Milan Stanković se oglasio na Veliki petak: Oduševio pratioce ovom objavom (FOTO)

Pevač Milan Stanković već godinama intrigira javnost svojim povlačenjem iz sveta estrade, a retka pojavljivanja dodatno podgrevaju interesovanje o njegovom životu. Milan se u poslednje vreme retko oglašava, a poznato je da je često obilazio manastire, zbog čega su se pojavile i glasine da hoće da se zamonaši. Ipak, pevač o tome nikada nije javno govorio.

Sada je, povodom Velikog petka, napravio izuzetak i podelio simboličan kadar – u ruci drži jedno, savršeno crveno ofarbano jaje. Upravo to prvo jaje, prema običaju, farba se u crvenu boju i naziva se čuvarkuća, jer se veruje da donosi zaštitu i blagostanje domu.

Minimalistička objava, bez mnogo reči, ali sa snažnom porukom, mnoge je dirnula, a pratioci su odmah primetili da pevač i dalje neguje tradiciju i duhovne vrednosti.

Iako se ne pojavljuje u javnosti kao nekada, jasno je da Milan nije zaboravio običaje, već ih, čini se, danas praktikuje tiše i posvećenije nego ikada.

Čime se bavi Milan Stanković

Podsetimo, iako se nagađalo da će postati iskušenik u manastiru Podmaine u Crnoj Gori, iz ove svetinje su potvrdili da je pevač kod njih boravio isključivo zarad pronalaženja duhovnog mira. S obzirom na to da gotovo i nema nastupe, mnogi su se pitali koji su njegovi izvori prihoda.

Prava istina je da se Milan Stanković okrenuo potpuno drugačijoj profesiji. Naime, on je razvio izuzetno uspešan auto-prevoznički biznis u Čikagu, na čiju je ideju došao kada je pre dve godine proveo nekoliko meseci u SAD-u.

- Milan je otvorio kompaniju za transport u Americi. Imao je samo jedan kamion kad je započeo posao u Čikagu, a sada ih ima već desetak. Firma mu lepo napreduje, a i zaposleni su veoma zadovoljni - rekao je izvor blizak pevaču.

Da bi osigurao kvalitetnu radnu snagu, vozači pričaju da im je Milan nudio znatno veći novac nego ostali vlasnici kompanija. Njegov model upravljanja je takođe specifičan, jer fizički nije prisutan u Americi.

- On bukvalno iz Beograda vodi ceo biznis, od kog sada već ozbiljno zarađuje. Napravio je dobar tim i s obzirom na to da su mu i radnici zadovoljni, nema razloga da mu i posao ne cveta - zaključuje sagovornik.

Inače, otkriće jedne osobe o srodnoj duši Milana Stankovića je navelo pevača da se oglasi poslednji put, a nakon tih reči godinu i po dana nije napisao ni slovo.

