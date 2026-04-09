Asmin namerno ZAVRŠAVA u Maju, na kvarno joj pravi dete! Dača raskrinkao sve: Aneli i Alibaba su NAPRAVILI DOGOVOR u izolaciji! (VIDEO)

Sad mu je sve jasno kao dan.

Danilo Dača Virijević došao je u Rajski vrt kod Drveta mudrosti, te je izneo detaljnu disertaciju o Aneli Ahmić, Staniji Dobrojević, Maji Marinković i Asminu Durdžiću.

- Ja i ona smo došli na ideju da prevrnemo priču, da kažemo da će ona da se bori do kraja kao i ostali učesnici i to je promenilo celu priču. Svi su ostali zabezeknuti, pogotovo Aneli, Asmin i Maja... Aneli je sve pogazila ono što je pričala sa Asminom, došla da mu se žali kako će Stanija da ga nadigra. To znači da su oni imali dogovor, u toj izolaciji, nešto su se dogovorili... Ne znam šta. Mi smo gledali kako Asmin i Aneli imaju najgore svađe, a sad zbog Stanije, oni sedaju i pričaju, govori mu: "Daću ti dete ako priznaš da je Stanija ljubavnica". To je samo zbog toga što smo rekli da Stanija ostaje do kraja. Aneli je žacnulo što je Stanija rekla istinu. Svi smo Aneli podržali kad se borila protiv svih njih, a onda Stanija ulazi i kaže da su imali dogovor, a Aneli odlazi da traži podršku od Asminu. Sad joj je nebitan sukob sa Asminom, nebitno je ovih sedam meseci, što ju je kako ona kaže maltretirao, što je iznosio da ima p*rnić sa sestrom, sad joj je samo Stanija primat kako će nju da ponizi. Aneli spušta loptu sa Majom i spaja se sa njom, dopunjavaju se da bi nagazili Staniju. Maja sve radi da bi degradirala Staniju. Okej, Stanija ga je muzla za pare, to je nama jasno. Ali šta ćeš ti godinu dana sa ženom sa kojom nemaš ni odnose, gleda je kao nagradu, ja ću da plaćem da budem tvoj dečko. A Aneli na kraju ustaje i priznaje da joj se sviđa Filip Đukić. Nakon svih živih, Anđela, Asmina, ona priznaje da joj se sviđa Filip i sa njim završava u krevetu. To je spinovanje da bi se skrenulo sa te izolacije - rekao je Dača, a potom nastavio:

- Kad se dešavala ta izolacija, ja sam rekao Aneli da ga pusti, da da priliku Anđelu. A ona je mene povukla za ruku i rekla: "Ja moram da teram ovu priču jer je to dobro", rekla je da joj je to Asmin rekao. Takođe, mislim da Asmin i Sita imaju neki dogovor, jer su se čuli, pričali 24 sata, znači problema oko deteta nije bilo. On je ovde rekao da je ovde ušao zbog Site, oni su bili uvezani, sve su nešto nameštali, svi su bili na pozivu, nešto postoji. Negde im je Stanija bacila žišku, nije mu bilo dobro. On je nju prvi blatio, a ona njega napolju nije blatila. Asminu i Aneli su pale maske, kad su se spojili i hteli da pričaju o detetu, baš kad je Stanija došla. Svih ovih sedam meseci on je za nju bio monstrum. Znači njima nije bitno spuštanje lopte zbog deteta, nego gledaju Staniju kao konkurenciju za pobedu. Da nema tu istine, ne bi onako reagovali. Maske su pale kad je Aneli rekla: "Asmine, je l' vidiš šta nam rade", ne mogu da verujem da je neko mogao toliko duboko da potone. Aneli me juče zvala i pričala mi da joj je Filip rekao da ga Teodora ne zanima, već da ga ona interesuje, i da treba da cela kuća čuje kako će ona biti s njim i da će biti jedina njegova priznata devojka - rekao je on.

Dača je takođe otkrio da Asmin "na kvarno" pokušava da napravi dete Maji.

- Maja i Asmin se toliko svađaju svako veče, jer on završava u nju tokom odnosa. Ona ga je napala i rekla: "Stanija je u pravu, ti hoćeš da mi napraviš dete na kvarno". Znači on ženama namerno pravi decu i hvata ih na dete... Maja nije sigurna, kaje se zbog nekih stvari koje je uradila, stalno pita Ivana da li je okej. Maja se folira da bi terala kontru Staniji, da bi je pravila ljubomornom da je njihov odnos super. Asmin će uskoro Maji da uradi isto što je uradio Aneli i Staniji, tako će da udari najgore moguće ima da kaže: Ja sam tebe j, ti si jedna k, dokazao sam da mogu da budem s tobom... Maja je toliko zablupljena, a pravi se da je pametna, ona nema i od inteligencije, takva jedna gluperka, budaletina, da nije svesna toga. Ona će da prođe gore i od Aneli i od Stanije - rekao je Virijević.

On je istakao da je uveren da između Aneli i Asmina postoji ozbiljan i detaljan dogovor o svemu.

- Ja mislim da su se dogovorili da ona pobedi, da uzmu pare i odu kući. Imaju tajne doskočice, ona njemu daje cigare, posle njihovih najvećih vređanja. Nudila se da mu je daje hranu, imaju neverbalnu komunikacije. Mislim da on od nje pravi žrtvu da bi ona pobedila, ali ušla im Stanija i pokvarila im planove - rekao je Dača.

On je dodao da će Aneli i Filip sigurno uskoro ući u vezu.

- Mnogo sam se razočarao u Filipa, većeg foliranta nisam upoznao, on je pre nedelju dana rekao da bi bio samo sa Teodorom, a šta je ovo sa Aneli? On će sa poslednja dva meseca da zakuca, štedeo se, a sad će da zakuca najjače. Skroz se srozao. Teodora je čekala njegov prvi korak, da joj priđe, da provode vreme zajedno, ne, ona to nije uradio, ovo što je uradio sa Teodorom osvetio se Bebici. Sad leži u krevetu kod Aneli, da nas zamlaćuje da drug i drugarica leže zajedno u krevetu, a oni se nisu ni družili, on se toliko srozao i pao mi u očima. Teodora je izvisila, ali to joj je karma. Aneli je simpatičan Filip, ali pokušava da baci u senku to sa Stanijom. Veliki forilanti, tako se foliraju, tako im padaju maske, Filip priprema teren, ostavlja Asmina, spušta loptu sa Asminom, ne razgovara sa Teodorom, pecka se sa Aneli, a ne želi sukob sa Asminom, da bude taj spasitelj dok je ona u depresiji, jedna velika foliraža. Mislim da će Filip i Aneli da uđu u vezu i on će da zakuca sezonu. Kao pravi rijaliti igrač da uradi nešto što će da eksplodira, a veliki je folirant

Autor: R.L.