla na klupici da hoću da ti vrati muža - pitao ju je Darko.

- Ja nisam htela da ga vratim, da sam htela dopisivali bi smo se. On je otišao na drugi kontinent zbog druge žene, a meni i Nori rekao da pokupimo svoje stvari, kako tom čoveku da se vratim. Ja sam pobegla u rijaliti da ih ne bih gledala, zato je emne mama pustila u rijaliti. Bio je prolom oblaka taj dan kad mi je rekao da dođem u Linc da pokupim stvari. Meni ništa od njega ne treba. Znam da Noru nikada ne bi stambeno obezbedio i ove pare što ovde zaradi potrošiće ih, k*rčiće se i posle će biti bez dinara. on je mene ucenjivao kad je bio sa Stanijom ako nađeš dečka da ćzu primati manje novca nego kad bih ostala sama. Ko je ona da meni zamera hotel, jako je lukava i misli da ja mogu da padnem pod njenu igru, a ja na to neću pasti. Ja nikome ništa ne verujem, verujem u sebe, a oni su svojim delima pokazali ko su - rekla je Aneli.

- Jel si očekivala da će Asmin sada ovako vređati Staniju - pitao je Darko.

- Jesam, čim nađe novu devojlku tako će se prema drugoj ponašati. Biće tu svašta kod Maje i Asmina. Ja kad sam ušla u subu njih dvoje su imali s*ks po danu, meni je to gadno jer su oboje toliko mene veđali. Nemam ljubomoru u sebi, deluju mi isforsirano. Prisetimo se da je on rekao da neće imati ovde s*ks zbog mene i Nore. U njihovoj vezi predviđam haos ali tek kada Stanija ode. Tek će onda biti haos jer Maja može sa njim da manipuliše - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš giga sukob Maje i Stanije - pitao ju je Darko.

- Te prljavštine koje su jedna drugoj rekle samo za par dana, šta bi bilo da nisu bile prijateljice. Najstrašnije, gde jedna drugu vređaju, a do pre neki dan su jedna drugoj bile najzgodnije - objasnila je Aneli.

- Šta bi ti pitala Staniju - nastavio je Darko.

- Ona meni nema šta da objašnjava, ona je jedna sponzoruša, tako se predstavila. NJu samo novac zanima i ona je materijalista. Asminu imponuje da finansira žene. Ona da je razumela moju bol ona bi meni pomogla poslednje dve godine, stala bi uz mene, ne bi ga kuškala. Ona je mene za Novu godinu omalovažavala, ovo što ona sada priča ne pije vodu. Ja šetam i ona dobacuje 'ja ako ostanem Aneli će opet biti druga'. Ona želi da ispadne žrtva kako ju je Bog spasio zbog pobačaja - ispričala je Aneli.

- Napadali su te ovde zbog ćerkice, a ti si rekla da će Nora imati priliku da vidi ko joj je otac, a ko mama, a sad je tu i Stanija. Šta će Nori tu biti jasno - glasilo je pitanje.

- Ja nemam šta detetu svom objašnjavati. NJoj će sve biti jasno. Ja želim da ona zna da sam ja njoj sve obezbedila. Mene se Nora neće sramiti, ona će biti najponosnija. Svaka majka se bori na svoje dete na drugačiji način - rekla je Aneli.

- Kako se kuća ophodi prema vama glavnim akterima - pitao ju je Darko.

- Stanija ih iritira s tim stavom. Ona je opet uzela pare na kontu mene - jasno je Aneli rekla.

- Šta bi sad ova Aneli rekla staroj Aneli od pre tri godine - zaključio je Darko.

- Ona Aneli je bila jak slaba i slomljena žena, a danas je jaka žena. Nekada se tako osećam jako, ovo me je ojačalo i ništa me u životu više neće slomiti samo da mi je dete zdravo - iskreno je rekla Aneli.

Autor: T. Mladenović