Došlo je vreme da on kaže svoju stranu priče.

Bivši dečko Stanije Dobrojević i bivši učesnik "Zadruge" Marko Marković uključio se u emisiju "Pitam za druga" te je pričao o svojoj bivšoj.

- Znate verovatno svi da zaobilazim u širokom luku sve intervjue, moje učešće je trajalo koliko je trajalo, i posle nisam hteo da budem deo toga. Sad se već sto peti put pominjem tamo, daj da vidim o čemu se radi. I to konstantno u negativnom kontekstu. Imala je posle mene momka, verenika, daj mani mene, maji moje ime. Da li su to neke emocije koje još tinjaju u njoj prema meni, ne bih ulazio u dubiozu, ali očigledno me još spominje i to u lošem kontekstu - rekao je Marko i dodao:

- Ja ne znam, svašta iznose, ne pratim pomno, pogledam neke snimke kad mi je dosadno. Kome se šta može verovati, vrlo je moguće da me je pratila sa lažnih profila, i te kako ima lažni profil, a to je vešto krila, ja ne iznosim prljavštine, kao što je ona iznosila, nisu prljavštine ali je intima, to se ne iznosi niti prepričava. Što bi krila da je imala lažni profil, sto posto je imala i dok smo mi bili zajedno, ali mene nije interesovalo šta ona gleda sa lažnih profila - naveo je Marković.

Marko je istakao da je Stanija najljubomornija osoba na svetu koja mu je branila da se bavi manekentstvom.

- Ja još nisam upoznao ni sreo toliko ljubomornu osobu kao Stanija. Primera ima koliko hoćeš, ja ih neću iznositi, da je ljubomorna, ako postoji neka merna jedinica za ljubomoru, ne znam koliko bi ona jedinica imala, bolesno ljubomorna. Naša veza je trajala tri godine, slobodno mogu da kažem, a ona koja je nenormalno ljubomorna, ne može niko nikom ništa da zabrani, ali zarad očuvanja i mira u odnosu, da ne bi bilo svađe, drame, prepirke, da ne bi bilo scena koje je znala da pravi, ja sam odbijao stvari. Ja se modelingom bavim i dan danas, za 14, 15 godina sam od toga zaradio solidnu cifru, u današnje vreme velika, ne vidim razlog te ljubomore, jeste mi problem pravila oko modelinga. A ja njoj nikad ni za šta nisam pravio problem i slikala se kako se slikala i dok smo bili zajedno napravila je taj onlifens, ja sam sa njom popričao normalno, nikad joj nisam rekao nemoj to, nisam ni pokušao da joj zabranim, dok je ona svašta meni branila. Onda je govorila kako sam ja socijalni slučaj. Ja se vodim onome da je bitno ko kaže, a ne šta kaže. Ako ja branim nešto curi, ona može da mi kaže okej ti mi obezbedi. Ona je imala problem i sa mojim spotovima, i sa kampanjama, imao sam ponude za pevanje, njoj je i to smetalo. Šta je ona mislila da radim kad se slikam pojma nemam, ali sam zarad mira to odbijao. Sad ne znam ko da je pored mene, da mi kaže ne možeš to, ne možeš ono, rekao bih doviđenja, nismo više zajedno - rekao je on.

Marko je istakao da su Stanija i on više bili zaljubljeni nego što je to bila prava ljubav.

- Bila nam je sadržajna veza, a od toga skoro dve godine i živeli zajedno, bilo je ozbiljno. Ali opet iz ove perspektive, ljubav je bila, ali više zaljubljenost nego iskreno i pravo, makar iz mog ugla. Ako nekog voliš onda ga prihvatiš, a ne stalno da ga ispravljaš, tako da čisto sumnjam da je to ljubav bila sa njene strane. Stanija i ja nismo bili zajedno kad sam ja ulazio u Zadrugu 6, prošlo je pola godine od našeg raskida - rekao je Marković i dodao:

- Da komentarišem nešto drugo, mogu usputno. A što se tiče njenog učešća, ovo je blam, nije smela ovo da dozvoli u tri života, to je toliko blamantno. Meni da se desila takva situacija, nekoj ženi, rekao bih joj da nikad tamo ne uđe, a ne nego su joj mile pare. Kakvu situaciju da raščisti, mile su joj pare. Mislio sam da je poznajem, ali kad je vidim nemam pojma ko je ova žena kad je vidim na televiziji. Stavila katanac na nešto tamo, ja ne verujem šta sve slušam. Katastrofa. Mene blam i da je to istina. Mene bi blam bio da to kažem. Ne mogu da verujem, voli pare, nije ušla za klikere. Ja dok sam bio s njom, to što sam zarađivao trošio sam na nas. Rekao sam joj na početku šta da očekuje. Moj utisak kad smo bili zajedno, nije bilo tako, ali ovo kad čujem, da nema odnose tri godine, onda ispada da si s nekim bio samo zbog para. Katastrofa, ali sve i da je tako, ona ne bi trebalo to da iznosi. Ja sam na njena peckanja, nisam hteo da kažem, neću, nije džentlmenski, da pljujem u korito iz kog sam vodu pio, neću to da radim, baš na kontu toga da je mene neko finansirao. Ja nisam neko ko je završio IT pa da sedim od kuće, ovo što znam da radim to radim, od toga zarađujem, kad mi neko to uskrati onda okej, ili ti stvori pare ili mi nađi nešto što mogu da radim. Njoj je smetalo da pričam sa devojkom na trafici kad krenem po cigare - rekao je Marković.

Autor: R.L.