Imao si puno drugara, a sada sediš sam i gledaš u sto: Dragana demolirala Alibabu, Uroš pokušao da ponizi Staniju, ona ga postavila na mesto: Ti si zlo na štiklama, operisan si od emocija (VIDEO)

Karambol!

Voditeljka Ivana Šopić u emisiji "Nominacije" dala je reč Aleksandri Jakšić.

- Krenuću od Asmina, posmatram ga danima, shvatila sam da nema zapravo...Ti si totalno operisan od bilo koje emocije, on zapravo voli samo ženske grudi. Stanija, grudi, Maja je van konkurencije, najlepše grudi, Aneli koja je izvadila posle, Dušicu je muvakao, ima dobre grudi. Kada izgustira on ode dalje, međutim, olakšavajuće je kod Maje što ona nije zahtevna što se tiče novca...Ja volim mnogo žene koje su svesne sebe, mudre, namazane, to mi je bio prvi utisak za Staniju, ali kroz ovu tvoju priču, nije mi se dopalo toliko stvari. Šaljem Asmina, ostavljam Staniju - rekla je Jakšićka.

- Promenilo se to da je ribica postala mirišljava breskvica, da nije crna kupusara. Naučila je imena i što se mene tiče, ove nedelje smo u Odabranima, prošle nedelje nisi znala kako se zovem, sada smo provele lepo vreme. Prema meni si lično korektna, ne vodim se tuđim mišljenjima, iako mi je najdraža Aneli. Šta ste tražili to ste i dobili. Asmine, sada sediš sam i gledaš u sto, a imao si puno drugara. Ja imam vezu ovde, ali smem sa svakim da se družim, to je stvar poverenja i poštovanja. Što se nas tiče, odnos nam je korektan. Asmina ostavljam samo zato što ga duže znam, a šaljem Staniju - rekla je Dragana.

- Mnoge maske su pale, ali je i tvoja. Zaleđena si u vremenu od pre 10 ili 12 godina, upoznaješ muškarce na Onlifensu, nema strasti, nema se*sa, predstavljaš se da si obmanuta sa 300.000 evra u novčaniku. Smatram da si usisivač za novčanike! Ne udaraš nisko kao oni, ali itekako udaraš perfidno. Izigravaš žrtvu u stvarima kako pričaš da si pikirana, kako si obmanuta. Ušla si da se pereš, jedno pet priča si promenila, predstavila si sebe kao sponzorušu. Juriš milionere, a naizlaziš na bauštelce! Smatram da, iskreno, da li ostala do kraja ili ne, ja bih voleo - rekao je Uroš.

- Ne treba da me braniš, ali nemoj ni da mi prilaziš - rekla je Stanija.

- Pa nema ni potrebe. Očigledno je boli moje mišljenje koje ide tačno u metu. Kada ustane, kao pokvareni diktafon i ide sve u krug...Videli smo sve, pogotovo kada voziš tuđi auto i da spavaš po tuđim stanovima - rekao je Uroš.

- A gde ti spavaš - pitala je Stanija.

- Na ulici, spavam na ulici, ali se ne prodajem, sebe i svoj obraz - rekao je Stanić.

- Emociju nemaš, unikatan si kada komentarišeš, ali nemaš dušu...Ti si zlo na štikalama, a ja sam to što ti kažeš - rekla je Stanija.

- Asmin je loš čovek, na kvarno pravi decu samim tim što je Maja pila pilule za dan posle. Sa njim imam sukob od početka, radio mi je monstruozne stvari. Iskreno, loš otac, loš drug, loš čovek, zaigrao se i izgubio se. Njegova dela i njegovo ponašanje govori o njemu, naravno da ću nominovati Asmina, ostaviću Staniju - rekao je Uroš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić