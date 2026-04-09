Stanijina mama bila s Takijem?! ŠOK NAD ŠOKOVIMA: Asmin otkrio da su izgubili dete zbog žestoke akcije, a Aneli 'zalepili na čelo' etiketu UTORAK DEVOJKE!

Noć koja je promenila sve!

Tokom prethodne noći u "Eliti 9" održana je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je učesnicima sve ono što najviše zanima vernu publiku.

Maja i Asmin udruženi protiv Stanije

- Asmine, kada si ušao u Elitu rekao si više puta da je Stanija htela da te ostavi nekoliko puta i da si za nju morao da se boriš kao vuk, kako sada menjaš priču? - glasilo je pitanje.

- Imali smo problem zbog Aneli kada sam se uključivao u emisije, ali nikad nisam hteo i pričao da sam želeo da se ubijem. Mi nismo imali kontakt 2 dana samo, a ne 2 meseca - rekao je Alibaba.

- Ovaj čovek sve laže, narod sve prati i postoje njegove izjave i klipovi. Ovaj čovek apsolutno sve izvrće i laže, ne znam da li je svestan da je najveći lažov koji je kročio u rijaliti. Totalno sve je izvrnuo, čitavu našu istinu i priču. Nemam reči za ovog čoveka, ljudsko smeće. Svaki put je uspeo da me izmanipuliše i da me vrati, pričao je da mu život nema smisla bez mene i da jedino mene ima u životu - rekla je Stanija.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Pitanje za Maju istinu: Majo, do juče si govorila da je Stanija lepa, zgodna i uspešna. Govorila si da nikad nećeš biti sa tim patuljkom, a sad ti je ona klimakterična baba i udaraš joj na očevu smrt dok ceo svet zna kakvu je tragediju njen otac doživeo? - glasilo je pitanje.

- Ja sam njoj skinula masku, ona je devojka sa Onlyfansa. Ona je klimakterična babetina sa ogromnom glavom koja joj raste od zlobe. Kako sam ja njoj bila prelepa i predivna, a sad sam ofucana k*rva? Ona je mene oprala što se mene tiče tu noć, a ja nisam kriva što su se svi njeni muškarci zaljubili u mene. Kada mi kaže da sam ofucana, mislim da sam mnogo moralnija od nje i ona ne može da bude žrtva u tri života. Svi znaju da sam ja odrasla sama sa ocem, a ona je pokušala da oblati mog oca i onda sam joj ja uzvratila. Ja nisam za razliku od nje glupa, imam vokabular odličan i sve znam šta pričam - rekla je Maja.

- Ja sam bila sa Takijem kao što je bio s tobom - rekla je Stanija.

- Evo vidiš, nema veze ja ću joj prećutati. Mene je otac napravio u jednog velikog borca - rekla je Maja.

- Nije tvoja mama za džabe pobegla od tvog oca, ti si totalno nebitna i zato po svaku cenu želiš da se uguraš u ovaj trougao - rekla je Stanija.

- Pozdrav za tvoju majku k*rvetinu raspalu. Ona je bila sa mojim ocem i to odgovorno tvrdim, on te odj*bao zbog neku babu - rekla je Maja.

- Tvoj otac je klošar jedan običan, nije imao da plati ručak mojim drugaricama - rekla je Stanija.

- Ona je odlepila za Takijem, ne znam šta ti je čovek uradio jer ono ovo otrese i šutne. Mi kad izađemo u grad uđeš i vidiš koja je lepša od koje, a ova sponzoruša pogledaj na šta liči. Ovo Elita, bolje su sa Ibarske magistrale - rekla je Maja.

- Maja se iskrivila od zlobe, ne pamtim je tako. Gotivila sam je kao drugaricu, ali ona je pokazala ko je i šta je. Aleksandra Subotić i Slađa Poršelina bi bolje objasnile profil Maje Marinković, a ja sam joj zamerila što se muva sa bivšim momcima. Nju je majka distancirala od sebe jer je nešto petljala s njenim dečkom, nije prirodno da se ona i ja družimo. Mora da shvati da me Asmin ne zanima, nju ne diram samo što bi nas dve svakako ovo rešile i bez Asmina - rekla je Stanija.

U toku emisije ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Maju Marinković.

- Majo, šta si se okomila na Teodoru? Veži svog kera kako voliš da kažeš - glasilo je pitanje.

- Nisam se okomila, ja samo ustanem i kažem šta nam smeta. Mi smo uživali juče, ne dozvoljavam više bilo ko da nam spletkari. Sve što ima da se rešava nek se rešava ovde, a ljudi imaju pravo da se bore. Ukoliko ja budem videla jednu situaciju koja mi smeta, nemam više problem da ostavim dečka odmah - rekla je Maja.

- Ja sam se odmah ogradila od te celokupne priče, rekla sam joj da se istripovala u tim trenutcima. U tom trenutku je bilo ono sa Filipom, bilo bi malo nenormalno da buljim u Asmina, a radim to sa Filipom. Ja sam joj odmah rekla da joj ja nisam adresa već Stanija, primetim da bulji Maja u mene jer ne znam da li hoće da uhvati neki pogled ili nešto - rekla je Teodora.

Naredno pitanje stiglo je za Maju.

- Majo, pitaš: ''Zašto je Stanija ostajala sa Asminom u vezi kada je čula svašta o njemu i od njega?'', pa evo zašto ti ostaješ? - glasilo je pitanje.

- Ja nisam Asminova ljubavnica nego njegova devojka. Ja nisam govorila da mi neke stvari smetaju, mene to ne zanima. Ja ne volim da Asmin vređa žene, ali ako neko za njega kaže onakve gadosti onda mi nije jasno šta ona traži sa takvim čovekom? Ja sam osudila Asmina za Kačavendu, ali su svi ćutali kad je Stanija udarila na mog oca. Stanija je nazivala Noru cigančetom, a sada ima obraza da gleda Aneli u oči. Ona jeste k*rvetina koja je bila sa monstrumom - rekla je Maja.

- Stanija kada je ulazila u studio je rekla da sam prema njoj bio najbolji na svetu, a onda kad nisam trčao za njom je nastao problem - rekao je Alibaba.

- Mrš bre pacovčino jedna raspala. Jedno je kad je on meni došao u Majami da mi glumi lažnog milionera, ali Maja je imala prilike da vidi šta smo prošle i Aneli i ja. Papčina koji je zbog ove žene istresao sebe iz gaća, meni je lakše kad nema prljavih para njegovih - rekla je Stanija.

Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Staniju Dobrojević.

- U čemu je poenta da te proglase ljubavnicom, a nigde ni papira, a ni dokaza da su bili u braku? - glasilo je pitanje.

- Naravno zato što sam im pogodila i raskrinkala planove - rekla je Stanija.

- Što nisi prvo veče rekla: ''Drugarice, izdala si me'' nego je tražila da je ljubim i govorila da je Aneli u pravu. Sedi i ćuti k*rvo jer za bolje nisi, ti si najveći odron i smeće koje vređa ljude. Uništiću te do kraja - rekla je Maja.

- Ti si pomno pratila njihov odnos. Oni žele da me proglase ljubavnicom samo zato što sam im provalila dogovor, pogledajte kako je Aneli dan posle toga pala u postelju - rekla je Stanija.

Sledeće pitanje stiglo je za Maju Marinković.

- Okej, kažeš za Staniju na šta liči, njega guza prava i kao praćka, a tvoja puca u sred pretresa?

- Meni ni pitanja, ni komentari, ni ankete, ne mogu da poremete ono što sam ja. Iskreno ne postoje razlika između Slađe Poršeline i nje, a pozdravljaju se. Moju jačinu niko ne može da poremeti niti umanji, a ja sam u duši čista. Ona je u duši loš čovek, to što je iskompleksirana to je nešto drugo. - rekla je Maja.

- Hvala na komplimentima, ali korekcje svi imamo. Ova devojka je šuplja, i prošla je svašta sa svima, pa je ofucana, a ja sam čista - rekla je Stanija.

Sledeće pitanje bilo je za Asmina.

- Asmine, ako je Stanija takva, što si istetovirao njen lik? - pročitao je MIlan pitanje.

- Ja sam sa njom bio iskren u odnosu,a Staniju sam istetovirao pre godinu i po dana, a ja sam prestao nju da volim pred ulazak, ali eto hteo sam da ostanem sa njom, nisam hteo da otkriva mnoge stvari. Ja sam se njoj javio pijan na Onlyfans-u, ona mi je odgovorila nekoliko sati kasnije. Moram da kažem ona je labilna osoba, ona ne bi izdržala negativna pitanja ovde, ja sam sa njom dobio šta sam hteo i oralno i ručno. - rekao je Asmin.

- Kako lažeš, dobio si samo zagrljaj, sram te bilo - govorila je Stanija.

- Ja sam njoj govorio da ne mogu da budem samo sa njom, da mi trebaju druge devojke, ona mi je rekla okej, samo da ne sazna - dodao je Asmin.

- Rekla sam ti da završavamo - rekla je Stanija.

- Ja sam njoj dao ideju za biznis. Davao sam joj pare za sve - govorio je Asmin.

- Ti bre nisi imao para dok nisi dobio honora - rekla je Stanija.

- Ljudi ja sam joj dao pare za troškove, dao sam joj učešće za stan, ona nema ništa, od Only fansa zaradi 200 evra maksimalno - govorio je Asmin.

- Sram te bilo lažovu, hteo si da se venčamo, a da smo se venčali on bi mi uzeo sve - dodala je Stanija.

- Milane on je meni rekao da je Nora trebalo da se zove Stanija - rekla je Stanija.

- Pa na Only fansu sam te upoznao, ja sam samo hteo da te je*em. Pa iznajmio sam hotel na 15 dana da bi je je*ao, ali sam video da nije takva - govorio je Asmin.

- Ženo ti si varala Marka Markovića sa onim Osmakičićem - dodao je Asmin.

- Ona pati za tim da dobije detu, ona stalno smara ljude za to. Mi smo imali se*s kada sam ja došao u Rumu kod nje, imali smo tada žestok se*s i ona je bila kod lekara sutradan, i tada su nam rekli da je trudna, ali da je teška trudnoća. Ja sam morao da je bodem injekicija,a ona je pričala da je izgubila dete zbog medijskog linča. Ona ima problem i ja sam joj davao injekcije sve vreme - govorio je Asmin.

Počela nova tura uništenja Aneli Ahmić

Tokom emisije pojedini učesnici odlučili su da raskrinkaju Aneli Ahmić, zbog njenih postupaka u poslednjih par dana.

- Posle pretresa Aneli odlazi da plače, pa posle pita: ''Da li da pričam o detetu s njim'' posle sedam meseci. Posle svega onoga što je napadala Asmina i Maju, ona dolazi do njihovog kreveta - rekao je Dača.

- Stanija je meni otela muža, ja želim da Asmin to prizna - rekla je Aneli.

- Mrš bre tamo folirantkinjo jedna - rekla je Stanija.

- Ti si dr*lja u duši koja se j*bala sa čovekom koji je bio oženjen - rekla je Aneli.

- Lažove jedan, došla si ovde da obnoviš sve živo. Odjednom je završila sa Filipom da bi prešaltala priču, niko nije glup - rekao je Dača.

- Ona je mene tipovala i molila da uđe ovde, a ne ja - rekla je Stanija.

- Utorak devojko sedi tu, skakaćeš i ti do plafona kao što si prozivala Maju - rekao je Dača.

- Ja ne razumem kakav ta žena ima problem sa mnom nakon tri godine? Raskrinkani su u svom dogovoru i ona daje zadnji atom snage da se iskoprca iz laži - rekla je Aneli.

- Ja sam bio na krevetu sa Majom, a ona je plakala Mini i zvala me šest puta da pričamo o Nori. Rekla mi je da je ne zanima rijaliti i kao daću ti ja uvek dete da vidiš samo mi daj taj papir, a ja sam rekao: ''Daću ti''. Posle toga je rekla da produkcija radi protiv nas, ja sam znao da je to glupost. Meni lično Stanija nije bila ljubavnica, ali pre mene je bila ljubavnica - rekao je Alibaba.

- Ja tebe nisam manipulisala, meni samo treba moj papir za Noru - rekla je Aneli.

- Vas dve ste iste k*rave, prodale ste me za rijaliti - rekao je Alibaba.

- Meni samo treba poligraf da dokažem da nisam znala. Je l' ti toliki problem da priznaš da nisam znala? - rekla je Stanija.

- Ti si ovde došla mene da gaziš, jedna ljubavnica - rekla je Aneli.

- Ja sve što sam ti rekla tebi ide u korist, a ti si sama sebe patosirala jer sad spinuješ priču sa Filipom - rekla je Stanija.

- Vidim da si ti sad sa Anđelom, znači ti skupljaš moje otpatke - rekla je Aneli.

- Aneli, šta je tebi kriva Stanija? Asmin je tvoja adresa, a ne žena kod koje je on otišao posle tebe - glasilo je pitanje.

- Nije mi bila ona kriva, ali pošto ona mene napada i imitira od sad mi je ona kriva - rekla je Aneli.

- Ja ne znam odakle ovoj ženi potreba da dokazuje da sam ja ljubavnica kada ja to nisam bila? Sve što sam joj pričala je išlo u njenu korist, a kada je saznala da ću ostati duže onda je promenila ploču i otišla da priča sa Asminom - rekla je Stanija.

- Ovo što Aneli sada priča je totalna budalaština. Stanija je ubola u metu, a Aneli se tada usr*la i skinula bubicu. Ideš kod Mine da se savetuješ - rekla je Milena.

- Je l' si rekla Lazaru da ti fali k*rac? Je l' si p*šila Janjušu - upitala je Aneli.

- Nisam čula osim da mama ne brine da se neće smuvati sa Filipom već da joj je falio zagrljaj. Danas se usr*la sebi u život sa Filipom, a da ne pričam o tome što je zvala Asmina posle devet meseci da pričaju o detetu - rekla je Milena.

Voditelj Milan Milošević je pročitao pitanje za Aneli Ahmić:

- Aneli nemoj dozvoliti ljubomornim devojkama da rastave tebe i Filipa, nastavite da se igrate, izgleda top.

- Na mene niko ne može uticati da se da se družim sa Filipom. Ne mogu da verujem da smo toliko poremetili i muškarce i žene, iskreno pogotovoro muškarci koji su se uspalili, reklo bi se da su zaljubljeni u njega - rekla je Aneli.

- Postoji neka hemija, ali mi se družimo. Mene iskreno ne zanimaju pitanja i komentari, a u vezu nećemo ući - rekao je Filip.

- Meni je ovo očajno, ne daju mi da komentarišem, a tu pu*i kurac,. Sada je tema nova utorak devojka, a sada neka ustanu sve devojke koje su govorile van stola, da kažu šta imaju. Vreme je da čujemo Maju, Jovanu, Teodoru, šta imaju da kažu, a Filip neka ide u Sarajevo da hrani golubove, i nek prizna da li će ona biti njegova devojka, dotakla je dno. Evo kako glupa Aneli od svog uzdizanja, svi ste govorili da je ovo njena pobeda nakon Asmina i Stanije, ljudi ovo je njena priroda, bila je verenica LUke Vujovića koja se dopisivala sa Janjušem, da je bila u vezi sa Stefanom Karićem, pa je ušla ovde kao Lukina verenica, a onda se vatala sa Jaškom, pa zamalo da se izje*e u hotelu sa bivšim mužem, a mogao bih i ja sa mojim bivšim ženama, pa ona nije Aneli, ona je Đaneli - govorio je Ivan.

- Ja bih isto ovako postavio pitanje. Ajde da ih pustimo, neka to za Aneli bude peta sreća, iskreno smatram da su njih dvoje ljudi koji bi se izje*ali. Ljudi ovde komentarišu Janjuša, a Janjuš ništa je*ao nije. Ja sam govorio da je Maja najgora od svih utorak devojaka, ali sada Aneli srećo moja, videćemo kako će Don Filipo braniti. - rekao je Janjuš.

- Ja sam njima dala punu podršku, rekla mi je da joj je privačan, on meni nije ni dečko, ni muž, tako da ja nemam ništa da im zamerim. On je mene otpratio u odabrane, i eto, ode kod nje. Ne želim da se svađam ni sa kim, dolazim u miru, imaju moj blagostov - rekla je Teodora.

Kačavenda najavila da nastavlja sa pravljenjem još većeg haosa

- Kačavenda možeš li objasniti Maji da uvredu koju je njoj Stanija izrekla ne može da se meri sa uvredom koju je tebi Asmin rekao? - glasilo je pitanje.

- To uopšte nije ista priča apsolutno. Maja to može da koristi na svoj način, ja sam uvek realna. Maja više puta već navodi da se neko šlihta Staniji, a to nije istina. Rekla sam da ću od nedelje sve komentarisati - rekla je Kačavenda.

- Ti za mene jesi incest majka, to da znaš i sin te j*bavao - rekao je Alibaba.

- Mrš tamo keru jedan. Milena će još sto dana da vam j*be mamu svaki mogući dan i sve žene trebaju da osude napolju ovog monstruma - rekla je Milena.

- Ovo je najveći monstrum kog sam ja videla u životu - rekla je Stanija.

- Nabijem i tebe i Kačavendu na k*rac - rekao je Janjuš.

- Sve si to podržavala - rekla je advokatica, a Kačavenda je polila.

Autor: R.L.