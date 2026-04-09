ZABORAVILA NA SLIKU SA DANETOM?! Sofija nastavlja da se pere od starijeg verenika, pozvala majku da ga tuži (VIDEO)

Hit!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Minu Vrbaški:

- Da li je normalno da se ti i Viktor družite sa Teodorom, a on je govorio kako ga gleda?

- Ovde je sve normalno, a to je bilo pre mene, to je bilo davno. Meni je super što se Teodora druži sa nama - rekla je Mina.

- Nenormalno je sve. Viktor je mlad dečko i on uživa u tome, sve mu prija. Oni su imali problem zbog Aneli, a on je Mini pokazao zube, ona oborila glavu. Njemu to prija. - rekao je Ivan.

- Rekla si majci da tuži Danta ako se predstavlja kao tvoj verenik, a kako komentariše to što imate sliku ti, mama i Dane? - pročitao je Milan.

- Znam da ima slika, nastala je ispred zgrade, a moja majka treba da ga tuži jer ja nikada nisam bila verena. Oni su se upoznali ispred zgrade, kada smo nosili stvari. On mene ne interesuje, ja sa njim nemam ništa i to je to - rekla je Sofija.

- Ako te je Baja nazvao hipotetički kantom, šta bi mu rekla? - glasilo je pitanje za Anitu.

- Ne verujem da je to rekao, on je deda deteta koje nosim, tako da nema ništa od toga - rekla je Anita.

- Isto sumnjam u to da je rekao, prvi put bi rekao da je kanta, on to ne govori, ali ako kaže za osobu koja nosi njegovo unuče da je kanta,ne zna, kako će da poljubi to dete. Najbitnije mi je mišljenje Noe - rekao je Luka.

Autor: N.B.