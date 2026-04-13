Ovako izgleda Vaskrs u domu Anje Todorović: Bivša učesnica Zadruge NE FARBA jaja, evo koja su njena zaduženja za ovaj praznik! (FOTO)

Progovorila o svemu!
Povodom najradosnijem hrišćanskog praznika za Pink.rs progovorila je bivša učesnica Zadruge 4 Anja Todorović. Ona je ovom prilikom otkrila na koji način provodi Vaskrs sa svojom porodicom.
- Kod nas se Uskrs svake godine obeležava u krugu porodice. Dođem u svoje rodno mesto i proslavim ga sa najbližima. Moj dečko dolazi drugog dana Uskrsa, jer je prvi dan sa svojom porodicom - rekla je, pa se osvrnula na vaskršnju trpezu u svom domu:
- Baka je uvek zadužena za spremanje hrane, jer se zna da je bakina kuhinja najbolja i da se ne može ni sa jednom porediti. A omiljeno jelo za Uskrs su mi definitivno jaja, jer su tada nekako posebna.
Priznala je koliko joj je negovanje tradicije važno.
- Kod mene je ostala ista tradicija – svi smo na okupu: mama, tata, baka, sestra i ja. Tako da se sve ponavlja kao i u detinjstvu. Jedino sam jedne godine izostala, i to kada sam bila u rijalitiju, i znam da im je tada bilo jako teško jer praznike uvek proslavljamo zajedno.
Farbanje jaja prepušta drugim članovima porodice, dok je ona zadužena za šaranje.
- Iskreno, mama i sestra farbaju jaja, a ja sam zadužena za šaranje i dekorisanje – šljokice, sličice, kristali… Volim da svako jaje bude posebno i efektno.
Evo koga bi Anja Todorović ugostila u svom domu za vaskršnji ručak od trenutnih takmičara Elite 9.
- Na prvom mestu bih ugostila svoju drugaricu Boginju. Takođe bih volela da ugostim Staniju, iako se ne poznajemo lično, baš je gotivim. A kada je reč o tome koga ne bih ugostila, izdvojila bih Asmina – deluje kao ozbiljno manipulativna i narcisoidna osoba, tako da to ne bih želela u svom okruženju.
