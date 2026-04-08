Urlicima zatresla, a suzama potopila zidove! Mini pala roletna, pa digla glas na Viktora: Ja iskidah živce, ti ležiš tako hladnokrvan (VIDEO)

Karambol u sobi!

Mina Vrbaški došla je do svog kreveta u kom je ležao Viktor Gagić, te su tom prilikom nastavili sa svađom, a ona je počela da plače i da urla u spavaćoj sobi.

- Šta sam te molila danas pet puta da prestaneš da radiš?! Rekla sam ti da me ne zadirkuješ, da me maltretiraš! Nećeš spavati, izgrebaću te - plakala je Mina.

- Ne diraj me - ponavljao je Viktor.

- Šta ti ne možeš?! Imaš 19 godina, nemaš nikakav problem ovde - plakala je Vrbaški.

- Spava mi se, niko me ne intresuje - rekao je Gagić.

- Ne, razgovaraš sa mnom, nećeš spavati, evo, ja ti obećavam. Ti se sprdaš sa mnom - rekla je Mina.

- Ti prebacuješ sve na mene - rekao je Viktor.

- Ti si hladnokrvan, ja pričam, ti ležiš i boli te ku*ac. Tebe baš briga da li hoćeš da budeš sa mnom, iskidala sam svaki živac. Vidiš da se kidam oko tebe kao budala jedna obična, upropastila sam se - kukala je i jaukala Mina.

- Kome bre ti ćutiš?! Ti si prva koja je rekla: "kockaru običan, ne mogu bez tebe" - rekao je Viktor.

- Ja nisam bila ozbiljna, ti ni ne znaš - rekla je Mina.

- Muka mi je od tebe više - rekao je Viktor.

- Kaži da si sa mnom u vezi samo zbog jedne stvari, ti nula pokazuješ koliko te šta pogađa, nula, a ja, iskida se živa zbog tebe - urlala je i plakala Mina.

- Puca i meni ku*ac što si i ti takva, m*š tamo - rekao je Viktor.

- Na kraju će svi biti u pravu za ono što pričaju, iskoristio si, ostao si, a ja to nikada nisam govorila, uvek sam stajala na tvoju stranu - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić