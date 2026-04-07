REKAO JE: 'NEKA CRKNU ANELI I NORA'! Stanija najbrutalnije raskrinkala Asmina, otkrila da je joj je pretio samoubistvom i progranjao je kao psihopata (VIDEO)

Haos na samom početku emisije!

Na samom početku emisije "Pretres nedelje" voditelj Milan Milošević upitao je Asmina Durdžića zbog čega nije obavio razgovor sa Stanijom Dobrojević pre nego što je počeo da je blati i iznosi prljav veš.

- Meni je žao samo što sam je toliko štitio. Ja sam sa njom bio iskren u odnosu, žao mi je jer sam je tri godine štitio protiv celog sveta, a da bi ona ušla ovde i imala cilj da me zgzi iz ljubomore i sujete ili možda igra igru sa Aneli i bori se za prvo mesto. Ja nemam potrebu sa njom da pričam, ja sam za da pričamo istinu, ali ovako u emisijama - govorio je Asmin.

- Ja nemam potrebu da budem iskompleksirana na babu koju je šutnuo zbog mene - dodala je Maja.

- Ja mogu i da kažem da joj ribica smrdi na lignje, pa da je ponizim. Ja sam rekao zbog čega sam bio sa njom. Ja sam bio predivan. Ja da nisam bio sa drugim devojkama čekala bi me napolju ponosna. Mislim da je Stanija izgorela od ljubomore zbog Maje i to treba da prizna - rekao je Durdžić.

- Je l' ti emocija prošla uz Maju? - pitao je voditelj.

- Samo od sebe. Ja sam imao drugu devojku pred ulazak, to zna Janjuš... Sa njom sam se upoznao, a da sam ostao napolju verovatno bi sa tom devojkom bilo ozbiljno. Ja sam njoj rekao da me ne čeka kad uđem. Staniju sam ulovio u nekoliko laži i hteo sam sa njom da budem dok brend ne stane na noge. Smatrao sam se krivim jer je doživela linč. Ja sam hteo nju da štitim, kad sam došao u Majami bio sam slobodan i nije mi bila ljubavnica, ali je pre mene bila ljubavnica. Stanija, pričala si da si bila intimna sa Kristijanom da bi kupila mir - govorio je Asmin.

- Da li misliš da ćeš sebe da opereš ako iznosiš za Kristijana? Znam šta sam pričala, a ti si to iskoristio. Da li si bolji čovek i da li si me sad zgazio? Ti i dalje pričam o nečemu što kamere nemaju i što je bilo pre 10 godina. Ti imaš potrebu da iznosiš, a kriva sam jer sam te doživljavala kao partnera i poverila ti se - rekla je Stanija.

- Ja je molim da kaže šta sam ja to rekao za Noru? - pitao je Asmin.

- Nisam došla da te uništim, ali si ti monstrum. Ti si rekao: "Neka crknu i ona i Nora" - dodala je ona.

- Eto, ja se toga ne sećam - poručio je Asmin.

- On to izgovori kad se iznervira, a onda prebaci i budu mu oči pune suza kad gleda slike. Jednostavno je mnogo pogan na jeziku. Mi smo se tad vozili kolima, nismo bili sami. On se iznervira, nekad tako i sedimo kod kuće i šta je on sve u stanju bio da izgovori. Ti si pričao da ćeš da se ubiješ kad god te blokiram. Koliko puta sam htela da te ostavim? Ti meni nisi dao da dišem, nisi mi dao 15 minuta duže da ostanem na treningu. Govorio mi je: "Ljubavi, molim te, ubiću se". Nije mi dao da odem, mislila sam da me je voleo. Ja sam izbacila pozive kad me je zvao 5000 puta i to jer sam otišla u klub bilionera i objavila na Instagramu. Ja u Majamiju nisam imala nijednu drugaricu i samo njega na pozivu. On je mene kontrolisao kad sam ustala, legla, p*škila i sa drugaricom nisam smela da odem na piće. Kad su situacije za bivšu i kad sam htela da ga ostavim samo mi se pojavio u stanu i tražio sam novi stan - govorila je Stanija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić