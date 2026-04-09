SUZAMA POTOPIO RAJSKI VRT! Bebica ne suši obraze, nada se pomirenju sa Teodorom, priznao da bi joj sve oprostio (VIDEO)

Slomio se!

Nenad Macanović Bebica porazgovarao je sa Drvetom mudrosti o svim svojim mukama, pa je kroz suze pričao o Teodori Delić.

- Nisam nešto bolje, ali se trudim da prevaziđem. Malo se prebacim, pa me skrši. Najlepše mi je ovde kad pričam sa tobom, kad me drugi ne vide. Lomi me sve, pričao sam sa Anđelom, koliko god želim da što pre prođu ovu tri meseca, tako me negde i strah tog izlaska, kako će mi biti kad odemo, kad ne budemo u istom prostoru... Mnogo mi brzo idu misli, o svemu razmišljam, stanem, pa nam se susretnu pogledi, preseče me... To sa Aneli i Filipom traje već duže, pre nego što se komentariše, ne znam šta to Teodori treba, nije trebalo u te stvari da ulazi, ali neću da se mešam. Odvratno mi je kako se blate, Asmin, Stanija, Aneli, ponosan sam na sebe što ne blatim Teodoru, što ne pričam svašta. Kad nekog voliš, to pokazuješ baš kad dođe kraj. Povređen sam, razočaran i sve, a neko drugi na mom mestu ko zna kakav bi bio i šta bi pričao.

Drvo je upitalo Bebicu da li misli da je sada definitivno kraj njihovom odnosu.

- Mislim da nije, ali se plašim da bi bilo kakav odnos naš bio još gori. Kad ne postoji poverenje, bilo bi samo mučenje i za mene i za nju. Voleo bih da je kraj i zbog mene i zbog nje, ali mislim da nije, mislim da će biti još nešto, nije još kraj. Kad sam shvatio šta želim, ja je nikad nisam uvredio, nisam je gledao kao devojku sa kojom nemam perspektivu i budućnost. Ušli smo zajedno, imali smo cilj, ne mogu da verujem da se sve to tako promeni u trenutku. Ne mogu da se pomirim sa tim da se sve ovako desilo. Osećam se i krivim što je dovela sebe do toga da se ponižava. Umesto da mi bude lakše, osećam se sve gore, ne mogu ni da spavam. Sve mi prolazi kroz glavu. Otkako smo ušli u sedmu sezonu razdvojili smo se samo na dva dana, znam svaki njen pogled. I ona razmišlja sve isto kao i ja, možda i ona ne može da da sebi neke odgovore, a možda i nije tako.

- Možda bi trebalo da smogneš snage i porazgovaraš sa Teodorom - pitalo je Drvo.

- Nemam... Mislim da će ovo između nas nikad neće prestati, uvek će u meni postojati bol što to nije uspelo. Nikad neću ni prepraviti tetovažu. Ako može pesma "Tihi ubica", to je Teodorina želja - rekao je Nenad.

- Mislim da ona ne zaslužuje da ispunjavaš želje Teodori - reklo mu je Drvo.

