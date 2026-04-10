PRVO OGLAŠAVANJE BRATA STANIJE DOBROJEVIĆ NAKON NJENOG ULASKA U ELITU: Evo šta je Sani imao da poruči, oglasile se i komšije

U Rumi, komšije hvale Staniju Dobrojević, dok njen brat Sani prvi put javno komentariše skandale.

Ulazak Stanije Dobrojević u “Elitu 9” uzdrmao je ceo region, a rijaliti svađe i okršaje koje ima sa Asminom Durdžićem i Majom Marinković se svakodnevno prepričavaju.

Tim povodom mediji su posetili Rumu, gde Stanija Dobrojević ima stan i gde živi njena porodica kako bi od komšija i porodice saznali da li prate novonastalu situaciju, ali i šta misle o DobrojevićevojTamo su sreli i rođenog brata Stanije Dobrojević, Sanija.

- Ona je dobra devojka, ja nemam protiv nje ništa, ali šta rade u rijalitiju, je l to pouka za mlade? Ne poznajem Staniju lično, sve najbolje joj želim. Ima u tom rijalitiju dobre dece, ali šta od one Maje može da se nauči, kako će da opelješi nekog maloumnog koji ima dosta para da mu zavrti zadnjicom - rekla je jedna komšinica, a druga je dodala:

- Ja ne pratim rijaliti, ali Staniju hvale, sve u superlativu. Bila mi je prijateljica tu, ona lično poznaje Staniju i njenu majku, kažu da je baš dobra.

Komšiluk o Staniji

U komšiluku Stanije Dobrojević imaju samo reči hvale za nju.

- Najlepša je i najbolja, najbolja komšinica, i brat i mama, svi su odlični. Da su svi takvi bilo bi dobro. Svi su ljubomorni na Staniju, zato što je najpametnija i najškolovanija. To za brak je sigurno izmišljena stvar. Ništa to nije istina, ne mogu joj ništa - ističe Stanijina sugrađanka.

Stanijin brat se oglasio

U Rumi su mediji sreli i Stanijinog brata Sanija, koji je inače veterinar po profesiji. Tog dana je bio užurban u želji da što pre operiše psa kog je vlasnik doveo. Ljubazno je pozdravio ekipu, ne želeći preterano ništa da komentariše, a ovo je inače i njegovo prvo javno oglašavanje.

- Žao mi je društvo, ne dajem izjave. Hvala na razumevanju - rekao je on i uputio se u ordinaciju.

