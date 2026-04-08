Pakleno suočavanje Stanije i Asmina: Trese se celo imanje u Šimanovcima, pljušte ponovo teške optužbe i prozivke! (VIDEO)

Haos u programu!

U toku je radio-emisija "Amenzija" voditelji i urednici Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Staniju Dobrojević i Asmina Durdžića koji će imati suđenje, a Jovana Tomić Matora će im biti sudija.

- Sve se svelo na to da sam ja k*rva sa platforme koju je on kupio za 4000 evra. Bacićemo to kakva sam osoba, moje obrazovanje, uspeh, kakva mi je porodica koja mu je bila najdivnija. Sve je bacio u blatu, a sad sam k*rva koja je kaparisana sa 4000 evea. On je možda gledao slike sa Instagrama i mislio da sam kao i svaka koja me kopira, a onda kad je video da ustajem u pet ujutru, joga, zdrav život... Mislim da se zaljubio, ali da je video da nisam k*rva sa Instagrama i da ga to nije radilo. On je meni rekao da ga je bivša sa kojom ima drte radila dok je imala velike silikone, a kad je rodila dete i izvadila da ga više nije radila - govorila je Stanija.

- Rekla si da je on rekao da crknu Aneli i Nora - dodao je Santana.

- On je bio u stanju da gleda slike od malene i da su mu oči pune suza, ali sam i slušala da tako nešto izjavi. To je sve Asmin. Ko ti je kupio ovu majicu? - rekla je ona.

- Ti - priznao je Asmin.

- Stanija, blam mi je da pričam neke stvari i sve više deluješ kao baba u klimaksu. Ti si mene oblačila? Da li si ti bolesna žena? Ja sam njoj kupio pet haljina, a jedna košta 1000 evra. Ja sebi ne dozvoljavam da meni bilo ko plaća piće. Mani se mene i da sam ja izjavio da mi crkne dete. Da li je ona sumnjala tri godine da volim Aneli Ahmić? - pričao je Asmin.

- Da - rekla je ona.

- Kako si onda verovala da ću da se ubijem zbog tebe? Aneli je jednom meni rekla da je Stanija k*rva, ja sam njoj j*bao mater i rekao sam da ću da joj j*bem mater kad god uzme nju u usta. Kako to nisi znala da kažeš? Ja zbog toga ne ulazim sa tobom u izolaciju jer ti ništa ne verujem i rekla bi da sam ti nešto šaputao - dodao je on.

- Kad si video Noru poslednji put? - pitala je Stanija.

- Ti mi nisi dozvoljavala. Bolje da sam se borio za dete nego za sebe - rekao je Asmin.

- Kako si bio blizak sa Sitom, a ne sa Aneli? - upitao je Bora.

- Ja sa Sitom uđem u sukob u roku od pet sekundi. Mi kad muvamo ribe ne moramo da pričamo istinu. Kad muvaš ribu lažeš sve živo, a njihove je da li će da pokleknu - govorio je Durdžić.

Autor: A. Nikolić