Ahmićka o svim temama pričala jasno i glasno.

Aneli Ahmić stigla je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, pa je odmah otkrila da nije previše raspoložena.

- Nisam baš nešto raspoložena, nisam dobro spavala, ali mislim da ću se od večeras oraspoložiti - rekla je ona.

Potom je Aneli prokomentarisala vezu Maje i Asmina.

- Katastrofa. Malopre su izašli iz kreveta, hodaju onako čupavi, nikakvi, prljavi su oboje kad ih vidim, kao dva prljavca, vuku se, imaju te odnose tokom čitavog dana, kad ih vidim kao da vidim dve neke... Jako su gadni... Veza im je foliraža, Maja tera inat Staniji, veza im nije iskrena, veza im se svodi na s*ksualne odnose. Kad god uđem u sobu oni su u akciji, kao da nisu u rijalitiju, tako se ponašaju, jedino u emisijama, tad se svađaju, vrište, vređaju, a ovako ništa ne vidim između njih osim tih odnosa. Kad god ih vidim prekriveni su jorganom. Izolacija je produžena, a on ne spava u izolaciji, to je van svake pameti. On neće ići u izolaciju i neće razgovarati sa Stanijom. A ja sam se povukla iz tog trougla, ja ne želim da se petljam u te njihove stvari, da ih komentarišem. Kad se pokrene priča o meni, naravno da ću da komentarišem, ali za sad se držim po strani. Ne radim ništa taktički, već sam odlučila da čujem neke stvari. Neću da vređam nekog ko me ne dira. Stanija ako nastavi tu svoju politiku, ja je neću štedeti. Naravno da je i ona kriva, posle svega, smatram da je samo bio u pitanju materijalizam i neka korist medijska. Mene su osuđivali, ja ušla preko Stanija, a izgleda da su jedva dočekali što sam ja ušla. A ja u glavi ne shvatam da sam sa ovom ženom pod istim krovom, a tu on, tu njegova sadašanja devojka. Onda Luka i njegova trudna devojka, Janjuš, koji ima devojku... Naravno moje su emocije prestale, ali sve je jako čudno. Kad sedim tamo u ćošku još ne shvatam da je ona tu, jako mi je čudno u Odabranima, kad ta žena pored mene stoji, čudno mi je, pogubljeno se osećam, ne mogu da treperim i letim

- Kakvo je sad tvoje mišljenje o Staniji kad si je upoznala - pitalo je Drvo.

- Nemam dobro mišljenje o njoj, jako je namazana, jako je kvarna, imam loše mišljenje o njoj. Nije mi se predstavila kao dobra osoba, velika taktičarka i velika igračica. Sve tektazira, ušla je ovde fina, neće gazti ovog, neće onog, a pokušala je Maju da odvoji od njega, da spusti loptu sa njim. Došla je tu da izađe iz priče porodice Ahmić, a šta ona ima sa porodicom Ahmić, trebalo je odma da komentariše Asmina, a ona se fokusirala na to da odvoji Maju od njega. Maja se osetila poniženom i počeli su da iznose prljav veš o sebi. Velika je taktičarka, želi da se opere i dobro joj je došlo. On je potvrdio da je bila ljubavnica, onda spominju druge ljude. Meni je ona sama rekla da je gledala sve, bile su te mnoge stvari, rekla sam joj i za naočare i za sve. Šta je tražila sa njim kad ga je pustila u rijaliti. Mogla je sve da skonta ako joj se nije predstavio kao dobar otac. Ona će do kraja ispričati sve šta je govorio i o ćerkici i šta je sve lagao, tek je počelo. Asmin mnoge stvari preuveličava, ali Stanija nije svetica, ona je materijalista koju samo novac zanima. Ne zanimaju je muškarci koji nisu materijalno sposobniji od nje. A sinoć smo čuli za Apolona... A znamo da Anđelo nije iz te priče, ima normalna primanja. Sad je kao zanima Apolon. Ona zna da smo Anđelo i ja bili jako bliski, zna da smo imali podršku, mislim da igra kvarno, radi namerno, a onda je Anđelo i Majin prijatelj, tako da preko sveg toga ona kontrira Asminu - rekla je Aneli.

Drvo je upitalo da li bi Maja ušla u vezu sa Asminom da nije ušla Stanija.

- Mislim da ne bi, bilo bi povuci potegni. Maja je sad ušla iz inata, ali odgovara joj da s*ksuelne odnose ima po čitav dan, sad ne žali, ali da Stanija nije ušla ne bi se to još desilo - rekla je Aneli, a onda nastavila da urniše Staniju:

- Stanija je sa njim izgubila bebu, a ona više nisu imali odnose. Onda je znala sve što je bilo za nas dvoje, mi imamo dete, a ti si sve videla i ženu koju je on nju predstavio kao pekarku, a videla je slike iz Istambula, iz Italije kako se ljubimo, sve postoji crno na belo. A onda je jedini dokaz joj bio da je zvao islamsku zajednicu. Ona je videla da ja postojim i da živim tu... Ušla ovde sva nadobudna, ne znam kako ima obraza da kaže da je ona iznad mene... Nju je bolelo d*pe kako smo se osećali ja i moja Nora, svi ste iskoristili mene, ona nije dobra osoba.

Ahmićka je potom prokomentarisala i ljubavni trougao - Bebicu, Teodoru i Filipa.

- Ona je čudna jako, ima čudne reakcije, ponovo se pradva Bebici. Što se tiče Filipa, on ne želi ući u vezu sa njom, ljudi vrše pritisak na njega, prave priču, a da se ne potencira to toliko, možda bi se desilo spontano. Filip možda ima strah i dalje, a Bebica bi trebalo da ostane sam do kraja. Treba da ispliva iz tog epiteta manijaka koji uhodi Teodoru, volela bih da mu kažem da izađe odavde kao slobodan. A na njoj i Filipu je da odluče šta će. On sad priča sa njom, da je ne bi niko osudio, jer eto Teodora je prevarila Bebicu opet sa njim. Njen postupak je loš, za osudu, tako je kako je, ali Bebica je sam to napravio od sebe - rekla je Aneli.

- Otkriću ti tajnu, ja provodim vreme sa Filipom, nameće se da ja želim da budem s njim, ja nisam ni mala ni glupa, da bih imala nešto s njim, ali mene ne zanima, on jeste drag, privlačan, ima iks faktor, smejemo se, sprdamo se, mogla bih s njim da se sprdam, jako mi je zanimljiv, ali sam odlučila da više neću toliko da budem bliska s njim baš zbog Teodore, ne želim da mi se nameće da nešto kvarim nekom, da se petljam u nečiji odnos. Evo tajna, video sam da je Bebica... Neću to, reći ću ti da je Anđelo odlepio za Jakšićkom i ona za njim - rekla je Aneli.

Autor: R.L.