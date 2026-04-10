Nije svaki čovek sposoban da napiše sa TOLIKO GRAMATIČKIH GREŠAKA! Mustafa POTVRDIO da je Asminova DIPLOMA LAŽNA! Skandal kakav se ne pamti!

Mustafa Durdžić, otac aktuelnog učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, nedavno je objavio njegovu diplomu Građevinskog fakulteta na svom Fejsbuk profilu, međutim, onda je usledilo razočarenje.

Na društvenoj mreži "X" otkriveno je da je diploma lažirana, te da ima mnogo gramatičkih grešaka na njoj, što je na kraju priznao i sam Mustafa.

- Kažu ljudi: “Asmin je bauštelac.” Ja kažem: Asmin je institucija. Jer nije svaki čovek sposoban da diplomu napiše s toliko gramatičkih grešaka da i Word dobije napad panike, ali to nije njegov uspeh. Ne, ne. To je samo uvodno poglavlje. Njegov pravi uspeh je što je od seoskog psa Pabla napravio međunarodnog policajca. Pablo, nekad poznat po tome što laje na traktor i jede sve što padne sa stola, danas stoji uspravno na aerodromu, a 400 putnika na relaciji Beograd–Majami mu se klanja kao da prolaze pored Dalaj Lame u krznenom kaputu - poručio je Durdžić putem društvenih mreža.

Nakon toga, on je dodao da se Mevlida, Asminova majka ipak nije odrekla svog sina zbog veze sa Majom Marinković, već mu je nakupovala mnogo poklona, stvari i kozmetike.

Autor: R.L.