MENJALA MUŠKARCE, ALI NJENO SRCE JE OSTALO KOD NJEGA?! Tokom uskršnjeg fotkanja, kod Ivana i Sare sevnuli pogledi koji sve govore! (FOTO)

Praznična atmosfera u „Eliti 9“ obeležena je tradicionalnim uskršnjim fotografisanjem za Pink.rs, ali iza osmeha i dekorisanih jaja krile su se ozbiljne emocije.

Ovaj put pažnju su privukli Ivan Marinković i Sara Stojanović, nekadašnji par sa početka rijalitija ''Elite 9''.

Podsetimo, njih dvoje su prve dane „Elite 9“ provodili zajedno, te su ubrzo uplovili u emotivan odnos. Međutim njihov odnos ubrzo je doživeo krah. Sara je nakon raskida uplovila iz jedne priče u drugu, menjajući partnere, što je Ivana posebno pogodilo. Iako je delovalo da je među njima zauvek stavljena tačka, varnice nikada nisu u potpunosti nestale.

Nedavno je Ivan odlučio da preseče i dao Sari jasan ultimatum. Ukoliko se smiri i prestane sa turbulentnim odnosima, postoji šansa da ponovo budu zajedno. Da emocije i dalje postoje, potvrdila je i sama Sara kada je u razgovoru sa Tošom priznala da voli Ivana.

To priznanje bacilo je novo svetlo na njihov odnos i podgrejalo nade gledalaca koji priželjkuju njihovo pomirenje. Jedno je sigurno, njihova priča još nije završena, a ostaje nam da pratimo dalji tok dešavanja u ''Eliti 9''.

Autor: T. Mladenović