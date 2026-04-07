ŠOK PREOKRET: Aneli i Asmin se udružili protiv Stanije! Ahmićeva urliče iz petnih žila, pale teške optužbe! (VIDEO)

Voditelj Milan Milošević u emisiji "Pretres nedelje" dao je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi otkrio kakav je razgovor vodio sa Stanijom Dobrojević i kakve je detalje saznao od nje.

- Ona je pričala o jihovom odnosu. Rekla je da se čuo sa Sitom, a posle par sati je rekla da neće da uđe i da je odustala. Rekla je da može mnoge stvari da poveže i da je Asmin rekao: "Treba da se udružimo i ojadimo Pink za pare". On je tad bio dobar sa Sitom - govorio je Terza.

- Ja nisam znala da li se on dogovorio ili zakrvio sa Sitom - rekla je Stanija.

- Rekla je da joj je na kvarno napravio dete i da veruje da je ženi koja ima Samuela napravio na kvarno. Rekla je da nije znala da joj je pravio dete i da je to krišom uradio. Ona jako tečno priča, potvrđuje neke stvari za Asmina - dodao je Terza.

- Ti si u mojim očima jedna obična k*rava - besneo je Asmin.

- Koga si ti ovde došla da blatiš? Ja sam saznala za Crnu Goru kad sam bila u apartmanu i da su ljudi krenuli tamo. Oni su išli da traže dug koji je on dugovao i čula sam da su ga našli gde je jer se oznčio. Ja sam taj dan ušla, ljudi su verovarno krenuli iz Podgorice do Budve i traže mu pare koje je dužan. Ti si bila treća u odnosu i moraš to da prihvatiš, a ne da se igraš sa mojim životom - govorila je Aneli.

- Ja mislim da su ovo dva prevaranta koja su se sve dogovorila. Ja idem po intuiciji i ovo su dva foliranta. Meni tako izgleda - rekla je Stanija.

- Ti i dalje gaziš po mom detetu čim govoriš da igram igru. Boleo te je k*rac za moje dete kad si uzela pare da ideš po Majamiju - dodala je Ahmićeva.

