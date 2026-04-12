U sećajnju mi je kako pobeđujem u tucanju jajima: Joca novinar za Pink.rs progovorio o proslavi Vaskrsa, pa otkrio: Mama i snaja su bile zadužene za bogatu trpezu! (FOTO)

Joca novinar, voditelj i novinar RED televizije, za portal Pink.rs otvorio je dušu o Vaskrsu, proslavi Vaskrsa u svom domu, ali se prisetio i proslave ovog praznika u detinjstvu.

Kako se kod tebe u domu ove godine proslavlja Vaskrs?

- Kao i svake godine, proslavljam tradicionalne sa svojom porodicom. Volimo svi da se okupimo za trpezom, naravno porodični ručak se podrazumeva. Jedina mi je briga svake godine da se ne prejedem (smeh).

Ko je bio zadužen za trpezu ove godine i koje ti je omiljeno jelo koje dominira na vaskršnjoj trpezi?

- Mama i snaja su bile zadužene za bogatu trpezu. Slana torta se podrazumeva, ove godine smo pravili roštilj, supa, predjela, suhomesnati proizvodi. Mama i snajka već nekoliko dana pre Uskrsa krenu sve da spremaju, kako bi sve stigle. Ja sam više zadužen da snimam za društvene mreže.

U kakvom sećanju ti je ostala proslava Vaskrsa u detinjstvu i koliko se ona razlikuje od ove sada?

- Sve je ostalo apsolutno isto. Uvek tradicija preovladava, to znači da su crvena i jaja u lukovini obavezna. U sećanju mi uvek ostane Vaskrs u kom pobedim u tucanju jajima. Sada je drugačije, jer su se članovi porodice proširili, brat i sestra imaju decu, samim tim su se i tehnike farbanja jaja promenile. Svega ima: od šarenih do florescentnih jaja…

Kada je reč o farbanju jaja, koje tehnike obično koristiš?

- Najčešće koristim tradicionalne metode, crvena jaja i lukovina, ali smo ove godine eksperimentisali i sa šlagom, kao i sa flomasterima i papirima. Sve što je bilo viralno na TikToku, ove godine je isprobano.

Autor: Nikola Žugić