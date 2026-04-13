Baka Nado, ne gledajte ovo! Aneli i Nerija vaskršnji editorijal podsetio na prave vrednosti, zagrljeni pozirali za Pink.rs (FOTO)

I ove sezone, učesnici Elite pozirali su za pred našim objektivom, u okviru specijalnog vaskršnjeg editorijala portala Pink.rs, a mi vam donosimo ekskluzivne fotografije!

Nerio Ružanji, sin Site Ahmić, rešio je da ove godine stane na put svemu što mu je majka Sita činila godinama unazad, pa je tako ušao u Belu kuću i ispričao kroz kakvu agoniju i pakao je prolazio upravo od strane svoje majke. S druge strane, dotakao se i odnosa sa Aneli Ahmić, Sitinom rođenom sestrom, tačnije svojom tetkom, pa je tako u više navrata istakao da sa njom nikada nije imao problem.

No, međutim, po samom Anelinom ulasku u Elitu 9, Nerio nailazi na probleme, s obzirom na to da Aneli ulaz s izraženim negativnim stavom prema njegovoj vezi sa Hanom Duvnjak, sa kojom Nerio ima ćerkicu Ariju.

Tokom trajanja rijalitija dolazilo je do mnoštvo sukoba kada je u pitanju odnos Aneli i Nerija, budući da ona nije imala lepe reči, a ni lake optužbe kada je Hana u pitanju, ističući da je Hana zavisnica psihoaktivnih supstanci i svega ostalog. Naime, njih dvoje su u nekoliko navrata pokušali da spuste loptu, ali je Nerio presekao jednom prilikom, ističući da vidi da tu nema, kako je rekao, popravke, te i da do idile među njima nikako ne može da dođe.

Sada, oni su u duhu najradosnijeg hrišćanskog praznika Vaskrsa, "zakopali ratne sekire", pa su kao prava tetka i sestrić pozirali pred našim objektivom. Ona je njega sve vreme ljubila u obraz, dok on nije skidao osmeh s lica, a ovo je izazvalo mnoštvo reakcija u spoljnom svetu. Kako će se njihov odnos odvijati na dalje, kao i da li će doći do konačnog pomirenja, ne preostaje nam ništa drugo, no, da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić