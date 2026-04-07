Profesor matematike raskrinkao Asmina: Durdžić kupio diplomu?! Objavljeni šok dokazi: Otac starletana... (FOTO)

Mustafa Durdžić, otac učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, objavio je na društvenim mrežama diplomu sina tvrdeći da je završio Građevinski fakultet.

Sada se tim povodom na društvenoj mreži X oglasio profesor matematike Andrej, koji je rekao da je objavljen falsifikat. Andrej je ukazao na greške iz dokumenta koji je Mustafa Durdžić objavio.

- Otac nekog starletana objavljuje njegovu diplomu fakulteta da pokaže kako mu je sin obrazovan. A diploma nikad gore falsifikovana! Greške u slovima (građeviSNki fakultet), pogrešan rektor, pogrešan naziv... Hoće li neka tužba? Član 355. KZ - glasio je tvit.

Otac nekog starletana objavljuje njegovu diplomu fakulteta da pokaže kako mu je sin obrazovan. A diploma nikad gore falsifikovana!

Greške u slovima (građeviSNki fakultet), pogrešan rektor, pogrešan naziv... Hoće li neka tužba? Član 355. KZ. pic.twitter.com/UhUTBZTjwC — PROFA (@AndrejaPavlovic) 07. април 2026.

Mustafa podržao Asmina i Maju

Podsetimo, Asmin je nedavno ušao u vezu sa Majom Marinković, a Mustafa istakao da podržava njihovu vezu Maje Marinković i Asmina.

- Podržavam odnos Maje i Asmina isključivo iz zdravstvenih i psiholoških razlo a. Asmin je u potpunosti izolovan od spoljnog sveta i nema nikoga uz sebe s kim bi mogao ostvariti emotivnu stabilnost ili voditi opušten, ljudski razgovor. Moja podrška nema nikakve veze s fizičkim ili telesnim potrebama, već isključivo s tim da mu se olakša boravak u zatvorenom prostoru i smanji psihički pritisak kojem je svakodnevno izložen. Dok drugi učesnici imaju svoje partnere uz sebe poput Viktora, koji dobija honorare samo zbog fizičke prisutnosti najveći teret "Elite 9" realno nose Asmin, Luka i Aneli. Asmin, za razliku od mnogih, nema nikoga ko bi mu pružio emocionalnu podršku, i upravo zato smatram da mu ovaj odnos može pomoći da lakše izdrži uslove u kojima se nalazi - napisao je tad Mustafa na Fejsbuku i dodao:

O Maji se može pisati svašta, ali vrlo malo nas zaista zna istinu o Maji, Aneli, Asminu ili Staniji. Ipak, Maju posmatram s određenim respektom. Žena nije “zlo” sama po sebi, žena je često ono što mi muškarci probudimo u njoj. Pitanje je da li je Majina greška to što Asmina tretira kao nekoga ko joj služi, ili je to zapravo Asminova greška. Koja žena ne želi da je partner poštuje, ceni i brine o njoj? Koja žena želi da je muškarac laže, vara ili ponižava? Zato Maji čestitam, a Asmina samo razumem. Najvažnije je da sačuva razum i stabilnost. A kada izađe na slobodu za deset dana, verujem da će ponovo biti onaj stari Asmin.

