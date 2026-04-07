Skinula mu masku: Stanija otkrila da je Alibaba u Elitu ušao zbog Aneli iako je to negirao mesecima unazad! (VIDEO)

Potpuni haos!

Stanija Dobrojević nastavila je svoj razgovor s Dačom Virijevićem tokom reklama kada je otkrila da je Asmin Durdžić folirao sve takmičare ''Elite 9'' i da je već pre svog ulaska svima najavio osvetu.

- Kako se on ponašao kada je odlučio da uđe? - upitao je Dača.

- On je napravio ceo plan s kim će da se druži i kad. On je rekao da će se osvetiti svima, ali svima - rekla je Stanija.

- Znači i Đedoviću? - upitao je Dača, ali je Stanija prećutala.

- Svakako će se sve otkriti. On je znao da Aneli ne ulazi, ali on je nju čekao, a ne Situ - rekla je Stanija.

- On je pričao da čeka Situ - rekao je Dača.

- Laže, on je znao noć pre ulaska da Sita neće ući. Laže sve, smirio se kad je čuo da Sita ulazi. Ja sam htela da on reši sa Aneli sve i da mi pokaže neke stvari - rekla je Stanija.

- Znači on je došao unapred da se osveti svim ljudima? - upitao je Dača.

- On je rekao da će se osvetiti svima koji su mu zgrešili za tri godine. On je osvetnik i zlopamtilo, takav je - rekla je Stanija.

- Vratio je očigledno svima sem Đedoviću - rekao je Dača.

- Njemu se ulizuje, ali ne znači da neće kad-tad - rekla je Stanija.

- Što je on odlučio da uđe? - upitao je Dača.

- Zato što je bankrotirao i njegovi su ga podržali, a ja sam rekla: ''Idi'' i imala sam prebačaje da sam plakala posle - rekla je Stanija.

- Ima tako sitnih detalja koje zanmearimo - rekao je Dača.

- On neće da priča, on samo vređa i to je to - rekla je Stanija.

- Da li bi mu oprostila da ti je bio veran ovde? - upitao je Dača.

- Možda, ali tu sam davno izgubila hemiju prema njemu - rekla je Stanija.

- Maja je meni rekla: ''Znam ja kakav on ima dogovor sa Stanijom'' - rekao je Dača.

- Ma kakav dogovor? On je meni mazao oči, ja sam došla da stavim tačku na ovu priču. Možda je njemu Maja inat meni i Aneli, ali je postao i opsesivan jer se zaljubio. Izolacija Asmina i Aneli, to je bio neki dogovor sto posto jer je ona prodala Luku i završila skroz. Možda ona nije pristala, ali on je hteo da naprave dogovor sigurno - rekla je Stanija.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: N.Panić