Duško Tošić pretio Kristijanu?! Golubović progovorio o pozivu s Karleušinim bivšim, pa priznao: Stanijin deda se šunjao oko suda sa kuburom DA ME UBIJE

Iskren do koske!

Bivši rijaliti učesnik Kristijan Golubović, gostujući u emisiji "Amidži šou", odgovarao je na pitanja sa Instagrama, pa je tako progovorio o Staniji Dobrojević, Kristini Spalević, ali i pozivu koji je imao sa bivšim mužem Jelene Karleuše, Duškom Tošićem.

- Da li i dalje stojiš pri svojoj izjavi da si bio intiman odnos sa Stanijom i da li bi smeo da se suočiš - glasilo je pitanje.

- Izjavio sam nekoliko puta kada je ona rekla, ona je spomenula moje dete da nije moje, pridružila se jako lošoj grupi koji su bili moji krvni neprijatelji...Njen deka se šunjao oko suda sa nekom rđavom kuburom, da me ubije i na kraju. Ona je trebala da deli paketiće za Novu godinu, oni su kao rijaliti igrači. Ja sam rekao da ću da uradim jedan seljački, banalni i vulgarni potez, ja sam izvadio šarenka napolje, ona se grohotom nasmejala jer je opet videla staroga druga. Ja sam sada rekao: "je l' ste sada shvatili". Ako tražite od mene dobro i sa mnom ste okej, onda ste princeza na zrnu graška - rekao je Kristijan.

- Da li je tačno da ti je pretio bivši muž Jelene Karleuše - glasilo je pitanje.

- Ne, nazvao me je i rekao: "Zdravo Kristijane, ovde Tošić. Ja igram fudbal. Da li si ti izjavio za novine da si ti mojoj ženi skakao po silikonima", ja kažem: "ne, nisam, a i da jesam, ne mogu s tobom da pričam jer imate dvoje dece", on meni kaže: "dobro" i otišao je i nikada mi se više nije javio. Jelena je dva, tri puta mene nazvala kriminalcem, a onaj s kim je bila, onaj glavati, sreo me je početkom devedesetih godina i rekao: "kada ću ja da nosim taj lanac i taj pištolj", ja sam rekao: "ima vremena" i onda znate, boli ih jaz generacija - rekao je Kristijan.

- Da li si pomišljao da se odrekneš dece koje si imaš s Kristinom - glasilo je pitanje.

- Ja sam rekao da odredi Kristina, Bog otac ili CZSR da viđam decu na kašiku, to meni niko ne može da odredi na ovom svetu. Ja sam najbolji otac i majka mojoj deci. Ja imam tu zaslugu da ih vidim kada god poželim, jer sam najbolji prema njima. Ne može meni sedmo lice da odredi da ću da ih viđam subotom i nedeljom, ne, onda ću da ih se odreknem. Kada mi je pokojna žena Danijela rekla da neću videti decu, ja sedam godina nisam okrenuo telefon, ali sam gurao kombinacije da bude uspešna - rekao je on.

Autor: Nikola Žugić