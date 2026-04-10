ŠČEPAO GA POPUT PITONA: Uroš jedva dočekao da se osloni na Borina ramena, pa Anastasiji pogledom stavio do znanja da će se boriti za njega! (FOTO)

Trio koji šokira!

U specijalnom editorijalu portala Pink.rs, učesnici Elite slikali su se u prazničnom duhu, te su tako mnogi od njih, rešili da ostave svoje sukobe po strani, makar na trenutak i poziraju jedni pored drugih. Trio o kom mesecima svi bruje upravo su Bora Santana, Uroš Stanić i Anastasija Brčić. Mnogima je ovo jedan od najčudnijih odnosa u Beloj kući.

Veza Bore i Anastasije bila je veoma turbulentna, a njihove trzavice, neretko su se pretvarale u žestok verbalni okršaj, koji je umeo da traje satima. Uroš, koji je bio verni posmatrač svakog njihovog poteza, tvrdio je da je Santana potajno zaljibljen u njega, to je on to negirao u više navrata. Međutim, učesnici su imale oprečne komentare, s obzirom na to da je Bora nastavljao druženje sa njim i pored toga što je Uroš želeo da dokaže, kako njegova veza ne vredi ničemu.

Da li će ponovo doći do nekih preokreta, kada je ovaj trojac u pitanju, ostaje nam da vidimo.

Autor: S.Z.