Suzama u malo potopili 'Elitu'! Maja, Aneli i Bebica prolili more suza, a onda su otkrivene SIMPATIJE između Anđela i Stanije!

Sinoć su mnoge istine otkrivene.

Sinoć je u "Eliti 9" održana emisija "Elita - specijal", a mnogi učesnici porazgovarali su sa voditeljem Darkom Tanasijevićem u Šiša baru. Prva je na razgovor stigla Stanija Dorborojević, koja je iskreno govorila o mnogim temama.

- Dobro sam, bez obzira na sve, osećam se dobro i super, imala sam samo jednom da sam otišla u crveno, tada sam se isplakala, nisam mogla da prebacim. Ovo drugo sve, baš se stojički nosim sa situacijama - rekla je Stanija.

- Ko je čovek koji je tebi pomutio um, kog si zavolela, dovela u kuću svom bratu i svojoj majici, a ko je ovaj čovek kog sada gledaš i koji te najstrašnije vređa - pitao je Darko.

- To je moja najveća obmana i iluzija i moj najveći životni promašaj. Došao mi je kao slobodan, kao milioner, bio je najdivniji i najpažljiviji. Čuli smo se sa njegovom porodicom, sve je bilo divno. Ništa nije ni slutilo da će nakon mesec dana da uđe njegova žena i da kaže da sam joj ja otela muža. On se napolju za mene borio stvarno kao lav, ja sam dala drugu šansu, nikada nisam trebala. Udarila sam glavom o zid i sada sam tu gde jesam. Da mi je smetalo što mi je pratio bivšu i posmatrala sam njegov odnos sa detetom, mnoge te stvari su mi smetale, da bi on bez mog pitanja došao ovde. Ja sam ćutala i podržala jer sam shvatila da će mnoge stvari da mi se iskristališu. Ušao je da mi dokaže da nema emocije prema njoj, da izgladi odnose zbog deteta i da me učini najponosnijom. U mojoj glavi je bio kraj sa hotelom, a na kraju me je izdao kao čoveka, to ne praštam! Kada me je ova kuća pozvala da dođem ovde, ovo šta sam sada doživela od njega, a nisam iznela jednu ružnu reč na konto njega, niti sam ga uvredila, niti sam dirala njegovu porodicu, da me je unakazio čovek pričama, aferama, da on meni lepi da sam ljubavnica sa ovim i sa onim. On je jedna ljudska nakaza. Da, bio je dobar u vezi, ali čekaj, šta je ovo sada?! Došla sam, tri godine je prošlo, da rešimo taj naš trio, budi muško stani iza toga, pričaj, njemu je sve svelo na to da se kao kukavica povuče, da nema mu*a da stane iza svojih postupaka. Otišao je u ćošak kod Maje, neka je, nek mi je srećno. Poslat mi je "voice" da joj je tražio da dođe u Dubrovnik, a onda mene vređa - rekla je Stanija.

- Gde je nestao taj vitez i da li si ikada imala muškarca koji je ovako pričao o tebi - pitao je Darko.

- Koji je živeo sa mnom, koji je proveo sa mnom tri godine realnog života?! Ne, to nikada nisam imala! Ovo sam ja u kuću dovela, da ga porodica upozna, ovo mi je "hvala". Šta je izneo o mojoj majci, budalaštine, zamisli da sam imala dete s tim čovekom. Ja ne bih prekinula trudnoću, on bi našao milion razloga, pa da ja budem Aneli 2. Da imam dete s njim, uradio bi mi isto i još gore. Hteo je itekako da se venčamo na papiru, zamisli da sam ikada na papiru bila s tim čovekom?! Ko zna šta bi izvarao i da mi uzme sve što sam se borila čitav život da steknem. Nek poslednje bude što sam isplakala ono s Mićom, ali ovaj nastavak svega, on mene ne može više da uvredi, samo govori o sebi. On je najlošiji čovek, blago rečeno, ljudska nakaza i to je to. Mogli smo da ostanemo u korektnim odnosima. Ja sam tvoja bivša zbog koje si ostavio tu ženu i dete, bila sam ti ikona, boginja, svetica u tvom životu, kao psiho me je sve pratio. Rekao je: "ispao sam majmun što sam to pričao", ali zašto to radi?! Gledam ga sinoć, oči njegove, drugi čovek, kao da su demoni u njemu. Ja njegovu porodicu nikada nisam uvredila, ali imaće problema sa njim jer su se oni nadali s mojim ulaskom da će da se osvesti, da ću da ga vratim u šine, ali se to nije desilo - rekla je Dobrojevićeva.

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević u nastavku razgovora sa Darkom Tanasijevićem u Šiša baru dotakla se i sukoba sa Majom Marinković, sada već svojom bivšom drugaricom.

- Šta ćemo sa Majom, šta je sve ona izgovorila na tvoj račun - pitao je Darko.

- Prestrašno, ali Maja nije deo ove priče koju smo komentarisali do sada...Odvojila bih Maju od čitavog ovog trougla, on mene sa njom nije prevario, ona je došla na kraju. Ja njima istinski želim sreću i neka voze svoju vezu, ne bih se ja tu mešala, nemam ni sujetu više...Što se Maje tiče, ona je moja bivša poznanica gde jedino što sam joj zamerila je što ide sa mojim bivšima. Gde je kodeks, gde je granica?! Naravno da sam zamerila i Takiju, koji me ljubi napolju, koji hoće da se slika...Tata to podržava, briga me s kim je upoznaje, nemoj s mojim bivšima, smeta mi. Majo, ne možemo biti drugarice ako opštiš sa mojim bivšima. Davala sam pristup gov*ima u životu, da mi glume prikolice, da sam dala drugu šansu nakon Marka Markovića, jesam, ja sam budala jedna! Ja nikom porodicu dirala nisam, nikome - pričala je Stanija, a potom se osvrnula i na spominjanje njene majke:

- Što se tiče njene majke, znamo kakva je njena životna priča. Ispričala mi je da je loš čovek i da je do sukoba došlo zbog maminog dečka. Ne znam šta je bilo, ali je to bio razlog zašto su prekinule komunikaciju, pa je ostvarili nakon "Zadruge 2" i pred ulazak nije lepo pričala o mami jer nije došla da joj pomogne oko stvari. Ja tu ženu ne poznajem, ona sama neka proceni da li je istina ovo što ja tebi pričam ili je laž, ja ženu ne osuđujem. Ne ostavlja se dete tek tako, ko zna kakav je Taki bio, ne zanima me. To što su drugi, pa i sama njegova ćerka, aludirali na neke stvari, to njihovi prljavi mozgovi tako konstruišu, mene to ne zanima. Ne znam, je l' Taki ponosan?!

Odmah nakon Stanije u Šiša bar došla je i Maja Marinković.

- Ovu nedelju je, između ostalih stvari, obeležio tvoj brutalni sukob sa Stanijom, šta se zbilo?! Ko je ta osoba, šta si zaključila - pitao je Darko.

- Ispostavilo se da je ozbiljna glumica. Sve ono što je predstavljala u javnosti, ja mislim da sam ja prva osoba koja je njoj skinula masku. Kaže da joj je cilj da stavi tačku na odnos Asmina, Aneli i nje, ali je ona pokazala da je njoj bitnije da skine etiketu ljubavnice sa sebe i da sam joj fokus i rak-rana ja i moja veza sa Asminom. Smatram da je jako loš čovek, folirant, koja iznosi bljuvotine i neistine o mojoj porodici - rekla je Maja.

- Nakon što je Stanija pomenula tvoju majku i njenog izabranika, kakav je bio tvoj odnos sa očuhom ili sa majčinim partnerom?! Da li se vaš odnos menjao pa si zbog toga menjao tvoj odnos sa majkom - pitao je Darko.

- Ja sam svašta doživljavala, ali da neko tako laže o mojoj porodici. Ja imam knedlu kada ovako razgovaram sa tobom. Moja majka nije deo javnog života, moja majka je neko ko je velika gospođa i dama, ima partnera skoro 18 godina. Kada sam bila dete sa njom, meni je bilo nepojmljivo da prihvatim da to nije moj tata, što je i normalno jer sam dete. Znamo svi na šta je Stanija aludirala, kao što je aludirala za Takija na podvođenje, to je toliko nisko, a kada se spominje njena porodica, onda diže famu. To je laž i pozivam svoju majku da tuži Staniju Dobrojević, kao i svog oca, jer najlakše je ići đonom i skrnaviti tuđu porodicu. Kada sam videla na šta to liči, koliko je to jadno i da je to velika nemoć i da nemaš od sujete i zlobe čime da se služiš, pa izmišljaš o mojoj porodici. Vidi, Asmin naravno da poseduje informacije, naravno da ću ga pitati neke stvari, ali ako bih ja uradila isto, ja bih bila ista kao i ona, bila bih smrad i ološ - dodala je Maja.

- Ona se poziva na taj razgovor koji ste vodile u "Zadruzi 2", ti si se tada žalila i jadala se - rekao je Darko.

- Ja sam tada bila devojčica od 23 godine, sada imam skoro 30 godina. Meni udaraju ovde na traume iz detinjstva i to niko ne osuđuje. Žao mi je što ja sebe dovodim u ovu situaciju, jer nisam taj tip koji će da plače, ali da se tako nešto izmišlja je monstruozno. Ja nisam kriva što su se moji razišli kada sam imala 15 meseci, a da sada neko priča da me moj otac podvodi, dokle ide ta granica?! Ja ne volim da sam ovakva, ali ne mogu ni ja da trpim da se ovo iznosi ovde, to je za mene bolesno i monstruozno. Ja definitivno vidim da je neko nju dobro naštelovao, ali na pogrešan način, kada to kažem, mislim na Filipa Cara, jer je on jedan monstrum koji to može da uradi. Moja majka i ja smo se pomirile posle te sezone, sada je sve u najboljem redu. Okej Taki, Taki je neko ko stoji iza mene ceo život, koji je moj najveći zaštitnik. Dokle ide ta ljudska bolest i monstruoznost?! Mene je taj otac kupao, prošao je sa mnom prvu mensturaciju, prvog dečka, roditeljski i sve ostalo, na šta to liči?! Ako ćemo takon da gledamo, Taki ima mnogo prijatelja i prijateljica, valjda je logično da će da se ponosi svojom ćerkom - rekla je Maja.

- Ona kaže da se njoj prevrne želudac kada čuje da neko kaže da si dobar čovek i da ti služiš da momci s tobom sek*ualno opšte - rekao je Darko.

- Šta sam ja radila ove godine što nisam svih prethodnih?! Bolesnica. Ja sam ovde imala i ljubavne odnose i sek*ualne osobe. Ja nikada nisam bila ku*va, nikad nisam bila sponzoruša, nikada nisam bila devojka koju neko može da kupi nečim na bilo koji način. Normalno je da ću kroz osam godina ovde da imam ljubavne odnose i partnere. Kako sam joj bila dobar čovek sve do ljubavnog odnosa sa Asminom?! Šta sam ja sada gore uradila od nečeg pre?! O njoj šta smo čuli, to je da ne zna da bekne reč engleskog jezika, a živi u Majamiju, ne zna tablicu množenja, a radila je kao krupije. Njena zarada, od čega, od Onlifensa?! Matorka od 40 i nešto godina šalje vaginu za 40 dolara, to je za mene ku*va. Ona je ispušena lula, svim argumentima sam je pokosila, a najveća bolna tačka joj je Asmin Durdžić - rekla je Maja.

Nakon Stanije i Maje u Šiša bar došla je Aneli Ahmić.

- Kakav ti je osećaj kada vidiš Staniju zbog koje si isplakala more suza - glasilo je pitanje.

- Čudno mi je i ako se pravim da nije. Suzdržavam se da pričam. Kad bih ja pričala ne bi možda došlo do te istine zato hoću da ih pustim da pričaju. Treba da pustim njih dvoje da vidim kakve su oni dogovore imali. Moja tišina u njima izaziva ovo u njima što oni rade. Smatram da ona glumi i da nije cvećka jer mnoge stvari koje on priča, sve je ona znala i kuškala ga je na neke stvari. Smatram da ga jeste slala u emisije. Ja kada sam je juče pitala na nominacijama kakv je on otac, ona je rekla da je loš, zašto je onda ostala u odnosu sa njim, koji je razlog ostanka kada je odma uvidela da je on loš otac prema Nori. Ona je odlučila da dole stavi ključić i pustila si ga ovde, a imala si pristup svim njegovim karticama. Znači tu je bio materijalizam. Istina je da njega Nora ne zanima to ne mora ona da mi kaže. Ja mislim da oni nisu ni počeli da pričaju i zato ja ostajem po strani. Ona kaže da nije tip koji psuje, a malo po malo svašta izlane. Meni su ovde celu porodicu provlačili i nazivali Noru svakakvim imenima. Moja energija nije mogla detetu ništa pozitivno da prenese. Premazana je svim mastima, za sve je znala i hoće ovde da se opere. Za mene je ona ispod mene - ispovedala se Aneli.

- Jel misliš da te možda taktički spušta kad je rekla na klupici da hoće da ti vrati muža - pitao ju je Darko.

- Ja nisam htela da ga vratim, da sam htela dopisivali bi smo se. On je otišao na drugi kontinent zbog druge žene, a meni i Nori rekao da pokupimo svoje stvari, kako tom čoveku da se vratim. Ja sam pobegla u rijaliti da ih ne bih gledala, zato je mene mama pustila u rijaliti. Bio je prolom oblaka taj dan kad mi je rekao da dođem u Linc da pokupim stvari. Meni ništa od njega ne treba. Znam da Noru nikada ne bi stambeno obezbedio i ove pare što ovde zaradi potrošiće ih, k*rčiće se i posle će biti bez dinara. on je mene ucenjivao kad je bio sa Stanijom ako nađeš dečka da ću primati manje novca nego kad bih ostala sama. Ko je ona da meni zamera hotel, jako je lukava i misli da ja mogu da padnem pod njenu igru, a ja na to neću pasti. Ja nikome ništa ne verujem, verujem u sebe, a oni su svojim delima pokazali ko su - rekla je Aneli.

- Šta bi ti pitala Staniju - nastavio je Darko.

- Ona meni nema šta da objašnjava, ona je jedna sponzoruša, tako se predstavila. NJu samo novac zanima i ona je materijalista. Asminu imponuje da finansira žene. Ona da je razumela moju bol ona bi meni pomogla poslednje dve godine, stala bi uz mene, ne bi ga kuškala. Ona je mene za Novu godinu omalovažavala, ovo što ona sada priča ne pije vodu. Ja šetam i ona dobacuje 'ja ako ostanem Aneli će opet biti druga'. Ona želi da ispadne žrtva kako ju je Bog spasio zbog pobačaja - ispričala je Aneli.

Ovo je za Bebicu bila još jedna u nizu teška noć gde se priseća svog odnosa sa bivšom verenicom Teodorom, a Anđelo se našao tu da ga bodri.

- Šta je, proćiće brate, imaš hiljadu razloga - započeo je Anđelo.

- Samo razmišljaj o nekim stvarima koje si propustio i koje želiš da radiš. Nemoj da razmišljaš u nazad šta je moglo da bude, samo gledaj unapred. Jeste teško ali nije smak sveta. Ne može da ti stane sve zbog jedne ljubavi - tešio je Anđelo Bebicu.

- Ne može, ozbiljan udarac - dodao je Bebica.

Darko je u Šiša baru sledećeg ugostio Asmina Durdžića.

- Ko je ona, kako ti se predstavila, a šta si sada shvatio?! Rekao si da je najlošiji čovek - pitao je Darko.

- Aneli je ušla u rijaliti, ispljuvala je mene i moju porodicu, ko bi normalan ćutao?! Ja kada sam upoznao Staniju, bila je normalna devojka, priznala mi je nakon sedam dana za ovog Marka i za ovog druga da je bio dan ranije. Kada mi je priznala nakon sedam dana, hteo sam da raskinem, ali sam popustio. Bila je normalna devojka kao što sam pričao, uvek sam na sebe svaljivao krivicu, stao sam uz nju i branio je od celog sveta, dobijao tužbe. Ne pije, ne puši, ide na te njene joge i onda je ušla ovde da me zgazi po svaku cenu. Laže sve! Prvo je rekla da sam bio predivan prema njoj, pa onda kaže da nisam završavao drugim devojkama, ona bi me čekala ponosno. Sada kaže da sam loš otac i čovek. Ja sam govorio da ne želim da pokažem tugu i da me gaze tamo gde sam slab. Grofica i Sita su govorile: "ne damo dete dok je ona u rijalitiju", ja sam pokšavao da vidim Noru. Kada sam bio sa bratom njenim na ručku, Sita neće da mu se javi - rekao je Asmin.

- Jačina njenih reči koja je bila partnerka tvoja, ona kaže da je shvatila da si loš otac i da nisi pokazao inicijativu da ode da je vidi i da si slao mafine da bi tebi narod aplaudirao - pitao je Darko.

- Šta očekivati od žene koja je rekla da Taki podvodi svoju ćerku?! Drugo, rekla je: "zbog maminog dečka niste dobre, bolje da ne pričam sve", a sada se pere, kao nije to mislila. Sve tri situacije koje je uradila, ostavlja prostor na najgore, sve su iste šeme. Ko njoj može da veruje šta?! Iste su ona i Aneli, iste smećarke i ološi. Ja sam se borio tri godine za njenu istinu, da ne bude najgora - rekao je Asmin.

- Da li ostaješ pri onome što si rekao da te je molila da završavaš u nju tokom vašeg odnosa - pitao je Darko.

- Ja sam jedno jutro bio u klubu, napio se i imao sam običaj da pišem ženama kada god se napijem. Drug i ja sedeli i kuca Onlifens i ja sam pustio poruku Staniji na Onlifensu. Ona je meni odgovorila tu. Krenuo sam sa njom dopisivanje na Onlifensu. Drugi dan mi je pisala: "hoćeš da ti šaljem neke privatne slike", se*si slike, u grudnjaku, u tangicama. Paket slika taj košta 50 evra, uplatim ja na te slike, pa joj kažem: "šta ti misliš da sam glup, mogao sam i za džabe da ih dobijem", peckao sam je. Ja sam joj rekao: "ne zanima me da se dopisujem sa tobom, mislim da si ti muškarac". I ona meni pusti broj i ja vidim broj, pustim poruku na "whatsapp". Ma kakvi kompletići! Ja sada treba da pričam istinu, ja sam je tako upoznao. Onda sam uplatio i paket od 80 evra. Imala je neke slike, ja tu pustim poklon od 50 ili 60 evra, ona meni kaže: "da vidim kako izgledaš". I tako je krenulo naše dopisivanje, rekao sam joj da mi pusti glasovnu, ja je nazovem i tako smo krenuli u našu priču. Posle sedam dana mi je pisala o porodici i deci. Žena je nenormalna! Priča sa mnom o bebama, porodici i da se venča. Govorila je da nikada sa mnom ne bi popila kafu zbog medija, ja sam kupio kartu za Majami i taj hotel. Vidim ja da je ona zagrejana za mene - otkrio je Asmin.

- Je l' te je dovodilo u razmišljanje i sumnju, da kažeš: "ako sam je smotao preko Onlifensa i posle pet dana sam sve završio, kakva je to žena"? - pitao je Darko.

- Zato sam joj ja to branio i sve kontrolisao i jer me je sramota, kao šta će to moja devojka da ima?! Ja tu radim, stvaram, pomažem tebi kao muškarac, ti prodaješ svoje slike, a u vezi si. Leži u krevetu, raširi noge i vidiš ulaz i izlaz, si*e gole...Mi smo imali svađa oko Aneli i oko Onlifensa. Oko Aneli, kada branim Staniju, to je: "bravo", kada sam bio najgori u narodu jer nju branim, govorila mi je da sam super, a kada branim mamu, ona mi je govorila da sam paćenik. Ona me je nagovarala na to da idem na vrata kod Lepog Miće, jer je mene Lepi Mića verbalno uništio u emisiji pa da dokažem da nisam glup - rekao je Asmin.

Nakon Asmina u Šiša bar je stigla i Milena Kačavenda.

- Šta je Stanija dokazala, šta je pokazala - pitao je Darko.

- Pokazala je da je Asmin jedno takvo smeće, jedan takav gad muški, da ja ne pamtim da sam ja takvo smeće imala. Za Aneli sam imala uvek opravdanje, on je tek počeo. Videli smo da ona njega ne vređa, on se upalio kao zmaj, kompleksaš! Evo veza on i Maja, Stanija po meni, onaj ulazak je bio masakr, sve na kulturiška! - rekla je Milena.

- Da li ti se menja mišljenje o Sofiji i da li razmišljaš o njoj u poslednje vreme otkako su počela da stižu pitanja o Danetu, vereniku od nekih 70-ak godina - pitao je Darko.

- Ima nekih nelogičnosti. Ona je meni rekla da Dane ima rak grla, mimo stola, da priča s nekim aparatom. Ne znam da li je tako. Neobično je da je tvrdila da ne postoji nijedna slika, pa je rekla da ima jedna slika iz kola. Negde ne mogu da pojmim da bi bila s čovekom od 70 godina i da bi se verila - rekla je Milena.

Darko Tanasijević ugostio je i Nenada Macanovića Bebicu koji je još jednom prolio more gorkih suza.

- Kad me neko pita: "Kako si?", to mi je najgore...Dobro sam - plakao je Bebica.

- I kako da budeš dobro, bilo bi mi neiskreno i nerealno da mi kažeš da si dobro. Je l' se zapitaš šta si radio sa tom devojkom, u šta te je uveravala - pitao je Darko.

- Sve ste slušali šta mi je pričala, i dan-danas ne želim da verujem da to nije tako kako mi je pričala...Ne postavljam sebi pitanja, ne tražim odgovore - rekao je Bebica.

- Je l' si svestan da ćeš morati da nastaviš život bez nje - pitao je Darko.

- Jesam, da, nije realno ni normalno da bude. Mnogo je zaj*bano, gde god da se pomeriš nešto se dešava. Ne znam, baš je zaj*bano. Koliko god da sam mislio da će biti lakše, nije, ima opet tri meseca, iako je to da kažemo malo, meni je to kao 30 godina. Ne želim da vide, ne želim niko da me žali i gleda tako kako se osećam - pričao je Bebica.

- Filip je rekao da će ovaj put stati iza nje, da mu je ona posebna na neki način - rekao je voditelj.

- Mene to ne zanima, jer pored svega što se desilo, bolesno mi je da ja komentarišem njihov odnos...Zajedno smo ušli s istim ciljem, a evo kako izlazimo odavde - rekao je Macanović.

- Šta ti najteže pada? Je l' evociraš uspomene, lepe momente - pitao je Darko.

- Pogotovo ovde, ne postoji mesto gde se nismo zagrlili, poljubili, sedeli. Ne možeš da pobegneš od toga, pa i od onog lošeg, kada smo se vijali u sedmici i tako dalje...Ne želim niko da me gleda takvog i najteže mi to pada što treba da se smejem i sprdam, a nije mi do toga - plakao je Bebica.

- Šta joj vidiš u očima i u pogledu - pitao je Darko.

- Ne želim da pričam o tome uopšte...Da, mislim da me i dalje voli, ali zašto je sve ovo ovako, da li joj je bila navika ili šta, ne želim to da tumačim. Jednostavno, ne znam, samo želim da se sklonim, da ja njoj ne budem smetnja - rekao je Bebica.

Darko Tanasijević potom je u Šiša baru ugostio i Uroša Stanića.

- Ove nedelje si bio u sukobu sa Majom, Asminom, Anitom, Lukom, Minom - pitao je Darko.

- Dosta sukoba je bilo, jako turbulentna nedelja. Imam i tetovažu, Maja je naslikala na mom licu. To sam ja, uvek ću govoriti svoje mišljenje - rekao je Stanić.

- Šta su pokazali Maja i Asmin - pitao je Darko.

- Maja je Stanijinim ulaskom pokazala da je bila demolirana i da je u inat ušla u vezu sa njim, što je i priznala. Ona je zadnji stav zgazila...Bila je papagaj i pokvareni diktafon, ponašali su se kao da su u vezi, Stanijinim dolaskom su ozvaničili. Napokon je neko priznao za devojku. Se*s kao se*s katastrofa, on je govorio da ne bi dozvolio sebi da ima se*s zbog porodice i ćerke, Maja koja je ušivena i sve ostalo, pa zaboravi na bol i sve. Naziva ga kerom, Leom, degradira ga kao muškarca. Beda na bedu, mislim da bi Miljana Kulić rasturila tu vezu. Pokazali su sve, na koji način su ušli u vezu koja nema perspektivu. Mislim da će se Asmin osvetiti Maji kad-tad i da će ona proći kao Stanija - rekao je Uroš.

- Kako ti se čini Stanija - pitao je Darko.

- Stanija je inteligentna i opasna, igra namazano, ali ako je mislila da ću biti njena produžena ruka ovde, pokazao sam joj da to nisam. Ušla je ove sezone da se opere i da stavi tačku na celu priču, a po svemu samo otvara temu. Njena ljubav sa Asminom je bila laž, ispada da je bila sa njim samo zbog novca. Šta je očekivala kada je gledala kako se ophodio prema Aneli?! Maja jeste etiketirana do kraja života kao drugarica koja skida svojim drugaricama momke. Stanija i ona su mi iste, kao dve kokoške, na istom rangu su se našle. Stanija je pokazala u par situacija da je izdajica, koja ju je odrukala za spoljni svet. Ne sme Aneli ništa da kaže i ne sme na nju da udari, pošto bi možda tu ispala donja. Imali su u petak sukob, subota u radiju ista situacija, nominacije su smirile odnos i top su, što mi je suludo - rekao je Uroš.

- Čuo sam i video sam da si dozivao Daneta da dođe - rekao je Darko.

- Voleo bih da Dane dođe, toliko da Sofija pljuje i pravi lažovom. Bio bi Dane zbrinut pored mene, sve što sam naučio u srednjoj školi, sve bi pokazao na delu kako se vodi računa o čoveku, pošto ga predstavljaju kao čoveka u kolicima. Sve bi to radio zarad toga da zgazi Sofiju, ako ne može da priča, može da piše, ja ću da čitam...Sofija je plakala i pokazala je nemoć kada se pomirila sa Terzom, da bi je branio. Pogubila se u svojim lažima, fan je finansira, prsten, veridba, dosta kontradiktornosti, ogrlica...U jednom izlaganju ima bar jedno pet kontradiktornosti. Kako tako divna Sofija, patrijarhalno vaspitana, se nalazi u tim bludnim pričama?! Muze pare od oženjenih Albanaca, sada je krenula i na stariju gospodu. Terza je svestan da ga Sofija sve laže - rekao je Stanić.

Danilo Dača Virijević bio je sledeći Darkov sagovornik.

- Kako si ti pročitao Staniju - glasilo je pitanje.

- Nije uopšte naivna. Ne možemo za sve da okrivimo Asmina, imala je i ona udela. Nema neki specijalni plan to sam shvatio, pogubila se malo jer nije očekivala da će Asmin sve to da iznese. Ona je mene sinoć pitala za savet šta da radi na nominacijama. Meni je ono katastofa da govore da je skupa p*ostitutka, k*rva. Skontali smo da su svi ljudi na nju krenuli pogotovo muškarci. Sama je rekla da voli muškarce koji su imućni. Ljudi su se previše ostrvili na nju, a ne smeju da se suprotstave Maji i Asminu. Plaše se Asmina, a on se degradirao kao muškarac. Maja će šutniti Asmina kada Stanija ode. On je dno. On je na početku imao plan, makar mi je on to rekao, da Stanija u rijalitiju bude žrtva,a to će biti ako se ja pomirim sa Aneli. Uvek je tražio moju podršku, a posle uzmeš zbog Maje i kažeš da sam ja jedan ker i ti me poniziš. On ne zna da ima prijatelja ni da ih ceni, on će i Maju zgaziti, loš je čovek - ispričao je Dača.

- Ko je gornja, a ko donja u svađi između Maje i Stanije - glasilo je Darkovo pitanje.

- Dominantnija mi je bila Stanija. Maja se bavi izmišljotinama, to su funjarske fore. Žao mi je što se Stanija spustila, znači da njoj Maja smeta čim joj se toliko posvetila. Ima pik na Maju. Maja je donja, ko sme nju da pozove kući da popije kafu,a da ima muža.

- Kako gledaš na Teodorinu preljubu sa istim muškarcem - pitao je Darko.

- Čuo sam sa su Teodora i Bebica ronili suze, a da su to pokušali da sakriju. Ona se opet kaje, oni su bolesni. Ona je još više bolesnija. Ona mi stalno govori da se Filip totalno ogradio od nje nakon utorka, da vidi da se Aneli i Filip muvaju. Ona ne zna da bude sama u rijalitiju, obična je kukavica. Oni imaju neku šifru. On kad dođe do nje on joj se gadi, ne može da ga poljubi. Meni je govorila da joj se gadi, da ne može da ima s*ks s njim. Čuo sam da su Bebica, Anđelo i Filip skovali plan da Aneli muva Filipa kako bi Teodoru odvojili od njega - ispričao je Dača.

Darko Tanasijević je posle Dače porazgovarao i sa Minom Vrbaški.

- Šta se dešava kod tebe i Viktora, kakvi su to problemi - pitao je Darko.

- Jeste, tako nekako, to su neke sitnice. Sve isto u krug što ja vrtim, nama se problem stvori iz šale, on se iskompleksira, ja se iskompleksiram i u tome svemu nastane rasprava i svađa. I prethodni vikend je bila neka sitnica gde on prebaci, pa mi kaže da je preuveličao, a ja naravno moje drama, plač - rekla je Mina.

- Šta je s Urošem to bilo - pitao je Darko.

- Situacija je bila da se on šalio sa mnom, Teodori je namignuo. Ja nekada sam nervozna i ja mu kažem: "možemo sada da stavimo pauzu sa tim pošalicama, pa ćemo da nastavimo kasnije", ne on opet. Ja se vratim, on opet krene isto, u tom momentu dolazi Uroš i tu sam i čuje Uroš kako se raspravljamo...Ja sam otišla jer sam se naljutila i Uroš kaže: "hajde vaša klinačka veza", na primer, meni Viktor kaže da Uroš ne može da ga isprovocira i kaže: "ti si sa deklarisanom ku*vom"...Ja sam njemu rekla: "što ti mene moraš da provučeš" - rekla je Vrbaški.

- Ušla je Stanija, čula si njenu priču, Asmina, pa potom i Maju i Aneli. Kako ti se čini Stanija - pitao je Darko.

- Dopao mi se njen ulazak skroz, mnogo ljudi ne čuje kada ona priča. Ona nije rekla specijalan gost, nego specijalan događaj. Sve ono što Stanija priča, verujem joj. Asmin je za mene najgori čovek, najveći mogući lažov. Ja znam da ja nisam imala nikakvu emociju, to se sve provlačilo, ali ja nikada nisam imala problem da to i kažem. Mislim da se sada poklapaju priče od Aneli, kockice se sklapaju. Stanija je sa njenim ulaskom ubila jednim udarcem tri muve. Mislim da je Aneli digla, tamo negde gde je zaslužila. Ovo je Anelina pobeda, spojile su se sa pričama...Ako se budu birali potrčci, bilo bi zanimljivo da budu Stanija i Aneli, treba taj razgovor da se dogodi jer će se mnogo delova otkriti. Jedino mi je nelogično zašto je ostajala u odnosu sa nekim s kim nije imala odnose?! Ne dopada mi se Majino ovo ponašanje i kakve stvari iznosi. Maja se uhvatila priče kao što je Dača rekao: "ti si spavala sa mojim ocem", to je Maja iskoristila, ali verujem da to nije tako. S ovim se Maja srozala - rekla je Mina.

Nakon Mine u Šiša bar stigao je i Viktor Gagić.

- Utorkom se uvek nešto desi, što taj utorak - pitao je Darko.

- Glavni problem je naravno alkohol. Ja kada zapnem za nešto, meni je palo na pamet da uđem ovde, ja sam ušao i to je to. Posvađamo se oko gluposti, eskalira na neki inat, to sam uglavnom ja - rekao je Viktor.

- Imao si sukob sa Asminom, u kojoj meri ti se promenilo mišljenje o njemu - pitao je Darko.

- Ja sam mu govorio da je loš, da je lažov, da je prevarant. Kada je bila moja podela budžeta, rekao sam da ja manipulator. Kada sam skočio, to je moj temperament, ja skočim kada neko kaže nešto Mini. Loš je čovek! Ne možeš da budeš dobar čovek da izgovaraš takve reči. Hajde da se sve to stavi sa strane, kakve reči izgovara majci svog deteta?! - rekao je Gagić.

- Da li ova Stanijina priča ide u prilog svemu tome što ti misliš i što si mislio - pitao je Darko.

- Stanija je ovde ušla i ubila je tri muve jednim udarcem. Ušla je da odbrani sebe, kako je odbranila sebe potvrdila je Anelinu priču, da je hteo da je obmane, u suštini da je varao, da je tu muljao. On kada je ušao ovde, on je krenuo da je brani, bio je na njenoj strani, kovao je u zvezde, ušla Stanija, muva se sa Majom. Potvrđeno je i sa Aneline strane priča, odjednom je najgora, ljubavnica i prostitutka. Mislim da će svaka završiti isto kao i njih dve. Mislim da je u pitanju obostrani interes, a to je inat Staniji...Oni komentarišu da Stanija ništa nije rekla, ona je sve rekla - rekao je Viktor.

- Kako ti izgledaju Sofija i Terza i šta ti misliš, da li je Sofija iskrena prema Terzi - pitao je Darko.

- Kada je ona pričala nešto, videlo se da malo mulja. Evo opet i Asmina mogu tu da prokomentarišem. Kleo se u brata i u bratovu decu da ima snimke, posle par dana je priznao da je slagao sve. Ne pratim nešto njihov odnos. Isto kada je bila moja podela budžeta, rekao sam da mi izgleda da je to rijaliti veza i da neke stvari rade na silu - rekao je Viktor.

Jovana Cvijanović pevačica takođe je obavila razgovor sa Darkom u Šiša baru.

- Kako ti se čini Stanija - pitao ju je Darko.

- Jako je namazana, ušla je kao neka institucija, već na početku je ponizila Maju, perfidna je i lukava je. Odjednom to što uzdiže Aneli, to mi nije jasno. Svi oni su došli zarad novca, promocije. Maja uopšte nije toliko lagana kao što izgleda, nije joj bilo prijatno kad je ugledala Staniju. Njoj se Asmin sviđa ali ne toliko, ušla je u vezu Staniji iz inata. Sviđa joj se ali ne bih ja to poredila sa ljubavlju sa Filipom Carom i Janjušem - rekla je Jovana.

- Kako se Aneli sada snalazi, kako ona pliva u ovim vodama - glasilo je Darkovo pitanje.

- Aneli sada uživa. Ovo je njena pobeda, ovo je njena godina. Drži se po strani, sve posmatra, našla je neku meru. Ono što je meni smešno kod Stanije je da nije znala ko je Aneli Ahmić. Priča za malu decu - rekla je Jovana.

- Kako ti Sofija deluje kada odgovara na pitanja o Danetu - pitao je Darko.

- Smešno, Sofija je smešna. Terzna sigurno nu dubini duše zna koliko ona laže. Ona je najveći folirant, sve laže. Ja bih volela da taj Dane uđe. Jedva čekam da izađem i da kačim te slike sa Danetom - ispričala je Jovana.

Nakon što su se završili intervjui, Lepi Mića je započeo svoju igru istine, a na njoj je otkriveno da Anđelo Ranković ima određene simpatije prema Staniji Dobrojević.

- Ivane, što je za tebe Stanija folirant - pitao je Mića.

- Njena glavna ideja je bila da Asmina izvuče iz cele priče, ne da bi bila sa njim, nego kao neki žal, kao dobra duša, a samim tim da ukanali Maju, što je prioritet. Za Aneli, ona nema šta Aneli da zameri generalno, ali ženska sujeta radi...Uzeće Aneli i Anđela u nekom drugarskom smislu - rekao je Ivan.

- Ljubomoran si što smo Anđelo i ja porazgovarali, pogledaj ga, dečko je lep kao lutka - rekla je Stanija.

- Aneli, prema kome je Anđelo bio najiskreniji, prema tebi, Maji ili prema Staniji - pitao je Mića.

- Mislim da mu se Stanija sviđa, voli starije ženske, njega to privlači - rekla je Aneli.

- Da li ti je svejedno zbog prisnog druženja Anđela i Stanije - pitao je Mića.

- Meni to ništa ne smeta jer ja Anđela gledam na drugarski način. Nisam imala tu energiju sa njim. Jesmo se peckali, ali je to otišlo na drugarski i prijateljski - rekla je Ahmićeva.

- Anđelo, slobodan si - pitala je Stanija.

- Da, da, slobodan sam - dodao je Ranković.

Autor: R.L.