Suočavanje Aneli, Filipa i Teodora: Đukić konačno priznao koja mu se više sviđa, ali i sa kojom želi da uđe u vezu! (VIDEO)

Ovo su svi čekali da čuju!

U toku je radio-emisija "Amenzija" voditelji i urednici Bora Santana i Filip Đukić ugostili su Aneli Ahmić i Teodoru Delić.

- Filipe, ko ti se više sviđa Aneli ili Teodora? - pitao je Bora.

- Ja sam rekao Aneli da mi se sviđaju i jedna i druga, ali Aneli i ja smo se samo grlili... Aneli mi se više sviđa, ali sa Teodorom bih bio u vezi - rekao je Filip.

- Meni su njih dvoje top. Da li vi mislite da sam ja povređena i uvređena? Ja moram da imam emocije, ovo me nije dodirnulo. Jedino loše je što Filip nije bio iskren ovih dana i kad ga je Dača pitao da kaže da ga Aneli više privlači, a ne da govori da je to Teodora. Ja ništa ne zameram. Mene ljudi gledaju kao da smo mi u vezi, da li vidite prsten na mojoj ruci? Filip je najjači koji je ispratio mene u odabrane, a onda kao pravi neverni muž otišao dalje. Aneli, nemoj da misliš da imam nešto protiv tebe, ne zanima me da se raspravljam sa tobom i svađam. Ja se nisam ni oko svog dečka svađala, ane oko nekog ko mi nije dečko - pričala je Teodora.

- Meni je pričao jutros drugačiju priču i sad je neiskren. Gledamo se i muvamo se 15 dana, ja priznajem da je to istina i to je sa moje strane - rekla je Aneli.

- Ja sam sve rekao, šta hoćete da kažem? Šta sam ja rekao drugačije nego sad? - pitao je Filip.

- Dogovorili smo se da nećemo nikad biti u vezi, zagrlili smo se jer je meni falila pažnja - dodala je Aneli.

- Nismo bili intimni. Ja sam se ljubio sa Teodorom. Imamo pravo da se grlimo jer smo slobodni, prija nam, a ja sam od krvi i mesa. Odnos sa Teodorom ne zavisi od mene nego od situacije i Teodore - pričao je Đukić.

- Ja sam vrlo jasna, ne ljubim se više osim ako ne stupim u odnos ili vezu. Kad se budem poljubila sa nekim to će biti moj budući dečko i to je kraj - poručila je Delićeva.

- Ločigno da ako uđem u vezu neću da se grlim sa Aneli. Bio je neki flert, neka hemija, ali u vezu nećemo ući nikad i to je to. Mi smo ovde sedam meseci. Sa Teodorom je bilo grljenje i to, ali se nisam ni sa jednom tako mazio. Meni to falio, iako sam degenerik - rekao je Filip.

- Ja sam pre neki dan rekla Teodori da se on meni sve više sviđa. Ja sam rekla da moram da se pomerim od njega jer mi je privlačan - dodala je Aneli.

- Rekla mi je u nedelju, pričale smo kod frizera. Ja sam joj rekla da ima punu slobodu ako vidi nešto sa njegove strane - rekla je Teodora.

Autor: A. Nikolić