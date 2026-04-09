LAŽIMA JE DOŠAO KRAJ! Asmin na stubu srama zbog Barbi filma, Stanija otkrila da je trčao kao ker za Sandrom Afrikom! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija 'Gledanje snimaka', pušten je video klip na kom Stanija Dobrojević priča o finansijama sa Asminom Durdžićem, a voditeljka Ivana Šopić podigla je Asmina.

- Što se tiče ovog klipa deluje mi kao baba koja kuka zbog dede jer je ostala bez penzije. Jel vidiš koliki si blam. Postaje mi sve smešnija i smešnija. Prihvatio sam taj njen zdravstevni problem. Ja nisam nikome ništa ostavio protiv Stanije jer nisam očekivao to od nje, ponaša se kao Aneli, a napolju ću sve izneti - izneo je Asmin.

- On kad krene mene da grli ja samo počnem da plačem, pokušao je da budemo intimni, ali ja samm bila preparirana - rekla je Stanija.

- Ona i ja smo se svađali zbog Sandre Afrike - dodao je Asmin.

- Možda je on pokušavao sa svakom pevačicom u tom klubu pa onda došao u rijaliti -

- Ovo kad ona priča izgleda kao prava sponzoruša. Razmisliću da li ću da ćutim ili da je gazim. Ona se nakačila na Maju ko na smrt - rekao je Asmin.

- Jel si i za Sandrom išao kao ker, koliko njih si muvao meni iza leđa - rekla je Stanija.

- On je plaćao ime Stanija Dobrojević, bankrotirao je sa diskotekom - dodala je Stanija.

- Na ovaj klip ne bih puno dodavala, ovo je njihov blam. Ti si pristajala da te plaća kao sponzorušu. Negde ne vidim baš veliko potenciranje ovog odnosa kod njega već kod nje. Nju brine naš odnos ne znam zbog čega. Ja se slažem da Stanija jeste zvučno ime i zato sam ja govorila da je on završavao sa blamovima posle nje. On je bio papak koji je plaćao, a nije dobijao. Ti si mogla da kažeš da ti te pare ne trebaju i da pošalje detetu - rekla je Maja.

- Ja sam to i tražila, a on nije hteo - dodala je Stanija.

- Nikada nije to rekla - dodao je Asmin.

- Ja sam tom jevreju dala blok zbog ovog ovde čoveka. Isti taj jevrej me je našao sa drugog broja i opet smo ušli u kontakt. Prati sve vesti, translejt. Taj jevrej bi sutra bio sa mnom - ispričala je Stanija.

- Ova žena je toliko izgubila samopuzdanje da moraš da sediš na stolu da se nadjačavaš. Shvatio sam da si ti kineska kopija neke...Ona ne može da ponese poraz, uhodi me 24h. Sujetna si - rekao je Asmin.

- Koliko si balavio za pevačicima meni iza leđa - dodala je Stanija.

- Samo je potvrdila za uplatnice. Lagao je. Slagao me je za te dve hiljade eura, slagao me je to da bih imala za dete. Tvojim lažima je došao kraj - rekla je Aneli.

- Ti si ovo iskoristila da uđeš u rijaliti. Ona je htela mene da izmanipuliše. Obe lažete. Danas pričaju kao dve paćenice. Samo ovako nek nastave i nek pokažu prava lica. Ja sam u Majami došao kao slobodan čovek - rekao je Asmin.

- Ja sam u klipu rekla sve - rekla je Stanija.

- Ti si baba u klimaksu, ti to svaki dan pričaš 24h. Ona govori da je svaka žena ispod nje. Ona misli da je srpsa Kim Karadašian, vodi me da gledam Barbi - rekao je Asmin.

- On je bankrotirao zbog mene - rekla je Stanija.

- Ispao si ozbiljan papak, eto ti Barbi - dodala je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: T. Mladenović