Njih dvoje, plus još jedno! Luka i trudna Anita u duhu praznika i ljubavi pozirali za vaskršnji editorijal portala Pink.rs, ne kriju sreću zbog njenog drugog stanja (FOTO)

I ove sezone, učesnici Elite pozirali su za pred našim objektivom, u okviru specijalnog vaskršnjeg editorijala portala Pink.rs, a mi vam donosimo ekskluzivne fotografije!

Luka Vujović ušao je u "Elitu 9" kao zauzet, tačnije kao verenik Aneli Ahmić, te je tako nešto više od mesec dana branio porodicu svoje tadašnje verenice, pa i nju, od njenog bivšeg partnera Asmina Durdžića, zbog čega je bio u konfliktu sa skoro celom kućom.

Anita Stanojlović, pobednica "Elite 7", uselila se nakon Anelinog ulaska, pa je tako, kako su kasnije oboje priznali, bacila oko na Luku, ali nije želela ništa da preduzima, budući da je on bio zauzet, a i ona je bila u kombinaciji sa Filipom Đukićem.

Kako je Lukina veridba pukla u paramparčad i kako je zaratio sa Aneli, on je tako svoj mir pronašao kod Anite, kada su se posle jedne žurke smuvali dok su bili u izolaciji kao potrčci, pa su tako nakon toga ozvaničili i ljubavnu vezu. Njih dvoje su u početku imali dosta problema, a onda je naišlo njihovo "sunce".

Naime, kako je u više navrata isticala da ona i Luka rade na bebi, pa su o tome i pričali konstantno, ona je uradila test na trudnoću pre početka "Pretresa nedelje", a test je pokazao pozitivan rezultat, tačnije, da je Anita trudna! Od tada, kod njih dvoje se sve menja, te su tako sada, kako se može ispratiti, u potpunoj idili, iako to do trudnoće i nije bio slučaj.

Da li je ovo samo trenutno ili trajno, ostaje nam da ispratimo, a njih dvoje su u duhu praznika i ljubavi pozirali za vaskršnji editorijal portala Pink.rs.

Autor: Nikola Žugić