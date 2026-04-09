Opšti karambol u Eliti: Alibaba nikad morbidnije izvređao Kačavendu, Janjuš zaratio sa Stanijom! (VIDEO)

Haos kakav se ne pamti!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milenu Kačavendu.

- Kačavenda možeš li objasniti Maji da uvredu koju je njoj Stanija izrekla ne može da se meri sa uvredom koju je tebi Asmin rekao? - glasilo je pitanje.

- To uopšte nije ista priča apsolutno. Maja to može da koristi na svoj način, ja sam uvek realna. Maja više puta već navodi da se neko šlihta Staniji, a to nije istina. Rekla sam da ću od nedelje sve komentarisati - rekla je Kačavenda.

- Ti za mene jesi incest majka, to da znaš i sin te j*bavao - rekao je Alibaba.

- Mrš tamo keru jedan. Milena će još sto dana da vam j*be mamu svaki mogući dan i sve žene trebaju da osude napolju ovog monstruma - rekla je Milena.

- Ovo je najveći monstrum kog sam ja videla u životu - rekla je Stanija.

- Kako bi ti onda čekala monstruma da nisam bio s drugim ženama? - upitao je Alibaba.

- Nikada ne bih bila s tobom p*čko jedna - rekla je Stanija.

- Ti si branila ovog čoveka dok je meni izgovarao da sam incest majka - rekla je advokatica.

- Ova žena je branila sve muškarce u kući i vređala da su devojke k*rve - rekao je Janjuš.

- Janjuše nemoj i ti sad na nju da skačeš posle ovog monstruma - rekla je Stanija.

- Nabijem i tebe i Kačavendu na k*rac - rekao je Janjuš.

- Sve si to podržavala - rekla je advokatica, a Kačavenda je polila.

Autor: N.Panić