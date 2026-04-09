VIDEO SAM SVAKAKVE SLIKE, IMAM PRAVO DA VERUJEM: Boža Džons progovorio o Majinim tvrdnjama da je Stanija imala aferu sa Takijem, pa bez zadrške osuo rafal po Asminu: DUŽAN JE PETNAEST HILJADA (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Bivši učesnik ''Elite 8'', Božidar Ristanović - Boža Džons, bio je gost voditeljskog para Stefana Miloševiča Pande i Maše Mihailović u emisiji ''Pitam za druga''.

On je na samom početku emisije, prokomentarisao navode Maje Marinković da je Stanija Dobrojević imala kraću avanturu sa njenim ocem Takijem Marinkovićem.

Kako gledaš na odnos Asmina i Stanije?

- Moram da pozdravim Bosketa, mog drugara, koji se provlači ovih dana u Eliti, a kojem je ta priča stvorila brojne probleme. On zida zgrade u Rumi, ona je od njega kupila stan. Moram da kažem da to što je Asmin izneo neke tvrdnje, nema nikakve veze. Čovek je oženjen, nije bio sa njom, ništa nema sa njom, platila je uredno stan. Ona bi sigurno volela da bude sa njim, jer je čovek imućan, ali ništa od toga. Čovek ima porodicu, nega to ne zanima. Ozbiljan je čovek i veliki pozdrav za njega. Isključivo je poznaje zbog toga što je od njega kupira stan, nema tu nikakve ljubavne priče.

Maja i Stanija stalno ratuju, sve se više prozivaju. Došlo je do nove tvrdnje od strane Asmina i Maje, da je Stanija bila sa Takijem, kako gledaš na to?

- Ništa ne mogu da tvrdim, ali verujem da je to tako. Znam koliko on privlače devojke i da mnoge za njim trče. Znam da je Stanija bila sa njima jednom prilikom u izlasku, on mi je pokazao razne slike sa Stanijom. Nisu neke se*sualne slike, ali mi nije delovali isljučivo prijateljski na njima. Ne mogu ništa da tvrdim, ali nemam nikakav razlog da verujem njemu. Kad sam video šta on sve poseduje nešto u svom telefonu, ja imam pravo da pomislim da je to tako. Znam kakav je Stanija tip ličnosti. Isto tako, mogu da nađem i Maji zamerku, jer ne znam odakle joj ideja da se pozdravlja sa Stanijom onda kada je ušla, a dan sa njim ulazi u vezu. Prvo, Asmin nije njen tip. Maja ne radi ovo da bi privukla pažnju, Maja je ušla u vezu sa njim, samo da bi Staniji pokazala da može da bude sa njenim bivšim momkom, to je sve.

Ako se Maja dokazuje Staniji, da li to znači da ona misli da je iznad nje?

- Ne, ne misli da je iznad nje, ona samo uradi onako kako misli da treba, to je sve. Ona gmaz Asmin je ostao u jednom hotelu u Rumi petnaest hiljada dinara. On priča o svemu i svačemu, avionima, kamionima, a ostaje dužan petnaest hiljada dinara?! Mene je Asmin ispevao jer sa Maji slao čestitku za Novu godinu, a glumi neko ludilo i moć, a nema da plati kad boravi u hotelu, što je sramota.

Autor: S.Z.