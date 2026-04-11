Baba i njeni 'UNUCI'! Kačavenda pozirala sa svojim kombinacijama za vaskršnji editorijal portala Pink.rs, ovaj prizor niko nije očekivao u Eliti 9 (FOTO)

I ove sezone, učesnici Elite pozirali su za pred našim objektivom, u okviru specijalnog vaskršnjeg editorijala portala Pink.rs, a mi vam donosimo ekskluzivne fotografije!

Milena Kačavenda prvi put se u javnost pojavila kada je branila svoju drugaricu Anu, nakon čega ju je ona izdala, pa je rešila da pred milionima gledalaca ispriča svoju stranu priče, što su tada pratili svi bez treptanja.

Nakon dve sezone, priče o ljubavnom životu Milene Kačavende šokirale su mnoge, budući da je ona neretko isticala da više nije mala, te i da se tako lako ne zaljubljuje, s obzirom na to da iza sebe ima višedecenijski brak sa Srđanom Kačavendom.

Ove sezone, Kačavenda je otkrila da joj je Anđelo Ranković slao poruke eksplicitnog sadržaja, ističući da je hteo da bude intiman sa njom, a to je iznela u revoltu, kada ju je nazvao "babom", ističući da nikada ne bi mogao da bude sa ženom njenih godina.

Nakon toga, ona je dugo bila u sukobu sa Markom Janjuševićem Janjušem, pa je tako jednom prilikom na intervjuu otkrila da njihova priča nije tek tako površna, aludirajući na ljubavni odnos, što je njega iznerviralo, pa je u pabu pred ostalim cimerima otkrio da je sa Kačavendom imao sek*ualni odnos u spoljnom svetu. Oni su na ovu temu govorili više nedelja, otkrivajući nove detalje njihovog odnosa, ali i detalje ovog intimnog, što je naciju ostavilo bez teksta.

I, za sam kraj, tu je došao i Asmin Durdžić, koji je otkrio da se Kačavenda na isti način (aludirajući na eksplicitnu konotaciju), otkrivši da je i njega zvala na video poziv iz kreveta, u negližeu, flertujući sa njim. Sada, Milena je pozirala sa svom trojicom u vaskršnjem editorijalu portala Pink.rs, nasmejani, kao da se ništa među njima nikada nije desilo.

EKSKLUZIVNE INTERVJUE I VASKRŠNJE PRIČE NAŠIH JAVNIH LIČNOSTI, NJIHOVIH PORODICA, ALI I UČESNIKA "ELITE 9", PRATITE NA PORTALU PINK.RS!

Autor: pink.rs