Ovako izgleda Vaskrs u domu Anje Todorović: Bivša učesnica Zadruge NE FARBA jaja, evo koja su njena zaduženja za ovaj praznik! (FOTO)

Progovorila o svemu!

Povodom najradosnijem hrišćanskog praznika za Pink.rs progovorila je bivša učesnica Zadruge 4 Anja Todorović. Ona je ovom prilikom otkrila na koji način provodi Vaskrs sa svojom porodicom.

- Kod nas se Uskrs svake godine obeležava u krugu porodice. Dođem u svoje rodno mesto i proslavim ga sa najbližima. Moj dečko dolazi drugog dana Uskrsa, jer je prvi dan sa svojom porodicom - rekla je, pa se osvrnula na vaskršnju trpezu u svom domu:

- Baka je uvek zadužena za spremanje hrane, jer se zna da je bakina kuhinja najbolja i da se ne može ni sa jednom porediti. A omiljeno jelo za Uskrs su mi definitivno jaja, jer su tada nekako posebna.

Priznala je koliko joj je negovanje tradicije važno.

Ustupljene fotografije/privatna arhiva Ustupljene fotografije/privatna arhiva Previous Next

- Kod mene je ostala ista tradicija – svi smo na okupu: mama, tata, baka, sestra i ja. Tako da se sve ponavlja kao i u detinjstvu. Jedino sam jedne godine izostala, i to kada sam bila u rijalitiju, i znam da im je tada bilo jako teško jer praznike uvek proslavljamo zajedno.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Farbanje jaja prepušta drugim članovima porodice, dok je ona zadužena za šaranje.

- Iskreno, mama i sestra farbaju jaja, a ja sam zadužena za šaranje i dekorisanje – šljokice, sličice, kristali… Volim da svako jaje bude posebno i efektno.

Da biste videli ovaj video molimo vas omogucite JavaScript, ili još bolje predjite na novi pretraživač kojipodržava HTML5 video

Evo koga bi Anja Todorović ugostila u svom domu za vaskršnji ručak od trenutnih takmičara Elite 9.

Ustupljene fotografije/privatna arhiva Ustupljene fotografije/privatna arhiva Ustupljene fotografije/privatna arhiva Previous Next

- Na prvom mestu bih ugostila svoju drugaricu Boginju. Takođe bih volela da ugostim Staniju, iako se ne poznajemo lično, baš je gotivim. A kada je reč o tome koga ne bih ugostila, izdvojila bih Asmina – deluje kao ozbiljno manipulativna i narcisoidna osoba, tako da to ne bih želela u svom okruženju.

Autor: A.Anđić