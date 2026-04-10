Ja sam neuništiva, a ti si najveća sprdačina Balkana: Stanija u turbo režimu, ne prestaje da unakažava Asmina Durdžića! (VIDEO)

Haos ne prestaje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević najavio je novi prilog, a takmičari su imali priliku da pogledaju kako Stanija Dobrojević sa cimerima priča o Maji Marinković i Asminu Durdžiću. Ona je takođe tražila da ide sa Asminom u hotel izvan imanja u Šimanovcima.

- Ona kao da moli da ide sa mnom u hotel, a ja to neću da dozvolim. Ona po svaku cenu želi da bude sa mnom u priči i da ima neke specijalne emisije. Ja ću kao muškarac da platim, a sa tobom ni Rajsko ostrvo, ni svadba. Kad si ušla ovde reagovao sam isto kao na Cimija, bez grama emocija. Ona samo gleda gde sam ja - govorio je Asmin.

- Ja više hemije imam sa mrtvim drvetom nego sa njim. Papak, ne zanimaš me za sto života - rekla je Stanija.

- Ja sam se zaljubio drugi mesec u Maju Marinković, a tebi ne želim loše - dodao je on.

- Što si me odrukao za Kristijana? Ja sam tebi verovala za neke stvari, a ti si mene kao uništio. Moraš da shvatiš da sam ja neuništiva, a ti si najveća sprdačina Balkana. Ja verujem Aneli da postoji taj sin, a narod neka proceni iz klipa. Ja sam to čačkala, a on me je ubedio da to nije tačno - pričala je Stanija.

- Da li si bila sa mnom zadovoljna? Rekla si da sam najbolji čovek, a tebe sad samo boji Maja Marinković - rekao je Asmin.

- Demolirala sam te istinom i činjenicama - dodala je Stanija.

- Neka bude sve kako ti kažeš. Ja da nisam u vezi sa Majom unakazio bih te gore nego Aneli Ahmić, unakazio bih tebe i celu porodicu, pa i još gore jer sa tobom nemam dete - poručio je Asmin.

- Ma bravo, moćan si muškarac - rekla je Stanija.

Autor: A. Nikolić