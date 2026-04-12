Voditeljka RED televizije, emisije "Pitam za druga", Anastasija Buđić, otvorila je vrata svog doma za Pink.rs, te nam je tako otkrila kako ona proslavlja Vaskrs.

Kako se kod tebe u domu ove godine proslavlja Vaskrs?

- Ove godine u krugu najuže porodice.Presrećna sam mama mi je u Srbiji tako da smo ove godine skupa.

Ko je bio zadužen za trpezu ove godine i koje ti je omiljeno jelo koje dominira na vaskršnjoj trpezi?

- Obično ja farbam jaja, ali ove godine je mama farbala imala je tu želju. Nešto što je obeležilo moje detinjstvo je mamina plazma torta tako da će se ona naći na trpezi i ako mi je zabranjeno slatko ali Uskrs je pa mogu da se malo počastim.Biće meso neko ,jaja i salate.

U kakvom sećanju ti je ostala proslava Vaskrsa u detinjstvu i koliko se ona razlikuje od ove sada?

- Dosta se razlikuje jer smo raštrkani po belom svetu. Često se dešavalo da sve napravim ofarbam jaja ali porodica nije na okupu pa budem setnija. Ove godine smo svi skupa pa je to već kao vremepolov u detinjstvo.

Kada je reč o farbanju jaja, koje tehnike obično koristiš?

- Razne tehnike u zavisnosti od raspoloženja ali kreativna sam pa volim da se igram.I naravno u porodičnom domu pratimo Elitu i kako oni provode Uskrs.Moja mama obožava Elitu najviše Tošu.

Autor: Nikola Žugić