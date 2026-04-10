Tvoja majka nije htela partnera da ti gurne niz stepenice: Nerio shvatio da je izrod porodice Ahmić, Aneli iz petnih žila zaurala na sestrića! (VIDEO)

Porodična drama u Beloj kući!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Nerio Ružanji govori da je izrod porodice Ahmić.

- Ja sam rekao to jer niko nije stao na moju stranu ni u jednom trenutku - rekao je Nerio.

- Ko si ti da neko stane na tvoju stranu i koje tebe dirao? Ti si imao problem sa svojom majkom - govorila je Aneli.

- Zašto su se ostali mešali u moj odnos sa Hanom? - dodao je Nerio.

- Ne zanima me, on je dečko koji misli da je izrod porodice i ovo treba da bude njegova sramota. Kako on može da bude dečko za primer u takvoj porodici? - rekla je Aneli.

- Zato što sam bio izolovan u četiri zida, a ja to nisam birao jer nisam imao šta drugo da radim. Ja sam bio zatvoren u svojoj sobi i nisam mogao da izlazim. Ja sam voleo da ide u školu da bih se družio, a iz škole sam odmah morao da idem kući. Ja nisam rekao da oni nisu normalni, ali da su kvarni. Ti sa majkom nikad nisi završila u policiji, niti je htela da ti gurne partnera niz stepenice - pričao je Nerio.

- Ja to nikad nisam videla da je Sita uradila i to je laž. Kad se pričalo o zaključavanju tebe to je bilo kad nisi došao par dana kući - rekla je Aneli.

- Nikad nije bila situacija da ne dođem kući - dodao je Nerio.

- Sram te bilo pobegao si zbog narkomanije - govorila je Ahmićeva.

Autor: A. Nikolić