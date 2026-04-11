Luka traži součavanje sa Bajom: Besan kao ris zbog Anitine trudnoće, otkrio da li će se javno odreći oca! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U radio-emisiji "S mesta splačine" voditelji Milena Kačavenda i Danilo Dača Virijević ugostili su Luku Vujovića i Anitu Stanojlović.

- Luka, bogat život i skupa kazna, da li zaslužuješ kao sin kao kaznu od strane svog oca i da budeš uskraćen za određene stvari zbog tvog izbora partnera? - pitala je Milena.

- Iskreno, ne zaslužujem. Mnogo stvari mene tišste, o tome ćutim. Znam koliko je otac bio tu za nas, ali prethodni odnos je bio svedok da njega niko ne prepoznaje, prati rijaliti i sve to ga je ponelo. Sestra i brat od tetke su se raspitali i konstatovali su sa par lekara da su to i posledice operacija da je čovek drugačiji. Ja bih najviše voleo poziv i suočavanje ili da se vidim sa njim kad izađem. Aneli je komentarisala da je on matorac koji se loži na Sandru, a šta je Anita uradila? Ona je njega čak i branila i govorila da zbog mojih roditelja ne želi da se priča ko je otac - pričao je Luka.

- Da li ćeš sad da se odrekeš oca zbog stvari koje priča za Anitu? - pitao je Dača.

- Ne, nikad neću da se odreknem oca. Hoću kad izađem sa njim i da sednem i vidim da li je to istina - rekao je Vujović.

- Kakav je Baja čovek kad te vređa, a nije te upoznao? - pitao je Dača.

- Ja ne znam da li on mene vređa. Verujem da me Baja ne voli i da nema lepo mišljenje o meni jer sam ovde radila neke stvari. Ovo za trudnoću ako je rekao je jako ružno jer nisam ja u pitanju nego njegovo unuče i njegova krv. Ja ću da se izvinim ako sam nešto pogrešila - rekla je Anita.

- Kad si rekla da ti je žao Stanije da li si tako razmišljala kad si htela da se kecaš sa Lukom ispred Aneli? - pitao je Dača.

- Nije isto jer nije naš predlog bio da odemo tamo, a ovo je drugačije jer Stanija u odnosu sa Majom i Asminom nije ništa kriva i da bi bilo neprijatno da dam tamo gde ja živim da oni imaju odnose. Aneli nas provocira svaki dan i boli me uvo da li će da gleda odnose - pričala je Anita.

Autor: A. Nikolić