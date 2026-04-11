Ništa se promenio nije, družio se sa Slobom i ženu mu u toaletu... Janjušu prekipelo kao nikad! Rafalnom paljbom unakazio Filipa Đukića, ovako nikad do sad nije pljuvao po njemu! (VIDEO)

Nije štedeo reči!

Tokom nominacija u kući odabranih Ivan Marinković i Marko Janjušević Janjuš nikad žešće su opleli po Aneli Ahmić i Filipu Đukiću.

- Ja retko imam sukobe, a one koje imam sam rešio. Ovu osobu prvi put nominujem ove sezone jer sam do sad imao neke preče. To je Aneli. Ona je pokazala i kako je okrenula leđa Anđelu Rankoviću i pokazala kakvi su prijatelji bili. Ona meni od jutra do mraka psuje mrtve roditelje i govori jeftine fore u kameru kako je napadam. Ovo što Stanija priča da postoji dogovor između Asmina i nje ja ne verujem, ali mislim da postoji između Site i nje jer smo videli da je to jedna nakaradna porodica. Ako je Stanija nekome skinula masku za ovih 10 dana to je samo Aneli. Pokazala je da bi zbog prvog mesta sve prodala. Ko god da pobedi biće najveći gubitnik jer ništa nisu uradili i nisu se korak napred pomerili u svom porodičnom i roditeljskom odnosu - govorio je Ivan.

- Stanija, vi koji ste u ovoj bitnoj temi, a i ti malo manje, ali u istom ste sosu i ista grupa za koju ne da ne smatram da treba da pobedi nego da uopšte uđe u finale. Ja sam rekao da će Stanija da ode svojim životom, a oni će do kraja života da ostanu osuđeno jedno na drugo, a jedino mi je tu žao male devojčice. Ona nije zaslužila da joj se mama i tata valjaju po podu i da se k*raju sa drugima. Ona kaže da je lavica, čega je ona lavica? Neka mi objasni neko ko kaže da je ona lavica čega je ona lavica. Ja sam hteo da nominujem i Filipa i ne mogu da ga izostavim. Filip se ništa nije promeni od prve sezone otkako se družio sa Slobom, a k*rao mu ženu u kupatilu. Mene boli k*rac za Aneli, ali kad ti dođeš posle situacije da se muvaš sa njim, a Luka i Asmin imaju veću odgovornost i ne smatram da sam povređen. Radi se o tome da on to radi podmuklo i kvarno, a i pravi se lud - govorio je Janjuš.

- On tvrdi da je sve počelo pre 20 dana, a mi to vidimo mnogo ranije. On nije hteo da se upusti u to ranije i to zbog Janjuša. On se pravda da je 20 dana, a k*rac je to 20 dana - rekao je Ivan.

- Što nije došao Janjušu i rekao da li bih se ljutio i šta mislite da bih ja rekao? On bi j*bao svačiju ženu. Teodora, ja sam čuo da ti njega braniš, a treba da imaš dostojanstvo i da ga navučeš da te muva, a onda da ga mršneš. Njemu je najbolji drug Savin, a on bi mu pijan j*bao ženu na svadbi. Ne mogu da izostavim Kačavendu jer joj je Stanija rekla da žene treba da se brane kao što se muškarci brane. Stanija, ona je ovde dve godine samo muškarce branila i sve žene su za nju bile k*rve. Od svij njih ja ću da nominujem Aneli jer je jedina osoba koja me vređa u poslednje vreme - dodao je Janjuš.

Autor: A. Nikolić