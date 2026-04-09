Mevlida se odrekla Asmina zbog Maje Marinković! Spakovala mu sve, pa odustala: Neću mu ovo slati, nije vredan!

Asmin Durdžić, samo par dana nakon što je u rijaliti ušla njegova bivša Stanija Dobrojević, stupio je u emotivni odnos sa Majom Marinković, a sada, nakon nekog perioda, oglasio se Mustafa Durdžić, njegov otac na svom Fejsbuku, otkrivši da ga se majka odrekla zbog nje!

Mustafa je, naime, na samom početku obraćanja otkrio da je Mevlida Durdžić, Asminova majka, spakovala za svog sina poklon paket, ali je pak, odustala od slanja istog u Elitu, priznavši da nije vredan toga.

- Mevlida je spakovala paket, u suzama ga zatvorila i rekla: “Mustafa, ja mu ovo neću slati. Ne mogu. Nije vredan…” I tu staneš, udahneš i shvatiš da majčina rečenica ponekad nosi veću težinu nego hiljadu tuđih mišljenja - počeo je Mustafa, a onda je nastavio:

Od trenutka kada je Asmin počeo braniti Maju, čak mu je i rođena majka okrenula leđa. A to nije mala stvar. Majka ne odlazi zbog trača, niti zbog jedne pogrešne rečenice. Majka odlazi tek kada vidi da joj dete više ne brani sebe, nego tuđe bitke, tuđe interese i tuđe iluzije. Čovek koji prestane štititi vlastito ime, vlastiti mir i vlastitu istinu, a počne se trošiti na tuđe ratove, polako gubi kompas, a kad kompas nestane, nestane i podrška, prvo prijatelja, onda porodice, na kraju i samog sebe. Nije problem u tome što on brani Maju, problem je što je prestao braniti Asmina, a čovek koji zaboravi sebe, postaje lak plen za sve oko sebe: za emocije koje ga vuku, za ljude koji ga koriste, za priče koje ga gutaju. I onda se desi ono najteže da majka, koja je celi život stajala iza njega, prvi put kaže: “Dosta je.” Zato ovo nije samo rijaliti epizoda. Ovo je lekcija. Lekcija o tome koliko je važno znati gde ti je granica, šta ti je vrednost i ko si ti uopšte u celoj priči, jer na kraju dana, sve se može vratiti osim izgubljenog dostojanstva.

Stanija Dobrojević traži poligraf

Podsetimo, tokom jučerašnje radio emisije "Amnezija", tokom svađe sa Asminom Durdžićem, koji je izneo novi noz optužbi na Stanijin račun, ona je rešila da traži poligraf, kako bi dokazala da priča istinu.

- Da li je istina za priču koju je Luka rekao da je slušao kad si pričao sa Sitom? - pitala je Matora.

- Ja sam njoj rekao da on ulazi, a da ja ne mogu zbog firma. Ja sam joj rekao da ćemo da se družimo i da je ohrabrim da se ne plaši mene, ali ona sa mnom verbalno ne bi mogla da izađe na kraj. Ja uživo ne bih imao granice - rekao je on.

- Ja molim poligraf za sve žive bljuvotine koje su izneli za mene. Prvo pitanje želim da budem da li sam znala za njegov život sa Aneli - rekla je Stanija.

- Ja sam rekao da sam došao kao slobodan momak u Majami, ali je ona baba koja više ne čuje dobro - dodao je Asmin.

