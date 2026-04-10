ŠOK FOTKE! Aneli pozirala sa Hanom i Neriom u vaskršnjem editorijalu Pink.rs, bar za praznik zaboravila da ne može očima da je gleda (FOTO)

I ove sezone, učesnici Elite pozirali su za pred našim objektivom, u okviru specijalnog vaskršnjeg editorijala portala Pink.rs, a mi vam donosimo ekskluzivne fotografije!

Kako je već poznato, Nerio Ružanji, sin Site Ahmić, rešio je da stane na put majčinim nedelima prema njemu i njegovoj porodici, pa je tako ušao u rijaliti kako bi ispričao svoju priču, koja je potresla širu javnost. On je, naime, otkrio sve detalje iz detinjstva, koje su mnogi kada su čuli ovu priču, nazvali detinjstvom iz pakla, budući da je Nerio izneo veoma teške optužbe na račun svoje majke.

Nedugo nakon njega, u Beloj kući se pojavila i Neriova verenica, Hana Duvnjak, sa kojom ima prelepu ćerkicu Ariju, o kojoj su on i ona brinuli sve do ulaska. Hana je ovom prilikom šokirala sve kada je iznela još detalja iz celokupne priče, ističući da je ona prošla najveći pakao. Kako je otkrila tada, ali i govorila, Sita je htela da isplanira da je neko gurne iz stepenice, kako bi doživela pobačaj i ne bi rodila dete, pa je takođe otkrila da je Sita pretila kako će je, citiramo Hanu, je rasporiti od grkljana do vagine.

Ovi detalji, ali i mnogi drugi, potpuno su naježili naciju, koja je bez treptanja slušala ispovest, kako Nerija, tako i Hane. Posle određenog perioda, na velelepno imanje u Šimanovcima stigla je i Aneli Ahmić, Neriova tetka, koja nije štedela reči u svađama sa Hanom.

Mesecima su njihove svađe punile novinska stupca, ali i intrigirale domaću javnost, budući da je došlo do žestokog suočavanja, kako Hane i Aneli, tako i Aneli sa svojim sestrićem Neriom. Teške reči, optužbe, uvrede, kletve, samo su deo onoga što je šokiralo sve. Iako su u nekoliko navrata pokušali da izglade odnos, sve je izgledalo, makar tada, samo prividno, budući da danas jedva da govore.

No, ova situacija nije bila takva kada je u pitanju bilo fotografisanje za vaskršnji editorijal portala Pink.rs! Hana, Nerio i Aneli su, naime, pozirali veoma nasmejani zajedno, a Nerio je svoju verenicu i tetku uhvatio za ruku, što je istakao u prvi plan, a kakvo to značenje ima posle svega, ostaje nam da ispratimo.

Autor: Nikola Žugić