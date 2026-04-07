OVAJ APOLON JE BIO STANIJIN MUŽ: Bila udata za zgodnog Rusa, dve godine su bili u braku (FOTO)

Stanija Dobrojević je ušla u "Zadrugu 9 Elitu" zbog bivšeg dečka Asmina Durdžića kako bi iznela detalje njihovog odnosa, a malo ko zna da ona iza sebe već ima jedan brak.

Stanija Dobrojević je već bila udata, i to za zgodnog Rusa kog je dugo pokušavala da sakrije od javnosti. Stanija je još 2010. godine u potpunoj tajnosti izgovorila sudbonosno "da" Vladimiru Ukraintskom.

Ovaj brak trajao je svega dve godine, nakon čega su odlučili da se rastanu, ali su iznenađujuće, nastavili svoju poslovnu saradnju. Stanija je svoj bračni status krila čak i tokom učešća u "Farmi 1" 2011. godine tvrdeći da je samo u vezi, da bi tek kasnije priznala da je u braku provela dve godine.

Sam Vladimir, koji je inače po struci ekonomista i koji se slikao za prestižni muški časopis "Men's Health", potvrdio je sve ove navode nakon njihovog razlaza.

– Zajedno smo proveli divne trenutke, ali je ona shvatila da joj nedostaje život u Srbiji i zbog toga je odlučila da se vrati. Što se tiče tog braka, ponele su nas emocije – izjavio je tada atraktivni Rus za "Blic". Zanimljivo je da Vladimir danas uživa u srećnoj vezi sa izvesnom Valentinom Gudi.

Autor: Pink.rs