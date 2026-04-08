Želi da pokaže da je ona petao, a ne kokoška: Gera otkrio da se Maja iz kompleksa smuvala s Alibabom, pa oblatio Staniju! (VIDEO)

Dao svoj sud!

U emisiji ''Pitam za druga'', voditelji Joca Novinar i Stefan Milošević Panda ugostili su kuma Ivana Marinkovića, Geru i bivšu takmičarku ''Elite'', Jordanku Denčić.

- Gero, šta misliš o Staniji? - upitao je Panda.

- U Americi ne može da se potroši 10.000 dolara mesečno, a onda se pitamo odakle joj taj novac? Ne može da dokaže niko da se ona bavi prostitucijom naravno, ali videli smo da ne zna tablicu množenja - rekao je Gera.

- Gero, kod nje skupo košta reklama na Instagramu - rekao je Joca.

- Pa dobro, ali to su nerealne cifre. Tri godine se zabavljaju i onda Asmin izbaci kofer para - rekao je Gera.

- Što da ne prihvati njegove pare ako su u vezi? - upitala je Džordi.

- Je l' vam ona senzacija? - upitao je Joca.

- Ja sam očekivala mnogo više, ulazak joj je bio mlaka voda. Meni nije jasno da je ona ušla i onako lepo se pozdravila sa Stanijom, a onda već sutra druga priča. Maja nije dobar prijatelj i to stoji, ali Stanija je namazana - rekla je Džordi.

- Fascinantno je da Stanija nije ništa uradila, a opet je sve uradila - rekao je Joca.

- Ja sam siguran da su Stanija i Asmin napravili dogovor kad su ostali bez para. Kako je mogao Asmin da sazna da mu je ona dala žuti karton? Pa, zato što su se sve dogovorili o tome se radi. Ja sam siguran da su se oni dogovorili jer je ona sebi digla cenu, on je znao da će ona ući - rekao je Gera.

- Kakav je onda deo plana da on bude sa Majom? - upitao je Panda.

- Znala je Stanija da će Maja odmah leći s Asminom u krevet kad ona dođe u Elitu samo kako bi joj dokazala da je petao - rekao je Gera.

- Sad tu svako ima teoriju zavere da se neko s nekim dogovorio. Da li mislite da bi Stanija svesno ulazila u ovakve stvari i da sluša ovo što joj Maja izgovara za mamu - rekao je Joca.

- Maja je pala na njenu foru, ali od Majine reči smo već znali da nema ništa. Da nije ušla Stanija, taj takmičarski duh se kod Maje ne bi javio - rekao je Gera.

Autor: N.Panić