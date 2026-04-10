Opšti haos u Beloj kući! Stanija i Luka u tandemu rešili Aneli Ahmić, ona podigla belu zastavu: Danas joj predajem titulu žrtve! (VIDEO)

Pljušte teške prozivke!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditelj Milan Milošević nakon kratkih reklama dao je reč Luki Vujoviću kako bi odgovorio na prozivke Aneli Ahmić, ali i da komentariše snimak na kojem je on razgovarao sa Stanijom Dobrojević.

- Aneli je ljubavnica jer se umešala u vezu od tri godine, bila je trudna sa njim, bila je verenica. Hotel se desio u decembru samo nakon što je on rekao za crveni karton, a to niko nije ni verovao. Ja sam se povukao tad, a samo Terza zna koliko mi je teško bilo. Filipe, reci njoj da me ne vređa jer je Veliki petak - rekao je Luka.

- Ja sam se svađala i na Bajram. Ti si moja žrtva jer sam to napravila, Stanija je isto moja žrtva - dodala je Aneli.

- Ti si folirant koji je ovde ušao da bude žrtva, a mogla si da sediš kod kuće sa verenikom. Govorila si da nikad više nećeš da uđeš jer su ti spominjali Noru - rekao je Vujović.

- Što te boli hotel? Ti si sa mnom raskinuo, kako sam mogla da te prevarim? To je tvoja greška. Neka bude da sam prevarila Luku, a da sam za nju ljubavnica - govorila je Aneli.

- Ja ne kažem da si ljubavnica nego da si ga izdala i prodala, a on se ovde borio za tebe i tvoju porodicu. Ja ovde nisam žrtva nekakva, nego sad pričamo o hotelu i kako si ga prodala zbog Asmina - rekla je Stanija.

- Ja njoj danas predajem moju titulu žrtve - dodala je Aneli.

- Ja to nisam, ja sam preživela. Luka, poenta je da je ona mogla da bude srećna sa tobom jer si je ti voleo - rekla je Stanija.

- Drago mi je da su se oni udružili - dodala je Ahmićeva.

- Aneli je rekla da će Maja da izgori kad vidi kako ona spava sa Filipom - dodao je voditelj.

- Pa dobro. Dača treba da priča šta je ovde pričao. Oni su ti koji mene komentarišu ovde. Mene samo zanima moj honorar ovde - rekla je Aneli.

- Moje mišljenje je da je Aneli nakon hotela pokazala da ima emocije, Maja ga ne bi pogledala u 100 života da nije moj bivši i prva greška on će biti ćao, a on neće imati gde nego da reši oko deteta - govorila je Stanija.

Autor: A. Nikolić