NOĆ KOJA JE SVE RAZOTKRILA: Stanija saznala koliko je Maja i Asminu olajavaju, Aneli saznala da je film BARBI gledao sa bivšom a ne sa njihovom ćerkom

Prethodne noći u Elitu je ušla voditeljka Ivana Šopić zbog emisije "Gledanje snimaka", a takmičari su čitavog dana strepeli od klipova koji će biti pušteni.

Na samom početku emsije, pušten je klip na kojem Stanija Dobrojević priča o Asminu Durdžiću i njegovim finansijama, te su njih dvoje ušli u sukob a Stanija je otkrila da je Asmin jurio pevačice, pogotovo Sandru Afriku.

Stanija je i otkrila da je Asmin sa njom gledao film "Barbi", te mu je Aneli zamerila što nije gledao sa svojom čerkom.

Milena Kačavenda je prokomentarisala Asmina i sve što je Stanija rekla o njemu:

- Ovo smo negde već sve čuli, meni je sve jasno kao dan. Sviđa mi se što su njih dve danas ženski raspravile. Onu noć njoj nije trebao razgovor, stvorila je sumnju. Što nisi bio sa ženom sa kojom imaš dete, nego sa njom u Majamiju, pa i trebao je da plati. Pogledajte nakaradu Božiju. I on prevrće priču, hoće da je us*rava. Mustafa je rekao da bira nju u odnosu sa Majom. Oni su za Novu godinu normalno razgovarali sa njom - rekla je Milena.

- Sad sam se prisetila Barbi filma. Umesto da smo gledali, on, ja i Nora, on je gledao sa njom. To je prvi stori koji je on objavio. Film je bio na engleskom, a on ne zna engleski - rekal je Aneli.

- Ja nisam stavio nijedan stori - rekao je Asmin.

- Priča gluposti budaletina. On je stavio stori verovarno samo za mene. Njemu kad legne 150 hiljada recimo, legne mu od zarade. On deset odmah uzme za sebe i potroši na gluposti. 120 da za beton i ostalo - rekla je Aneli.

Maja Marinković nije poštedela Asmina svojim komentarom:

- On jeste ispao papak koji je sve plaćao, ali je njoj odgovaralo da troši njegove pare. Ja neću proći tako. Ja sam sa njim u rijalitiju trenutno. Ne znam ćšta će biti za tri meseca. Mene ne može da ugrozi. O meni se ovde sve zna, ništa mu nisam dužna i ja nisam trošila njegove pare. Ovo je njen blam! Gde je taj što je mene platio? Meni ovde stoji knedla! On je taj film trebao da gleda sa svojim detetom nego sa babetinom. I on je kriv! - rekla je Maja.

Usledio je snimak na kojem ASmin i Maja ogovaraju Staniju Dobrojević, a Janjuš ih je prokomentarisao:

- Ovo ispada da on nju priprema da njemu ona to ne radi. Doćiće trenutak kad će se to desiti i Asmine malo drugačije ćeš funkcionisti. Ovo je ponižavajuće za tebe Asmine. On je mazohista. On se negde pribojava Maje. On u ovom trenutku živi njen život, to je za oboleti kada neko sa njom provodi 24h. Jer da on ode sam na par minuta na žurku to bi bila katastrofa - rekao je Janjuš.

- Svima sam ja vama bila dobra. Kako nisam grebala Čorbu, Stanislava. Kako im tada nisam bila loša - dobacila se Maja.

- Ja mislim da se on pribojava. Njoj je ovo smešno. Za sad je to korektno kako se oni ponašaju - rekao je Janjuš.

- Meni ovo deluje bolesno, kao da otac savetuje ćerku. Ko si ti da nju savetuješ, nju nemože ni majka ni Taki da smire. Njoj će Maja da saspe Asminu rusku salatu u facu. Ona od njega može da radi šta želi, a sa Filipom to nije mogla - rekla je Aneli.

- Meni je ovo sada jako sujetan komentar, kao da navijaju da dođe do haosa. Do toga neće doći. Ako sam ja toliko loša zašto je svaki hteo da ponov bude sa mnom. On meni ne daje povoda da ja budem ljubomorna. Znam ja da svi navijaju, svi su ljubomorni, sa pola kuće ne pričam, navijaju da dođe do toga. Oni upliću Filipa, kakve to ima veze sa ovim. Ja sam jedina koja je mogla da mu se suprotstavi. Ti si Stanija ljuomorna zbog mog i Asminovog odnosa - rekla je Maja.

Nakon što je pušten klip na kojem je Maja pretila Asminu raskidom Maja je ustala da prokometnariše:

- Najjača glava, najjača fimetina. Mene lova ne zanima. Nek da koliko treba da ga ostave već jednom na miru. Ja imam sve u životu jer meni niko nikad nije platio i finansirao. Ja muškarce ne gledam kroz keš. Propala bih kroz pod da sebi dozvoljavam neke stvari ovakve - rekla je Maja.

- Nek se Maki upetljala u moj trougao, a ne zna gde je štuplja i da je sebi zabila autogol. Jedva čekam da sve dođe na svoje. Ne zavidim ti na ovoj maloj piši. Kažu gori, a meni nije jasno kako može da gori - rekla je Stanija.

Usledio je klip na kojem Maja govori za Asmina da je papak i baboje*ac, te je Stanija otkrila kako gelda na to.

- Oni su opsednuti sa mnom, istina da mi malo sujeta radi i da čekam kad ću da jedem kokice. Ova pevačica mi se šlihtala, ne znam ko ju nazvao pevačicom - rekla je Stanija.

- Slušaj me sad dobro. Ja sam najnormalnije kao i svakom učesiku prišla i popričala. Ja sam pevaljka koja peva od svoje 19 godine, to što ti ovde prosipaš neke priče, one možda prolaze nekome ko ima jedan gram mozga. Ja sa tokom kadar ne želim koja si po onlifensu i što se slikaš gola - rekla je Jovana.

- Moji pratioci su pravi, ja imam milionske preglede. Gledanost mi je ludilo, ali ne znam što me ne lajkuju. Možda su mi opali lajkovi jer sam slike prenela na drugu platformu - rekla je Stanija.

Usledila je tema o se*su Asmina i Maje i tome što je on završio u nju, te su takmičari zaključili da Asmih hvata devojke na furu deteta, jer je Aneli zatrudnela sa njim rano, a i Stanija koja je izgubila bebu.

Aneli Ahmić je komentarisala ponašanje Asmina i Maje, te je njemu prebacila sve što je radio sa Marinkovićevom, jer će sve to gledati njihova ćerka Nora, a onda su takmičari osuli rafal po Maji Marinković koja je prozivala Aneli zbog određenih odnosa, a ona je posla Asmina popula pilulu za dan posle.

Autor: N.B.