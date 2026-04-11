PLJUŠTE OPTUŽBE NA SVE STRANE: Maja tvrdi da je Mina pikirala Asmina za vezu, pa Viktor otkrio da je ispipao Marinkovićevoj zadnjicu pre nego što je ušla u vezu sa Asminom! (VIDEO)

Maja Marinković i Asmin Duržić bili su naredni gosti u emisiji ''Sa mesta splačina''.

- Da li stavovia koje si izrekla ''Aneli je bolji čovek od Asmina'', ''Luka je moj tip muškarca'', ''Aneli je jedna ku*va'' - upitao je Dača.

- Ne stojim iza svih svojih stavova, jer sam ispala u više navrata kontradiktorna'' - kazala je Maja.

- Asmine, da li si ti saglasan sa ovim što je Aneli nazvala Staniju ribom piculom, koja kruži oko jahti? - upitao je Asmin.

- Ja bih da ostanem gospodin, da se ne mešam previše u sve te priče - kazao je Asmin.

- Meni je cela ta priča presmešna, iskreno. Meni je to boleština, ono što Stanija, žena od čestrdeset godina izgovara. Aneli govori da je borba za prvo mesto ne zanima, a ona je ta koju to veoma zanima. Ja sam Asminu takođe rekla da ću uvek braniti naš odnos, ali je ključna stvar da je on kriv, jer je on dopustio sebi neke stvari. Dopustio je sebi da bude jedan papak, koji je plaćao elitnu ku*avu. Ja jesam ispala kontradiktorna kad sam rekla da nikada njim neću biti, ali smo mi svašta izgovarali jedno drugom. Kao što sam i rekla, neke njegove psovke koje je izgovarao drugim ženama i ljudima nisam podržala. Ovo je klasična borba oko prvog mesta, to je jasno kao dan - rekla je Maja.

- Da li misliš da je fer da Stanija ostane do kraja tri meseca pred kraj? - upitala je Milena.

- Naravno. Mi se ne pitamo o tome, svako ima pravo da se bori za sebe - rekla je Maja.

- Da li vas je sramota da imate se*s nekoliko metara od Stanije, to zanima učesnike? - upitao je Dača.

- Ne - odgovorio je Asmin.

- Ne. Ako je ona devojka koja je došla ovde da me provocira i ponizi, ne. Ona je devojka koja predstavlja neki moral, a čuli smo da je ''otključala ri*icu'' šest sati nakon što je Asmin došao u Majami, to sve govori. Stanija priča sad da su Aneli i Asmin neki dogovor imali, kako to sad priča, a kada je ušla ovde, govorila je da je Aneli za sve u pravu?! Ja ne mislim da su ikakav dogovor imali, to je glupost - istakla je Maja.

- Mina, ti si došla da nam kažeš nešto, o čemu je reč? - upitao je Dača.

- Ja nemam nameru da lažem, govorim kako jeste. Ja sam čula da je Maja rekla Asminu ''nećeš da mi govoriš kad ću ja da pijem tablete, nije ni čudo što ti Stanija nije toliko dugo dala''. Suludo bi bilo da ja lažem za to. To otvara mogućnost da je on ibak završio u nju, a Maja to demantuje - kazala je Mina.

- Ja nemam nameru da se pravdam i da se osrvrćem ovde na spletke. Ja sam već jednom rekla da ja imam svoje neke strahove i ne ostavljam prostor da se neke stvari dese, ne dopuštam to. Do završetka tog u mene nije došlo. Ovo što priča Mina jeste kvarno - kazala je Maja.

- Da li misliš da je Mina kvarna? - upitala je Maja.

- Ovaj njen postupak sada jeste veoma kvaran. Jas sam prema njoj imala ispravan odnos, ali je ona poznata u rijalitiju kao velika spletkara. Ja sam na neke naše starije sukobe uveliko zaboravila, ali moram da kažem da mi se ovo sada nikako ne dopada i da ne mogu da kažem da je fer prema meni - rekla je Maja.

- Majo, naš odnos svakako nije isti posle naše rapsrave koju smo imale. Ja sam vrlo jasna - dodala je Mina.

- Moguće je da je Mina ljubomorna, jer je flertovala sa Asminom na početku, što mi je on sam rekao. Ona može da priča šta želi, ali ja vrlo dobro znam šta je istina. Neka sama odna kaže zbog čega joj je u cilju da govori stvari koje govori - kazala je Maja.

- Meni je Maja dozvolila da je uhvatim za du*e dok se ona sa Asminom muvala. To se desilo dve nedelje pre nego što se smuvala sa njim - rekao je Viktor.

- Ja sam mogao da budem sa tvojom devojkom da sam želeo - dodao je Asmin.

- Ne, nisi. Ti mene, pre svega, nikada nisi zanimao. To mora da ti bude jasno - kazala je Mina.

- Mina, bolje da ja ne otkrivam šta si ti meni rekla tokom žurke dok si bila sa Viktorom u vezi, nemoj da krenem sa tim - kazala je Maja.

- Kako vam izgleda spuštanje lopte Kačavende i Asmina? - upitao je Dača.

- Ja verujem da za to postoji neki razlog, ali ne znam zašto je to tako - kazala je Mina.

Autor: S.Z.